Ce contract îi oferea Gigi Becali lui Denis Haruţ: ”A zis că vrea şi 60.000 de euro avans”

Finanțatorul echipei FCSB, Gigi Becali, a dezvăluit ce contract i-a propus fundașului Denis Haruţ, dar și ce cerințe a avut jucătorul de la FC Botoșani.

Din informaţiile FANATIK, Gigi Becali a fost deranjat de modul cum fotbalistul de 21 de ani a vorbit în timpul negocierilor pentru contract.

FANATIK a aflat că Haruţ i-a cerut finanțatorului să fire folosit ca fundaș central. Mai mult decât atât, patronului FCSB nu i-a convenit nici tonul folosit de jucător atunci când şi-a expus doleanţa.

Gigi Becali i-a propus un contract interesant lui Denis Haruț

”Eu eram convins că fotbalistul va accepta oferta noastră. Totul a fost făcut în favoarea lui, dar asta a fost decizia până la urmă. Păi, eu îi dădeam 12.000 de euro. Apoi, după primii doi ani, când intra în vigoare și prelungirea de doi ani, el sărea la 15.000 de euro pe lună”, a declarat Gigi Becali despre contractul pe care i l-a oferit lui Denis Haruț

”Clubul se asigura că îl are sub contract, iar el câștiga bani în plus. Nu îl păcălea nimeni, nu i-a băgat nimeni pe sub nas niciun contract. Acum, așa a fost să fie. Pe lângă salariu, mi-a cerut 500 de euro pentru chirie. Am zis ‘Ia, tată’”, a spus finanțatorul FCSB pentru prosport.ro.

”Apoi, a zis că vrea și 60.000 de euro avans din salariu, ca să își ia apartament, dar nu îi vrea din primul an, ci să îi eșalonez pe trei ani, ca să nu îi simtă. I-am zis ‘Bine, tată’ și la asta. Dar am ținut și noi să avem acea opțiune de prelungire. De la aia a picat totul”, a menționat Becali.

Mutarea a picat la nici 24 de ore de la venirea fotbalistului la baza de pregătire a roș-albaștrilor, iar impresarul Florin Vulturar a spus că totul s-a blocat din cauza a două clauze.

După ce FC Botoşani şi FCSB au ajuns la un acord financiar în privinţa lui Denis Haruţ, urmând ca moldovenii să primească 650.000 de euro în schimbul fundaşului, aşa cum FANATIK a anunţat în exclusivitate, totul a picat duminică.

Patronul clubului FC Botoșani, Valeriu Iftime, a dezvăluit că fundașul Denis Haruț a refuzat să se mai transfere la FCSB, după ce a văzut că avea de semnat două contracte cu o durată totală a înțelegerii de șapte ani.

