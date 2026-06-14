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Ce cotă avea Curacao că va marca în poarta Germaniei la Campionatul Mondial. Livano Comenencia valorează cât salariul lui Havertz pe o săptămână

Curacao a produs surpriza și a înscris în meciul cu Germania de la Campionatul Mondial! Ce cote ofereau casele de pariuri pentru acest pronostic înaintea meciului și toate detaliile despre marcatorul Livano Comenencia
Gabriel-Alexandru Ioniță
14.06.2026 | 22:17
Ce cota avea Curacao ca va marca in poarta Germaniei la Campionatul Mondial Livano Comenencia valoreaza cat salariul lui Havertz pe o saptamana
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Ce cotă avea Curacao că va marca cu Germania la Campionatul Mondial. Foto: Profimedia
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Naționala din Insulele Curacao a surprins pe toată lumea și a reușit să marcheze în meciul cu Germania de la Campionatul Mondial, disputat duminică seară în Grupa E în Statele Unite, pe „NRG Stadium” din Houston, Texas. Livano Comenencia a înscris în minutul 21 cu un șut deviat, egalând astfel la 1 după ce anterior, în minutul 6, nemții reușiseră să deschidă scorul grație golului semnat de Nmecha.

Ce cotă avea Curacao că va marca cu Germania la Campionatul Mondial

„Panzerele” au intrat totuși la pauză cu avantaj pe tabela de marcaj, de două goluri chiar, scor 3-1, după reușitele lui Schlotterbeck din minutul 38, respectiv Havertz din penalty în minutul 45+5. După pauză, pentru Germania a mai punctat și Musiala, în minutul 47. Chiar și în aceste condiții însă, tot este destul de evident că golul marcat de micuța echipă din Insulele Curacao reprezintă una dintre marile surprize de până acum de la acest turneu final.

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Evident, în mod special, prin prisma calibrului adversarului întâlnit în acest meci. Totuși, înainte de startul partidei, cotele oferite de casele de pariuri pentru acest pronostic nu erau chiar foarte mari, semn că într-o anumită măsură specialiștii nu excludeau, chiar deloc, o astfel de posibilitate. Concret, înaintea meciului au existat cote situate între 3.00 și 4.00, în funcție de casa de pariuri aleasă bineînțeles, pentru acest scenariu în care Insulele Curacao ar fi urmat să marcheze, ceea ce s-a întâmplat.

În schimb, dacă cineva alegea să mizeze pe faptul că această națională ar fi urmat chiar să deschidă scorul în această partidă, cota primită ar fi fost considerabil mai mare, respectiv de până la 8.00 la anumite case de pariuri. De asemenea, pentru pronosticul „Ambele echipe marchează” cotele erau înainte de meci situate de asemenea în jurul valorii de 3.00. Nu în ultimul rând, o eventuală victorie a naționalei din Insulele Curacao avea înainte de startul partidei cote între 14.50 și 25.00.

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Cine este Livano Comenencia, marcatorul golului istoric

Livano Comenencia evoluează în partea dreaptă a terenului, fie fundaș, fie mijlocaș, are 22 de ani și s-a născut în Olanda, la Breda. A crescut în academia celor de la PSV Eindhoven, iar ulterior a ajuns la Juventus Next Gen. În vara anului trecut a fost transferat de elvețienii de la FC Zurich în schimbul sumei de 400.000 de euro. În prezent, este evaluat de Transfermarkt la 500.000 de euro.

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Ca o comparație, Kai Havertz, titular în echipa Germaniei la acest meci direct de la Campionatul Mondial, are la Arsenal un salariu de 280.000 de lire sterline pe săptămână, plus anumite bonusuri de performanță, ceea ce înseamnă că la finalul fiecărei săptămâni el poate ajunge chiar până la 400.000 de lire sterline, adică aproape echivalent cu suma de 500.000 de euro, cât valorează în prezent Livano Comenencia.

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Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță
Gabriel-Alexandru Ioniță este redactor pe zona de sport la Fanatik din iunie 2025. A debutat în presă la sport.ro, iar ulterior a activat la playsport.ro, prosport.ro și sportpesurse.ro. 
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