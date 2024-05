Ce conține, de fapt, faimoasa brânză de la sibieni. De unde provine în realitate produsul

Brânza de Sibiu este printre cele mai cumpărate produse de către români. Se consideră a fi un aliment bio, făcut chiar de mâinile crescătorilor de ovine. Însă, experții au o explicație care îți poate stârni semne de întrebare.

Care este conținutul brânzei de Sibiu

Directorul Institutului Național de Cercetări Alimentare, Alexandru Cîrîc, a vorbit despre brânza de Sibiu și a demontat niște "mituri". Concret, a justificat

În cele mai multe cazuri, de fapt, brânza de Sibiu nu este așa cum apare pe etichetă, precizează Alexandru Cîrîc. Doar câțiva producători, oarecum atestați, fac într-adevăr, brânză de Sibiu, în rest poate fi vorba despre un alt conținut.

”Brânza de Sibiu este produsă doar de câțiva producători oarecum atestați. De foarte multe ori, noi spunem că este telemea de Sibiu, dar nu ne garantează nimeni originea efectivă. Nici măcar în laborator nu o putem detecta.

Putem să spunem în laborator că, într-adevăr, are oaie, sau că nu are vacă, sau că nu are capră, sau că e de oaie, de capră", a explicat Alexandru Cîrîc la Antena 3 CNN

Strategii de marketing mincinoase pentru a crește vânzările

Alexandru Cîrîc spune și că De exemplu, în cazul unei telemea de oaie și de vacă poate fi vorba doar despre o telemea de vacă în care s-a scăpat o simplă picătură de lapte de oaie.

Directorul ICA subliniază că avem de a face cu niște subterfugii în comerț, care sunt mijloace utile în marketingul alimentar, pentru a crește vânzările. El îndeamnă pe oameni să citească bine etichetele pentru a evita neplăcerile

”Atunci când găsim o telemea mixtă nu înseamnă că este telemea de oaie și de vacă, înseamnă că este telemea de vacă în care s-a scăpat o picătură de lapte de oaie. Trebuie să vedem și aceste subterfugii ale marketingului alimentar. Nu este telemea de oaie, este telemea cu lapte de oaie, asta înseamnă că pe lângă laptele de vacă are și lapte de oaie.

Foarte multe lucruri sunt jocuri de cuvinte pe etichete, pe care trebuie să le și interpretăm, să învățăm să interpretăm etichetele și să citim foarte atent, de fiecare dată, nu doar eticheta frontală a produsului, ci și ce scrie pe spate. Pentru că ce e pe față e marketing, ce este în spate este ceea ce ar trebui să fie”, a mai spus directorul ICA.

Același director spune și că multe produse au adaosuri similare cu ingredientele din care se spune că sunt făcute. Glicerina, de exemplu, poate fi identică mierii de albine și astfel pot apărea boli fără a-ți da seama de factorul declanșator.