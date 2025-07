Ce conține, de fapt, fructul dragonului. Are beneficii multiple pentru sănătate, previne bolile cronice

Vara este anotimpul ideal pentru a savura alimente proaspete și răcoritoare. , de fapt, fructul dragonului, care se găsește și în magazinele din România. Specialiștii spun că are beneficii multiple pentru sănătate și previne bolile cronice. Ce alte proprietăți are.

Ce conține fructul dragonului

Fructul dragonului, cunoscut și drept pitaya, este originar din Mexic și America Centrală. Planta ajunge în toate colțurile lumii, însă puțini consumatori știu ce compoziție are, în realitate, acest produs delicios și savuros.

Experții în nutriție recomandă consumului acestuia pentru că are numeroase beneficii. Poate evita afecțiunile cronice, cum ar fi diabetul și cancerul, datorită conținutului crescut în antioxidanți. Protejează celulele din organism de radicalii liberi, relatează .

În plus, are efect antiinflamator și conține vitamina C. De asemenea, are o parte din complexul vitaminelor B, esențiale în lupta anti-cancer. Mai mult decât atât, alimentul este antifungic și are un potențial ridicat de a preveni cancerul și bolile cardiovasculare, mai ales boala coronariană.

În aceeași notă, fructul dragonului contribuie la sănătatea sistemului digestiv. Datorită faptului că este bogat în fibre reglează tranzitul intestinal și este de mare ajutor în proliferarea celulară. Totodată, specialiștii transmit faptul că funcționează precum un prebiotic.

Concret, are rolul de ”a hrăni” bacteriile din intestin, în timp ce microflora intestinală este vitală pentru digestie și pentru prevenția afecțiunilor gastrointestinale. Mai conține magneziu și fier, perfecte pentru funcționarea normală a organismului.

Beneficii ale fructului dragonului

Fructul dragonului este recomandat de numeroși nutriționiști pentru că susține sănătatea sistemului nervos. Consumul acestui aliment îmbunătățește capacitatea cognitivă, oferă energie și intervine în ameliorarea insomniilor.

Sprijină sistemul imunitar pentru că are magneziu, element esențial și pentru sistemul muscular. Produsul este ideal în reglarea contracțiilor musculare și în activitatea cardiacă. Stimulează inclusiv capacitatea de apărare a organismului.

Persoanele care mănâncă acest produs în mod regulat vor observa că au un creier sănătos și oase sunt mai puternice. Fibrele alimentare pe care le conține ajută la menținerea senzației de sațietate, care poate duce la reducerea cantității de alimente consumate.

Și unde mai pui că fructul dragonului poate fi de un real ajutor în lupta cu kilogramele în plus. Pentru că are enzime este numai bun în descompunerea grăsimilor, favorizând în felul acesta arderea lor. Unele cercetări susțin că are un efect benefic asupra nivelului de zahăr din sânge.

Cum se mănâncă fructul dragonului

Foarte multă lume consideră că fructul dragonului este o mină de sănătate. Cu toate acestea, puțini știu cum se mănâncă, de fapt. La prima vedere poate părea greu de tăiat, dar bucătarii transmit că este ușor de preparat.

Cel mai simplu mod pentru a ajunge la pulpă este să ia fructul pe jumătate. Scoate pulpa din interior cu o lingură, așa cum procedezi și la avocado. Ulterior, aceasta se taie în cuburi sau în felii, în funcție de preferințele fiecărei persoane. Se consumă ca atare.

O altă variantă este ca fructul dragonului să se folosească pentru salată sau pentru smoothie-uri. În plus, se poate adăuga în cocktail-uri răcoritoare, perfecte de consumat în zilele cu temperaturi ridicate. Mai mult, se poate prăji pe grătar pentru o aromă savuroasă.

Fructul dragonului și variantele în care se găsește

Fructul dragonului face parte din familia cactușilor, motiv pentru care are acele ”rădăcini” pe coajă. Specialiștii din domeniul alimentar dezvăluie faptul că pe piață există mai multe variante ale acestui produs.

Mai exact, este vorba de trei feluri de fruct. Unul are coaja galbenă și pulpa roz, în timp ce al doilea are coaja roz și pulpa roșie. De asemenea, al treilea are coaja de culoare roz / roșu deschis, iar pulpa din interior este albă.

Cea mai comună variantă care se găsește la vânzare este cea cu coaja roz sau roșu deschis cu pulpa albă. Aceasta din urmă este plină de semințe negre, comestibile, care seamănă foarte mult cu cele ale unui kiwi.

În ceea ce privește aroma pe care o are dragonului cei care l-au consumat spun că este o combinație între kiwi și pară. Alte persoane susține că are o notă ușor acrișoară. În schimb, textura este crocantă și proaspătă.