Ce conține pâinea albă, feliată, de la Vel Pitar. Dragoș Pătraru a dezvăluit ingredientele

Pâinea este un aliment de bază, care nu lipsește din coșul zilnic de cumpărături. Un fost jurnalist a dezvăluit cea albă, feliată, de la Vel Pitar. O mică parte din cumpărători știu, de fapt, ce consumă.

Ingredientele din pâinea albă, feliată, de la Vel Pitar

Știi ce are în compoziția sa , feliată, comercializată de Vel Pitar? Ei bine, Dragoș Pătraru a făcut o analiză și le-a arătat celor care îl urmăresc în mediul virtual care sunt ingredientele principale din rețetă.

Cunoscutul prezentator de televiziune este conștient că puține persoane citesc eticheta. Aceasta arată că produsul conține făină albă de grâu 650, în proporție de aproximativ 68%. Aceasta este o făină rafinată care este trecută printr-un proces de îndepărtare a cojii și a germenilor.

Acest aspect o face să aibă un conținut scăzut de fibre și nutrienți, în comparație cu făina integrală. De asemenea, alimentul are în compoziția sa apă care este utilizată pentru a activa drojdia și pentru a forma aluatul. În plus, mai are drojdie folosită pentru a ajuta aluatul să crească și să devină pufos.

Totodată, pâinea albă, feliată, de la Vel Pitar conține sare iodată care are rolul de a întări glutenul și a îmbunătăți gustul pâinii. În rețetă se mai află și uleiul vegetal de floarea soarelui. Contribuie la frăgezimea pâinii și îi conferă o textură mai plăcută.

Ingrediente ce se găsesc în pâinea albă, feliată, de la Vel Pitar

Pâinea albă, feliată, de la Vel Pitar mai are conservanți, cum ar fi propionat de calciu și acid sorbic. Ei sunt adăugați în compoziția produsului pentru a preveni dezvoltarea mucegaiului și a altor microorganisme. Așadar, conservanții prelungesc termenul de valabilitate.

Clienții observă că pe eticheta alimentului se mai regăsește și oțetul de vin. Producătorul îl folosește pentru a îmbunătăți textura pâinii. Totodată, aceste ingredient contribuie la menținerea prospețimii acesteia.

În aceeași notă, clienții trebuie să știe că pâinea albă, feliată, de la Vel Pitar, are un agent de tratare a făinii. Acesta este acidul ascorbic, cunoscut și sub denumirea de vitamina C. Se folosește pentru a întări glutenul și pentru a îmbunătăți calitatea aluatului.