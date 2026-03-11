Ce contre au avut, de fapt, Gigi Becali și Mirel Rădoi. Schimburi dure de replici între patronul FCSB și noul antrenor

ADVERTISEMENT

Mirel Rădoi (44 de ani) și-a călcat pe orgoliu și a revenit la FCSB în calitate de antrenor. Fostul selecționer s-a întors la echipa lui Gigi Becali (67 de ani), în ciuda unor declarații din trecut, în care susținea că n-ar mai putea lucra cu nașul său. „Marea împăcare” a durat 11 ani, iar, în tot acest timp, Becali și Rădoi au avut mai multe contre.

Gigi Becali și Mirel Rădoi, contre și replici dure înainte de revenirea antrenorului la FCSB

Revenirea lui Mirel Rădoi pe banca tehnică a campioanei este „bomba” primăverii în fotbalul românesc. Aproape nimeni nu se aștepta ca fostul selecționer să accepte oferta lui Gigi Becali, după ce FCSB a rămas fără antrenor. Elias Charalambous și Mihai Pintilii și-au dat demisia la finalul meciului pierdut cu U Cluj, scor 1-3.

ADVERTISEMENT

Cel care alimentase teoria că Mirel Rădoi nu va mai fi niciodată antrenor la FCSB a fost chiar noul tehnician al roș-albaștrilor. În urmă cu trei ani, într-un interviu acordat colegilor de la Rădoi a transmis că este incompatibil cu nașul său, Gigi Becali. „Nu (n.r. – Dacă ar reveni la FCSB), pentru că s-a întâmplat o dată cu nașul lui, cu Gică Hagi, și o dată cu finul lui, cu mine. Atunci, dacă s-a întâmplat de două ori, nu mă aștept la altceva a treia oară. E clar că nu se va schimba niciodată. Atunci de ce să ne mai certăm încă o dată, după ce ne-a trebuit nu știu cât timp să ne împăcăm?

Probabil că ușa este închisă de ambele părți, și din partea mea, și din partea lui, că a văzut că… Încerc să mă pun și în poziția lui și nu e ușor. Mă consider un tip dificil și poate deranjez de multe ori prin gură, prin comportament. Așa am fost. Cum nici el nu s-a schimbat, probabil că nici eu nu mă voi schimba.

ADVERTISEMENT

Încerc să fiu mai maleabil, mi-e greu, dar încerc să o fac. M-am pus și în locul lor, nu este ușor să colaborezi cu mine, probabil că am și eu problemele mele. Dar în momentul în care îți asumi ceva, trebuie să fii bărbat până la capăt, indiferent ce se întâmplă!”, erau afirmațiile lui Mirel Rădoi din anul 2023.

ADVERTISEMENT

Când au început tensiunile dintre Becali și Rădoi

La conferința de presă în care a fost prezentat oficial în calitate de antrenor al FCSB-ului, . Fostul căpitan al roș-albaștrilor a jucat între 2000 și 2008 la campioana en-titre, perioadă în care a avut o relație foarte bună cu Gigi Becali. Este perioada în care latifundiarul din Pipera a devenit nașul de cununie al lui Mirel și al soției antrenorului, Viviana.

Tensiunile dintre Becali și Rădoi au început să apară însă în anul 2015, an în care fostul internațional a agățat ghetele în cui. Imediat cum s-a retras, Rădoi a primit de la Becali șansa de a antrena FCSB, o echipă care tocmai cucerise toate trofeele interne în mandatul lui Costel Gâlcă. La vremea respectivă, Rădoi, care avea doar 34 de ani, nu a rezistat prea mult pe banca roș-albaștrilor.

ADVERTISEMENT

El s-a plâns de faptul că Becali se implica direct la echipă și în deciziile tehnice. Imixtiunile lui Becali mergeau atât de departe încât Rădoi s-a trezit cu nașul și patronul său chiar în cantonament. Din cauza acestor intervenții, dar și a rezultatelor slabe, tânărul antrenor a plecat de la FCSB după doar cinci luni.

Ce a spus Becali despre Rădoi când finul său era antrenor la Universitatea Craiova

Au trecut astfel 11 ani până ca Rădoi să îngroape securea războiului și să îi mai acorde o șansă nașului său. În tot acest timp, Rădoi a fost selecționer U21, selecționer al României, a pregătit mai multe echipe din Golf și a fost antrenorul Univeristății Craiova în două rânduri. Pe olteni i-a pregătit ultima dată chiar în acest sezon și nu a fost menajat deloc de Gigi Becali. La finalul meciului direct din turul sezonului regulat, câștigat de FCSB cu 1-0,

„Rădoi de ce să se supere? Eu l-am lăudat. Trebuie să fie lăudat, a stat 11 etape pe locul 1, a dus Craiova după 25-30 de ani în cupele europene. A spus o prostie din orgoliu, din mândrie, că nu mai vin oamenii la stadion că, vezi Doamne, am fi tras noi de timp.

Păi mă, nebunule, tu ai cinci galbene și un roșu. Noi am avut trei-patru ocazii, două de 11 metri. Cine a jucat fotbalul, noi sau el? Dar i se întunecă mintea câteodată, din mândrie. Are și de ce să fie mândru, dar, când e vorba de nașul, mai gândește-te ce spui!”, a spus Gigi Becali, la

Ce fel de contract are Mirel Rădoi la FCSB! Cât este valabil

Așadar, „contrele” dintre Gigi Becali și Mirel Rădoi nu au reprezentat, de fapt, un conflict real. Ele au fost mai mult diferențe de viziune. Latifundiarul din Pipera este cunoscut pentru faptul că intervine în deciziile tehnice la FCSB, în timp ce tehnicianul vrea autonomie ca antrenor. De aici au și apărut replicile și neînțelegerile din trecut.

Rămâne de văzut acum dacă vor colabora fără scandal și dacă antrenorul își va duce la bun sfârșit mandatul. Mirel Rădoi a primit din partea lui Gigi Becali garanția că va avea mână liberă până la vară, atunci când expiră înțelegerea dintre antrenor și FCSB. Rădoi are obiectiv calificarea roș-albaștrilor în preliminariile Conference League,