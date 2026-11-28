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(22 de ani), fotbalist aflat în vederile selecționerului Gică Hagi la echipa națională a României, a fost integralist sâmbătă în meciul jucat de formația lui, Dundee United, pe teren propriu în compania celor de la St. Johnstone în cadrul etapei cu numărul 15 din campionatul Scoției.

Dundee United, echipa lui Kevin Ciubotaru, cu românul integralist, a fost umilită pe teren propriu de St. Johnstone

Nu a fost deloc de bun augur pentru fundașul stânga, ba chiar din contră. Echipa lui a fost umilită în această partidă și a pierdut la un scor neverosimil, 2-7, după ce chiar a reușit să deblocheze tabela încă din minutul 10, dar a terminat prima repriză în genunchi, încasând nu mai puțin de 4 goluri din minutul 20 până în minutul 45.

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Kevin Ciubotaru a fost unul dintre cei mai slabi jucători de pe teren

La final, fostul fotbalist de la Hermannstadt a fost notat de către cei de la Flahscore cu 5.6, una dintre cele mai mici note acordate jucătorilor care au intrat pe teren în această partidă. De asemenea, în ancheta realizată de cei de la Sofascore, fostul internațional român de tineret a primit nota 5.0.

Ca urmare a acestui rezultat, Dundee United a rămas cu 20 de puncte și se află în prezent pe locul 6 în clasamentul din Premiership după 14 meciuri jucate, fiind depășită pentru moment chiar de către St. Johnstone. Cele două echipe sunt la egalitate de puncte și astfel sunt despărțite în prezent de golaveraj, doar că formația lui Ciubotaru are încă un meci mai puțin disputat.

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Kevin Ciubotaru este născut la Roma și a început fotbalul în Italia. Ulterior a ajuns în Austria, iar după ceva timp chiar în Scoția, fiind junior la Rangers pe vremea când evolua la prima echipă. De acolo a venit în România, la Hermannstadt, fiind împrumutat la un moment dat la Unirea Ungheni, înainte de a prinde transferul la Dundee United. În prezent, fundașul stânga este cotat de către site-ul de specialitate Transfermarkt la 600.000 de euro.