Ce conține testamentul milionarului Adrian Kreiner. Unde ajung ceasurile de 200.000 de euro furate de asasini

Condamnarea criminalilor milionarului sibian Adrian Kreiner nu pare să fi liniștit apele în familia afaceristului. Motivarea judecătorilor de la Tribunalul Alba, publicată recent, scoate la iveală informații referitoare la moștenirea lui Kreiner precum și despre disputa dintre fiica și logodnica acestuia pentru cele 16 ceasuri recuperate de anchetatori, ale căror valoare depășește 200.000 de euro.

Adrian Kreiner, ucis pentru 40 de euro și ceasuri de 200.000 de euro. Pedepse grele pentru asasini

La data de 11 noiembrie, Marian Cristian Minae și Laurențiu Ghiță au primit pedeapsa maximă, de închisoare pe viață, în timp ce Costinel-Cosmin Zuleam a fost condamnat în lipsă, la 30 de ani de temniță. Sentința nu este definitivă și a fost deja contestată de autorii crimei.

Pe parte civilă, lucrurile au fost ceva mai complicate. Cei trei criminali au fost obligați de instanță să plătească despăgubiri mari părților civile. Adriana Emilia, iubita lui Adrian Kreiner, ar trebui să încaseze 150.000 de euro, în timp ce Vanesa, fiica milionarului – 300.000 de euro, cu titlu de daune morale.

Întregul prejudiciu a fost recuperat. Este vorba despre suma de 40 de euro și de 16 ceasuri de lux, în valoare de peste 200.000 de euro, cu care inculpații au plecat de la vila afaceristului, nu înainte de a lăsa victima să agonizeze.

Logodnica milionarului sibian ar fi vrut ceasurile de lux

Din motivarea judecătorilor reisese că cele 16 obiecte de lux, printre care un Audemars Piguet Royal Oak Offshore în valoare de 13.300 euro, un Cvstos Challenge GT Sea-liner Chromo Regatta de 15.000 de euro sau un Rolex Yacht Master II de 18.000 de euro au fost returnate fiicei lui Adrian Kreiner.

Doar că, pentru ceasurile de lux s-a luptat și logodnica lui Krenier. De-a lungul procesului, aceasta a dispus mai multe înscrisuri și a adus inclusiv doi martori care să ateste că o parte din aceste bunuri îi aparțineau. Chiar dacă era vorba doar despre ceasuri bărbătești, ea a declarat în instanță că au fost achiziționate ca investiții.

Femeia spune că o parte dintre ceasuri au fost cumpărate de ea

”Cu privire la ceasurile sustrase de la imobilul din Sibiu, (…), instanța reține că pentru a dovedi calitatea acesteia de proprietar, partea civilă V. Adriana-Emilia a depus mai multe facturi în copie conformă și cu traducere autorizată (f. 140-157 vol. IV instanță).

Inițial aceste înscrisuri au fost depuse doar în copie conformă cu originalul, fără a fi depuse și traducerile lor (f. 55-65 vol. III instanță). De asemenea și în cursul urmăririi penale au fost depuse mai multe înscrisuri (f. 217-234 vol. II d.u.p.).

De asemenea, martorele (…) (f. 67 vol. III instanță) și (…) (f. 68-69 vol. III instanță) au menționat că ceasurile sustrase au aparținut atât victimei Kreiner Adrian, cât și părții civile V., fiind vorba doar despre ceasuri bărbătești achiziționate ca și o investiție”, se arată în motivarea consultată de FANATIK.

Și fiica lui Adrian Kreiner a cerut ceasurile de lux. Ce scrie în testamentul afaceristului

În documentul menționat apar câteva indicii și despre modul în care a fost împărțită averea lui Adrian Kreiner. Astfel, în solicitarea pentru restituirea celor 16 ceasuri, fiica lui Adrian Kreiner a depus în instanță un încheiat la data de 23 decembrie 2023.

”Din analiza acestui înscris, instanța reține că după defunctul Kreiner Adrian are calitatea de moștenitoare legală partea civilă K. Vanesa, în calitate de fiică prin acceptarea expresă a moștenirii, căreia îi revine cu titlu de drept succesiune legală întreaga masă succesorală, cu excepția bunurilor ce au format obiectul legatelor cu titlu particular ce formează obiectul testamentului autentificat sub nr 297/01.06.2016”, se mai arată în motivarea instanței.

Practic, judecătorii confirmă informațiile care au circulat la scurt timp după moartea lui Kreiner, referitoare la un testament în care afaceristul a introdus-o și pe logodnica sa. Conform motivării, aceasta în care s-a petrecut crima. De cealaltă parte, fiica milionarului s-a ales cu restul moștenirii, inclusiv acțiunile și părțile sociale pe care tatăl ei îl deținea la diverse companii.

Cine rămâne cu ceasurile lui Adrian Kreiner. Motivarea instanței

Magistrații au anticipat o eventuală dispută legală referitoare la ceasurile lui Adrian Kreiner și au arătat că aceasta ar putea fi rezolvată printr-un litigiu separat.

”Așadar, câtă vreme din probele analizate nu reiese calitatea părții civile V. Adriana Emilia de moștenitoare după defunctul Kreiner Adrian, cu excepția bunurilor cuprinse expres în testamentul autentificat sub nr. 297/01.06.2016 de N.P. (…), instanța va reține că se impune restituirea integrală a celor 16 ceasuri către partea civilă K. Vanesa, în calitate de succesoare legală după persoana vătămată Kreiner Adrian.

Cu privire la eventuale aspecte de natură civilă, instanța reține că acestea se impun a fi rezolvate în cauza de față, acțiunile civile exercitate de părțile civile V. Adriana Emilia și K. Vanesa fiind grefate pe acțiunea penală dedusă judecății. Astfel, eventualele divergențe dintre cele două părți civile pot fi rezolvate în cadrul unui litigiu eminamente civil”, se mai arată în motivarea judecătorilor.

Sentința nu este definitivă. Ucigașii lui Kreiner au contestat sentința

Până în prezent, fiica și logodnica lui Adrian Kreiner nu au atacat hotărârea judecătorilor. În cazul în care acest lucru nu se va întâmpla în termenul legal, ceasurile milionarului ar putea rămâne la fiica lui Kreiner, însă doar după ce sentința va rămâne definitivă.