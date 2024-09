Ce conține, de fapt, șunca de pui vândută în supermarketuri. Mare atenție la aceste ingrediente

Șunca de pui din supermarket este unul dintre cele mai achiziționate produse de către români și nu numai. Pentru mulți este un ingredient pentru un sandivș delicios, pentru prima masă a zilei sau chiar pentru o salată dietetică, aparent însă, căci alimentul nu este unul sănătos.

Cât de nocivă poate fi șunca din supermarket

Agenția pentru Protecția Consumatorilor avertizează asupra consumului de șuncă din supermarket. Fie ea de pui, de porc sau de curcan intră în categoria alimentelor procesate, cu multă grăsime, sare, conservanți sau aditivi cancerigeni.

Mai multe studii au demonstrat de-a lungul timpului că mezelurile din magazine, consumate în fiecare zi, în proporție de numai 50 de grame de șuncă presată, . Citiți eticheta cu atenție!

În plus, cel puțin jumătate din șunca de pui din comerț are cantități mari de apă pentru a fi mai grea la cântar. Șunca tradițională nu are apă decât într-un procent infim. ANPC punctează că produsul poate avea și monoglutamat de sodiu, care este cancerigen.

Șunca din supermarket poate duce la cancer

De altfel, sau conțin chiar și piele în mare parte din compoziție, combinată cu apă. Totodată, 7 din 10 tipuri de șuncă presată au între 5 și 12 aditivi alimentari sau 6 din 10 tipuri conțin caragenan.

Din cauza unor asemenea tipuri de șuncă poate apărea obezitatea, dacă sunt consumate regulat. De asemenea, pot apărea și: astmul, depresia, tulburările de vorbire, anxietatea, boala Parkinson, pierderea vederii, migrenele sau oboseala.

”Unul dintre ingredientele periculoase care se întâlnesc în şunca de porc sau în cea de pui este şi monoglutamatul de sodiu (E621), un potenţiator de gust care se adaugă în mod obişnuit în mâncarea chinezească, mezeluri, supele instant, salate sau în alte alimente procesate.

Numeroase studii de specialitate asociază în mod direct consumul monoglutamatului de sodiu de declanşarea numeroaselor probleme de sănătate precum: astmul, depresia, tulburările de vorbire, anxietatea, boala Parkinson, obezitatea, pierderea vederii, migrenele, oboseala, slăbiciunea, problemele respiratorii, tahicardia etc.

Unul dintre cei mai cunoscuţi experţi de talie mondială pe subiectul monoglutamatului de sodiu este şi neurochirurgul Russell Blaylock, autor al cărţii intitulate „Excitotoxinele: Gustul care ucide”, acesta fiind de părere că monoglutamatul de sodiu supra-activează celulele nervoase ale creierului până într-un anumit punct în care mor”, potrivit nutriționistului Dumitru Bălăban, relatează