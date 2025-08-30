Sport

Ce cotă are FCSB pentru câștigarea UEFA Europa League: visul lui Gigi Becali. Care este marea favorită a bookmakerilor

FCSB va juca și în acest sezon în faza principală a UEFA Europa League. Bookmakerii au stabilit deja favoritele pentru câștigarea trofeului. Ce cotă are campioana din SuperLiga.
Daniel Işvanca
30.08.2025 | 19:07
Ce cota are FCSB pentru castigarea UEFA Europa League visul lui Gigi Becali Care este marea favorita a bookmakerilor
SPECIAL FANATIK
Ce șanse are FCSB la câștigarea Europa League. Cum arată cotele FOTO: Colaj Fanatik

Pentru al doilea sezon consecutiv, campioana României va evolua în faza principală a UEFA Europa League. Echipa lui Elias Charalambous va încerca să egaleze sau chiar să depășească performanța din stagiunea precedentă, în timp ce patronul Gigi Becali visează la prezența în marea finală.

ADVERTISEMENT

FCSB, cotă uriașă pentru câștigarea UEFA Europa League

FCSB va avea parte de un program infernal în faza principală a UEFA Europa League, după ce vineri și-a aflat adversarele în cadrul tragerii la sorți de la Monaco. Campioana din SuperLiga României a trecut de Aberdeen în play-off, scor 5-2 la general, după ce a suferit eșecuri rușinoase în preliminariile Champions League.

Ediția din sezonul trecut a fost câștigată de Tottenham Hotspur, care a învins în marea finală Manchester United, în cadrul unei partide disputate în Spania, la Bilbao. Acum, patronul celor de la FCSB visează la un parcurs de vis, care să îl facă uitat pe cel din sezonul precedent. Patronul roș-albaștrilor vrea să câștige trofeul Europa League pentru ca FCSB să joace direct în grupa Ligii Campionilor în sezonul viitor.

ADVERTISEMENT

Bookmakerii au publicat deja cotele pentru câștigarea trofeului care califică direct echipa campioană în faza principală a UEFA Champions League, iar cota formației antrenate de Elias Charalambous este de 100.00, aceeași cu Dinamo Zagreb și Go Ahead Eagles, două dintre adversarele sale.

Cea mai mică șansă la câștigarea trofeului o are Maccabi Tel Aviv. Potrivit specialiștilor, cota pentru un eventual succes al grupării din Israel poate aduce un profit uriaș pentru cei care se încumetă să mizeze pe o surpriză atât de mare: 250.00.

ADVERTISEMENT
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din...
Digi24.ro
VIDEO Panică în timpul unei curse Londra–Bacău, după ce un geam spart din avion a fost lipit cu scotch: „Unul simplu, la 2 lei”

Aston Villa, marea favorită la câștigarea trofeului

Surpriză sau nu, Aston Villa este principala favorită la câștigarea acestei ediții de UEFA Europa League. Formația din Marea Britanie a jucat sferturi de finală în Champions League în sezonul trecut și are pe bancă un antrenor cu „pedigree” în ceea ce privește această competiție.

ADVERTISEMENT
FOTO Atrage toate privirile în sala de forță:
Digisport.ro
FOTO Atrage toate privirile în sala de forță: "Vârsta e doar o cifră!". Cum arată la 65 de ani

Unai Emery a cucerit de patru ori acest trofeu din postura de antrenor, de fiecare dată cu echipe din Spania. Au fost trei finale câștigate cu Sevilla și una cu Villarreal. 7.00 este cota ca Aston Villa să ia Europa League. Aceștia sunt urmați de AS Roma, cu 10.00 și Real Betis, Porto și Bologna cu 11.00.

1,87 este cota BETANO pentru pronosticul ”Ambele echipe marchează” în meciul CFR Cluj - FCSB
Nevasta lui Stelian Ogică o arbitrează pe Dinamo. Cum a ajuns tânăra să...
Fanatik
Nevasta lui Stelian Ogică o arbitrează pe Dinamo. Cum a ajuns tânăra să aibă această meserie. Foto
Andrei Coubiș a semnat și a fost prezentat oficial! Lovitură încasată de Dinamo....
Fanatik
Andrei Coubiș a semnat și a fost prezentat oficial! Lovitură încasată de Dinamo. Update
Chelsea și Bayern Munchen, răsturnare incredibilă de situație în cazul transferului de 80...
Fanatik
Chelsea și Bayern Munchen, răsturnare incredibilă de situație în cazul transferului de 80 de milioane de euro! Motivul incredibil pentru care jucătorul nu mai ajunge în Germania
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Daniel Işvanca
Daniel Işvanca
Daniel Ișvanca este redactor pe zona de Sport la FANATIK, unde activează din august 2024. A debutat ca ziarist la HotNews.ro și are o experiență de peste trei ani în cadrul acestui domeniu.
Parteneri
S-a retras de la națională din cauza lui Mirel Rădoi: 'Daum și Lucescu...
iamsport.ro
S-a retras de la națională din cauza lui Mirel Rădoi: 'Daum și Lucescu au putut, el nu. Trebuia să-mi zică!'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!