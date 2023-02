Ce copil frumos vor avea Theo Rose și Anghel Damian! Prima imagine AI cu băiețelul vedetelor de la PRO TV

FANATIK vă prezintă prima imagine cu bebelușul pe care îl va aduce pe lume Theo Rose, cântăreața așteptând un băiețel. Un program dezvoltat de inteligența artificială poate prezice cu fidelitate cum va arăta un copil, analizând trăsăturile fețelor părinților.

Cum va arăta băiețelul cuplului Theo Rose-Anghel Damian? Prima imagine cu copilul

Aplicația de baby-face generator folosită de FANATIK arată un rezultat clar: micuțul pe care vedeta PRO TV îl va aduce pe lume în câteva luni va moșteni frumusețea părinților!

Dacă e să analizăm fotografia pe care v-o prezentăm mai jos, ei bine, băiețelul pe care îl va naște Theo Rose seamănă izbitor cu artista când era mică. Acesta va semăna, potrivit inteligenței artificiale, mai degrabă cu mămica. De la tată ar moșteni doar buzele.

Dacă e să privim imaginea cu băiețelul și artista, este evident că ochii și sprâncenele sunt luate de la ea, iar nasul e un mix între cel al tatălui și al mămicii.

Cântăreața încă filmează pentru serialul „Clanul” de la PRO TV

Artista a vorbit, de curând, despre sarcina ei, vedeta fiind destul de emoționantă în privința marelui moment pe care îl va trăi în curând.

că a mai tăiat din activitățile pe care le avea programate în perioada asta întrucât începe să obosească. Burtica îi crește pe zi ce trece tot mai mult!

Iubita , gravidă în cinci luni, a mărturisit că încă mai poate face cântărilor, chiar dacă va mai selecta dintre evenimentele unde e chemată și filmează în continuare și pentru serialul de la PRO.

„Se simte oboseala deja, tocmai de aceea la evenimente am găsit o formulă de cântare ca să nu mă mai agit foarte tare. Mi-am dat seama la ultima cântare că nu mai pot. Gata că se rupe căruța. Trebuie să ne oprim acum pentru că nu mai pot.

Efectiv, nu mă mai ține suflul. Nu mai am suficient cât să mai cânt așa agitat cum am făcut-o până acum. Așa că, oamenii, o perioadă de acum încolo, mă vor auzi în variante puțin mai soft”, a declarat recent Theo Rose în exclusivitate pentru FANATIK.

Cu ce s-a confruntat Theo Rose în primul trimestru de sarcină: „Am avut și o săptămână mai complicată”

Vedeta ne-a mai zis că această sarcină nu a fost una programată, artista fiind prinsă pe nepusă masă. Primul trimestru al sarcinii a decurs destul de bine pentru muziciană, Theo mărturisind că nu s-a lovit de probleme majore, așa cum a auzit la alte viitoare mămici.

„Am avut un prim trimestru cred că firesc. Din ce am citit cam acelea sunt simptomele normale. Niște grețuri matinale, am avut și o săptămână mai complicată în care a trebuit să fac și niște perfuzii. Ca la gravide. Dar, din ce povești am mai auzit, am trecut ușor peste acea etapă.

Sunt femei care rămân traumatizate după primul trimestru de sarcină sau după toate cele trei trimestre. Multe dintre ele rămân în stările acelea de rău în toate cele nouă luni. Așa că mă consider norocoasă. A fost un parcurs ușor al sarcinii până în momentul acesta, și de acum nu cred că mai are ce să se întâmple”, ne-a mai povestit Theo Rose, încă plină de energie și dornică să își onoreze proiectele.