Ce conțin supele instant din comerț. Dragoș Pătraru: ”Sunt mizerii”

Supele instant din comerț sunt adesea o opțiune de masă pentru mulți români, în special tineri. Aceștia le achiziționează motivând lipsa de timp pentru a găti, iar unii se mai confruntă și cu lenea. În mod conștient sau nu se expun unui pericol legat de sănătate.

Cât de periculoase sunt supele instant din comerț

Realizatorul emisiunii ”Starea Sănătății”, Dragoș Pătraru, avertizează asupra . Este de părere că sunt consumate și din cauza lipsei de educație sanitară, care nu este făcută nici la școală, nici acasă, de către familie.

Dragoș Pătraru precizează că mulți oameni nu-și dau seama despre conținutul foarte toxic din supele la plic, care sunt în mod cert alimente hiperprocesate. Și el a gustat din ele și a ajuns la concluzia că nu aduc deloc cu o supă adevărată.

”Două motive pentru care tinerii consumă aceste mizerii, pentru că sunt mizerii, vom vedea: lene și lipsă de timp. Pare o contradicție, dar asta arată cât de mare e lipsa de educație cu privire la sănătate, în familie și în școala românească.

Dacă ar ști cât de rău le fac pe termen mediu și lung aceste alimente hiperprocesate… Oamenilor nu le-ar mai fi lene și și-ar face timp să caute o supă decentă sau să-și facă una. Eu nu știu cum v-ar putea plăcea la gust așa ceva, poate nu v-au gătit părinții sau bunicii, când erați mici.

Eu am gustat acum vreo 20-25 de ani și mi s-a părut că are gust de orice altceva, nu de supă. De apreciat că unele produse au ingredientele pentru fidea și pe cele pentru ceea ce ei numesc supă separat. Nu sunt bune, dar cel puțin nu am folosit lupa să vedem ingredientele”, a detaliat Dragoș Pătraru în

Ce aditivi conțin supele la plic

, potrivit analizelor specialiștilor. Printre substanțele extrem de nocive se află și glutamatul de sodiu, despre care se știe că are rolul de a intensifica aroma produselor, dar și de a provoca afecțiuni neurologice, de exemplu.

”Într-un articol publicat de MDPI Foods, de Niebla Canelo și colaboratorii, după analiza a 130 de sortimente de noodles și supă instant, se menționează faptul că există câteva ingrediente de bază: tăiței, legume deshidratate, carne, dar și numeroși aditivi alimentari. Cel mai utilizat este glutamatul de sodiu. Avem destul de greu cu aditivi, cu potențiatori de gust, cu nume care mă vor pune serios la încercare”, a mai precizat Dragoș Pătraru.

Dragoș Pătraru a cumpărat și el mai multe supe instant și a concluzionat că au costuri identice cu totalul de produse cu care s-ar putea găti o supă acasă. Jurnalistul îi îndeamnă pe români să fie precauți cu alimentația lor, fiindcă așa vor evita problemele de sănătate.

”Toate astea au costat aproape 19 lei (n.r. ingredientele pentru o supă făcută în casă) și putem mânca dintr-o supă făcută din aceste ingrediente de 5 ori. Deci prețul este unul avantajos. Reduceți la minimum fast food-ul, semipreparatele și instantele și gătiți acasă mâncare adevărată, pe care corpul vostru o recunoște. Toate astea pentru sănătatea și longevitatea dumneavoastră”, a mai spus jurnalistul.