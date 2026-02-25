Ce contracte cu statul au parafat firmele psihologului acuzat de hărțuire de pacientele sale. Câți bani a încasat de la STS și Romsilva

ADVERTISEMENT

Psihologul Ion Duvac, membru în Comisia de Deontologie și Disciplină a Colegiului Psihologilor din România, este acuzat de hărțuire sexuală de către mai multe femei, majoritatea paciente, potrivit unei investigații realizate de PressOne. Într-una din înregistrările publicate, Duvac i se adresează unei femei „ești o bunăciune în draci” și „ești o fu*ăcioasă în draci, asumă-ți”.

Firma lui Ion Duvac a oferit servicii de auditare a activității de evaluare psihologică

Alte replici ale lui Duvac, conform înregistrărilor, sunt „este o corelație între nota pe care o dai la păsărica ta și alegerile pe care le faci” și „tu îți reprimi sexualitatea. Modul tău natural e de nebunică”. Poliţia Capitalei a anunţat că a demarat verificări după ce Ion Duvac a fost acuzat că-şi hărţuieşte pacientele. Ion Duvac a fost ofițer în Ministerul Apărării Naționale, a activat ca psiholog în Serviciul de Informații Externe și a predat la mai multe universități din țară.

În 2009, Ion Duvac și-a deschis propriul cabinet de psihologie, iar activitatea acestuia s-a desfășurat prin intermediul a două firme, Intell Psy Human Resources SRL și Intell PSY Research SRL. Ambele societăți comerciale au parafat contracte cu instituții ale statului, conform portalului achizițiilor publice, consultat de FANATIK.

Primul contract a fost semnat de Intell Psy Human Resources SRL cu compania Conpet SA, pe 1 octombrie 2013, valoarea acestuia fiind de 133.500 lei (aproximativ 27.000 euro). Firma lui Duvac în domeniul resurselor umane. A fost singurul contract parafat, firma intrând în faliment în 2020.

În același an, pe 22 octombrie, cealaltă firmă a lui Ion Duvac, Intell PSY Research SRL, a încheiat un contract cu Serviciul de Telecomunicații Speciale (STS), în valoare de 69.000 lei (aproximativ 14.000 euro) pentru servicii de auditare a activității de evaluare psihologică. Următorul contract cu STS a fost parafat pe 11 ianuarie 2022.

Ultimul contract a fost parafat în ianuarie 2025

Acesta a avut valoarea de 65.000 lei (aproximativ 13.000 euro), serviciile de instruire psihologică oferite fiind pentru perfecționarea personalului. Pe 22 decembrie 2022, Intell PSY Research SRL , Regia Națională a Pădurilor Romsilva, în valoare de 16.235,67 lei (aproximativ 3.300 euro).

Firma lui Ion Duvac a oferit servicii de psihologia muncii și organizațională pentru realizarea unei evaluări a climatului organizațional din cadrul DS Valcea. Ultimul contract al Intell PSY Research SRL a fost semnat pe 14 ianuarie 2025, tot cu Romsilva, valoarea acestuia fiind de 27.370,2 lei (aproximativ 5.500 euro).

Societatea comercială a oferit Romsilva „servicii de psihologia muncii și organizațională pentru realizarea unei evaluări a climatului organizațional din cadrul DS Brăila”. Toate contractele enumerate au avut o valoare totală de aproximativ 63.000 euro. Intell Psy Human Resources SRL, specializată în activități de consultanță în domeniul relațiilor publice și al comunicării, a fost înființată în 2012.

Ce datorii au acumulat firmele lui Ion Duvac

Societatea comercială a înregistrat doar de două ori profit, în 2013 (1.397 lei) și în 2018 (2.054 lei), conform datelor consultate de FANATIK la Ministerul de Finanțe. În 2019 s-a raportat cifră de afaceri 0, o pierdere de 3.330 lei, în timp ce datoriile erau de 1.000.999 lei. În 2020, când firma a dat faliment, profitul a fost de 0 lei, la fel și cifra de afaceri.

Cealaltă firmă a lui Ion Duvac, Intell PSY Research SRL, a fost înființată tot în 2012, și este specializată în „cercetare-dezvoltare în științe sociale și umaniste”. În 2014 și 2015 a avut cifră de afaceri 0, după care și-a reluat activitatea, iar în 2017 și 2018 s-au înregistrat profituri de 121.161 lei, respectiv de 616 lei.

În 2019 și 2020 s-au raportat pierderi de 96.793 lei, respectiv de 78.856 lei, iar în 2021 s-a revenit pe profit, care a fost de 58.610 lei. În 2022 s-a consemnat o pierdere minoră, de 4.167 lei, iar în 2023, ultimul an pentru care există date financiare, s-a bifat un profit net de 388.090 lei la o cifră de afaceri de 203.635 lei. Datoriile totale ale Intell PSY Research SRL erau, la finalul lui 2023, de 1.180.641 lei.