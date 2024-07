Ce conține, de fapt, brânza mozzarella. Românii o cumpără de la Lidl, Kaufland, Auchan, Carrefour sau Mega Image, dar puțini se uită pe etichetă

Mozzarella este unul dintre cele mai populare sortimente de brânză. Românii o cumpără frecvent din supermarketuri și o folosesc fie în salate, fie pentru a prepara pizza sau paste. Deși mulți o pun în coșul de cumpărături, puțini sunt cei care știu ce conține.

Ce ingrediente conține faimoasa mozzarella

Specialiștii recomandă ca, de fiecare dată când mergem la cumpărături, să citim cu atenție eticheta produselor. De multe ori, doar așa aflăm dacă un produs este sau nu potrivit pentru noi sau dacă anumite ingrediente reprezintă un pericol.

Deși multă lume știe această regulă, puțini sunt cei care o și pun în aplicare. Așa se face că un mic procent dintre românii care cumpără regulat mozzarella știu, de fapt, ce conține aceasta.

din toată România. În timp ce pentru unii este un simplu tip de brânză, pentru alții este o delicatesă care îi teleportează direct în Italia.

Spre deosebire de alte tipuri de brânză, Mozzarella are un conținut scăzut de grăsimi. În schimb, are multe proteine, calciu și vitamine, printre care vitamina A, B1, B2, B6, C și E.

, ceea ce înseamnă că poate fi folosită în diverse preparate. Aceasta poate fi servită în sandvișuri, în diverse rețete de paste sau chiar ca atare, alături de alte legume proaspete.

Consumul regulat de mozzarella are o mulțime de beneficii pentru organism

Consumul regulat de brânză Mozzarella are o mulțime de beneficii pentru organism. Datorită faptului că este bogată în calciu, aceasta contribuie semnificativ la sănătatea oaselor, dar și a dinților. De asemenea, conținutul ridicat de potasiu și magneziu din mozzarella stabilizează tensiunea arterială.

Mozzarella previne artrita, datorită complexului de vitamine B, a antioxidanților și a mineralelor. Aceasta contribuie la menținerea sănătății mușchiului cardiac și îmbunătățește circulația.

Mozzarella joacă un rol esențial în menținerea sănătății unghiilor, a pielii și a părului. Datorită conținutul său ridicat de zinc, acest tip de brânză este recomandat a fi introdus în dietă de către persoanele care au probleme cu mătreața, au diverse iritații sau se confruntă cu piele uscată.

Lista beneficiilor pe care le are mozzarella nu se încheie aici. Această brânză este recunoscută pentru proprietățile sale de a grăbi vindecarea rănilor. Refacerea celulară și imunitatea sunt accelerate datorită vitaminelor și mineralelor din compoziția brânzei.