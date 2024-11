Ce conține cafeaua gata preparată de la frigider. O găsim la benzinării, dar și în marile magazine, însă puține persoane citesc eticheta

Cafeaua gata preparată poate fi cumpărată în drum spre muncă sau școală și poate fi considerată o soluție salvatoare, mai ales atunci când ești pe grabă. De câte ori, însă, te-au oprit să citești lista de ingrediente?

Este cafeaua gata preparată un pericol pentru sănătate?

InfoCons a realizat un studiu cu privire la tipurile de care se vând în România. Eșantionul a fost format din 42 de produse, provenite de la distribuitorii cunoscuți de pe piață.

Aceștia sunt: Albalact S.A., Coffee Trade Support and Distribution SRL, Danone PDPA S.R.L, SC HELL ENERGY SRL, Kaufland Romania SCS, SC Meggle Romania SRL, Muller Dairy RO SRL, Rauch Romania și Sole Mizo Romania SRL .

De asemenea, brandurile sub care este comercializată cafeaua gata preparată sunt: Alpro, HELL, K – to go, K – Classic, Meggle, Mizo. Muller, Nescafe, Rauch, Starbucks, Zuzu și 5 to go.

Astfel, s-a răspuns la o întrebare la care nu foarte mulți oameni se gândesc, gata preparată, care ne salvează atunci când suntem pe fugă? Căci, puțini sunt cei care își alocă timp să citească eticheta.

Ce a sc0s studiul la iveală

Astfel, 85% din produsele analizate au ca prim ingredient laptele, 76% au ca prin ingredient cafeaua, și 38% dintre acestea au ca ingredient principal apa. Totodată, produsele de acest tip nu conțin doar lapte integral, ci și lapte degresat parțial, pasteurizat, semi-degresat și de vacă.

Dar pe unele produse, 35,89 % dintre acestea, nu este menționat tipul de lapte. Tipul de cafea folosită diferă, de asemenea, astfel, majoritatea sunt obținute din cafea Starbucks Arabica.

Mai este utilizată cafeaua: Arabica, Starbucks Arabica-Robusta, instant și cea prăjită și măcinată. În plus, 85% dintre produse conțin cel puțin un aditiv alimentar, E-uri, iar numericul variază între 0 și 5 aditivi alimentari.

De menționat este că toate produsele analizate conțină arome, însă, în majoritatea cazurilor tipul acestora nu a fost notat pe etichetă. Cafeaua gata preparată conține, totodată, și zaharuri, conform