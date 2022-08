Ce cote au echipele româneşti în play-off-ul Conference League! FCSB, şanse mici la calificarea în 90 de minute

FCSB, CFR Cluj și Universitatea Craiova sunt echipele românești care speră să se califice în grupele UEFA Europa Conference League. Niciuna nu a câștigat însă în prima manșă, astfel că șansele ca toate cele trei să își îndeplinească obiectivul sunt moderate.

Cotele celor trei echipe românești care speră să se califice în grupele Conference League. Capitolul la care FCSB stă destul de slab

CFR Cluj și Universitatea Craiova au remizat în confruntările cu Maribor (0-0), respectiv Hapoel Beer Sheva (1-1), în timp ce FCSB a pierdut contra lui Viking (1-2). FANATIK va prezintă cotele pe care le au echipele românești la returul din play-off-ul Conference League.

Dacă vrea să se califice în grupele Conference League, . Pentru ca roș-albaștrii să își îndeplinească obiectivul în timpul regulamentar, cota este destul de mare, 5,10, spre deosebire de cea a norvegienilor, 1,55.

Echipa lui Nicolae Dică este însă favorită la victorie în 90 de minute pe SR-Bank Arena din Stavanger. Pentru, „2 solist” cota este de 2,45, în timp ce „1 solist” are 2,70. Evident, „X-ul” are cea mai mare cota, 3,30.

Cu un succes la diferență de un gol, FCSB va trimite meciul în prelungiri, acolo unde casele de pariuri consideră că vicecampioana României este favorită să meargă în grupe. Roș-albaștrii primesc 14,50 pentru această variantă, iar norvegienii 15,50. Pentru o eventuală calificare la loviturile de departajare, bookmakerii distribuie aceeași cotă, 14,00, atât pentru Viking, cât și pentru FCSB.

Pentru pronosticul „FCSB câștigă la o diferență de un gol”, variantă care ar trimite meciul în prelungiri, cota este de 4,15. În schimb, pentru „FCSB câștigă la două goluri diferență”, rezultat care al califica-o în grupe pe vicecampioană, cota este de 6,90.

Deși nu a marcat de când a fost transferat de la CS Mioveni, Bogdan Rusu este favorit să deschidă scorul pe SR-Bank Arena. 7,40 este cota pentru ca atacantul în vârstă de 32 de ani să marcheze primul în Viking – FCSB.

Universitatea Craiova pleacă cu șansa a doua în returul cu Hapoel Beer Sheva

Și Universitatea Craiova pleacă cu șansa a doua la calificarea în grupele UEFA Europa Conference League. Oltenii joacă pentru al șaselea an la rând în preliminariile unei competiții europene, dar n-au ajuns niciodată în faza grupelor.

Hapoel Beer Sheva este favorită la toate capitolele . La casele de pariuri, pronosticul „1 solist” are o cotă de 1,75. „X-ul” are cota 3,50, iar „2 solist” are 4,40.



Meciul începe de la scorul de 1-1, iar echipa lui Mirel Rădoi pleacă cu șansa a doua la calificarea în timpul regulamentar. Cotele sunt identice cu cele de la „solist”, adică 1,75 Beer Sheva, 4,50 U Craiova.

Bookmakerii n-o văd favorită pe „Știința” nici la calificarea în prelungiri. Acolo, aceștia le acordă israelienilor o cotă de 9,50, iar oltenilor o cotă de 19,50. Echilibrul se menține doar în cazul în care se va ajunge la loviturile de departajare, unde ambele echipe pleacă cu aceeași șansă la calificare, cotă 12,00.

CFR Cluj, cele mai mari șanse să ajungă în grupele Conference League

Ultima, dar nu cea din urmă, CFR Cluj este singura echipă românească pe care bookmakerii o văd favorită la calificarea în grupele Conference League, după remiza din Slovenia, scor 0-0, cu Maribor. Dintre cele trei, campioana României este

Echipa lui Dan Petrescu pornește cu prima șansă la absolut toate capitolele. Pentru „1 solist”, CFR Cluj primește o cotă de 1,70 din partea caselor de pariuri. O eventuală înfrângere este cotată cu 4,70, iar egalul cu 3,60. Ardelenii sunt favoriți să meargă în grupe indiferent de metoda calificări.

1,70 este cota pentru calificare în timpul regulamentar (Maribor – 4,65), 10,00 pentru calificare în prelungiri (Maribor – 20,00) și 12,00 pentru calificare la loviturile de departajare (Maribor – 12,50).

Având în vedere stilul și jocul cu care a obișnuit CFR-ul lui Dan Petrescu, rezultatul de 1-0 pare cel mai previzibil. De aceeași părere sunt și bookmakerii, care, pentru acest scor, oferă cota 5,30, o cotă chiar mai mică decât pentru 0-0 (7,70).

Chiar dacă Dan Petrescu s-a plâns că nu are cine să dea gol după accidentarea lui Gabriel Debeljuh, casele de pariuri considerăă că trei dintre atacanții lui CFR Cluj au șanse mai mari decât oricare alt fotbalist al lui Maribor să marcheze în meciul din Gruia.

Cotele pentru ca Jefte Betancor, Cephas Malele și Sergiu Buș să marcheze oricând, cotele sunt următoarele: 2,57, 2,65 și 2,87. Pentru ca unul să deschidă scorul, cotele sunt 5,50, 5,60 și 6,30. De cealaltă parte, Roko Baturina are cota 3,60 pentru „marchează oricând” și cota 7,40 pentru „primul marcator”.