Ce cotă are FCSB pentru câștigarea UEFA Europa League: visul lui Gigi Becali. Care este marea favorită a bookmakerilor

Pentru al doilea sezon consecutiv, campioana României va evolua în faza principală a UEFA Europa League. Echipa lui Elias Charalambous va încerca să egaleze sau chiar să depășească performanța din stagiunea precedentă, în timp ce .

FCSB, cotă uriașă pentru câștigarea UEFA Europa League

, după ce vineri și-a aflat adversarele în cadrul . Campioana din SuperLiga României a trecut de Aberdeen în play-off, scor 5-2 la general, după ce a suferit eșecuri rușinoase în preliminariile Champions League.

Ediția din sezonul trecut a fost câștigată de Tottenham Hotspur, care a învins în marea finală Manchester United, în cadrul unei partide disputate în Spania, la Bilbao. Acum, , care să îl facă uitat pe cel din sezonul precedent. Patronul roș-albaștrilor vrea să câștige trofeul Europa League pentru ca FCSB să joace direct în grupa Ligii Campionilor în sezonul viitor.

Bookmakerii au publicat deja cotele pentru câștigarea trofeului care califică direct echipa campioană în faza principală a UEFA Champions League, iar cota formației antrenate de Elias Charalambous este de 100.00, aceeași cu Dinamo Zagreb și Go Ahead Eagles, două dintre adversarele sale.

Cea mai mică șansă la câștigarea trofeului o are Maccabi Tel Aviv. Potrivit specialiștilor, cota pentru un eventual succes al grupării din Israel poate aduce un profit uriaș pentru cei care se încumetă să mizeze pe o surpriză atât de mare: 250.00.

Aston Villa, marea favorită la câștigarea trofeului

Surpriză sau nu, Aston Villa este principala favorită la câștigarea acestei ediții de UEFA Europa League. Formația din Marea Britanie a jucat sferturi de finală în Champions League în sezonul trecut și are pe bancă un antrenor cu „pedigree” în ceea ce privește această competiție.

Unai Emery a cucerit de patru ori acest trofeu din postura de antrenor, de fiecare dată cu echipe din Spania. Au fost trei finale câștigate cu Sevilla și una cu Villarreal. 7.00 este cota ca Aston Villa să ia Europa League. Aceștia sunt urmați de AS Roma, cu 10.00 și Real Betis, Porto și Bologna cu 11.00.