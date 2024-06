Ce conține, de fapt, brânza la cutie de la Kaufland. Românii o preferă pentru prețul și gustul ei. Surpriza este uriașă pentru acest sortiment K Classic

Ce conține, de fapt, brânza la cutie de la Kaufland. Românii o preferă pentru prețul și gustul ei. Surpriza este una uriașă pentru acest sortiment K Classic. Produsul este foarte versatil și poate fi consumat la orice masă din zi.

Producătorii români și de peste hotare comercializează foarte multe alimente din această categorie. Brânza proaspătă este cea mai populară, putând fi consumată simplă, cu roșii delicioase sau cu o salată savuroasă.

Are un conținut de calciu relativ mare, motiv pentru care este benefică pentru sănătatea dinților și a oaselor. În plus, brânza proaspătă care se găsește în magazinele din România este bogată în proteine.

Consumul său ține de o alimentație sănătoasă. De asemenea, alimentul contribuie semnificativ la aportul suficient de sodiu, potasiu, magneziu, clor și microelemente, cum ar fi: fosfor, cupru, zinc, mangan și fluorură.

Câte calorii are brânza la cutie de la Kaufland

Printre tipurile de brânză proaspătă se numără brânza granulată, brânza Quark (brânză Topfen), ricotta, brânza stratificată și mascarpone. Potrivit , alimentul conține 268 kilocalorii la 100 de grame.

Consumul a 100 de grame din această brânză de la Kaufland reprezintă 13% aport caloric din cantitatea zilnică estimată pentru un adult, adică 2000 kCal. De asemenea, are 3,3 grame de carbohidrați, 13,2 grame de proteine și 7,5 grame de grăsimi.

Totodată, brânza are în compoziția sa mai multe vitamine, printre care se numără A, B1, B2, B6, C și E. Mai mult decât atât, sortimentul K Classic are numeroase minerale care sunt benefice organismului uman.

Pe de altă parte, crema de brânză care se găsește pe rafturile tuturor supermarketurilor conține față de brânza tare un procent ridicat de apă de peste 73 procente. Așadar, conținutul său efectiv de grăsime este de minim 18%.

Producătorul o face din lapte cu grăsime integrală, ceea ce înseamnă că prezintă cel mai înalt conținut de grăsime dintre toate soiurile de brânză proaspătă. Crema de brânză este o brânză care conține în masa uscată minim 60-75% de grăsime.