Ce conține, de fapt, supa la plic care se găsește în toate supermarketurile. Puțini români citesc eticheta

Care este, în realitate, compoziția supei la plic care se poate cumpăra din toate magazinele. Puține persoane cunosc ingredientele care sunt scrise pe ambalaj. Alimentul are un aport foarte mare de grăsimi saturate.

În plus, specialiștii transmit că are numeroase substanțe care pot duce la îmbolnăvire. De asemenea, are până la 10 E-uri și aproximativ 12,8 grame de sare, cu 156% mai mult decât doza zilnică recomandată de Organizația Mondială a Sănătății.

OMS îi sfătuiește pe oamenii din toate colțurile lumii să nu consume mai mult de 5 grame de sare pe zi. În altă ordine de idei, instituția recomandă interzicerea unor alimente bogate în sare, așa cum este și supa la plic.

Din punctul de vedere al aditivilor alimentari aflați în supa la plic, 93,10% din produse au în compoziţie E-uri (aditivi alimentari). Așadar, e foarte important ca toți cumpărătorii să citească eticheta înainte de a achiziționa un astfel de produs instant.

Ce ingrediente are supa la plic

În compoziția supei la plic se găsește o fidea (91,1%), care este realizată din făină de grâu calitatea superioară, ulei vegetal (ulei de palmier, ulei vegetal de floarea soarelui high oleic în proporții variabile), apă potabilă și sare alimentară.

Totodată, fideaua din conține regulatori de aciditate, cum ar fi: E501i, E330, stabilizatori E 452i, E 451i, colorant și E 160a(i). Baza de supă reprezintă un procent de 6,7% și este făcută din sare alimentară și potențiatori de gust și aromă.

Printre potențiatorii de gust și aromă se numără: E621, E 631, E627. Baza supei la plic mai are zahăr, maltodextrină, ardei roșu măcinat (0,2%), arome, pudră de roșii uscate (0.1%), amidon de cartofi, pudră de ceapă uscată, pătrunjel uscat (0,07%), colorant: E 101i.

Mai mult decât atât, pe eticheta supei la plic, care se poate cumpăra la un preț modic din orice magazin românesc, se mai află ulei și condimente (2,2%). Se folosește ulei de floarea sorealui rafinat, aromă și antioxidant: E 306.