Ce crede Adi Ilie despre Alex Pop, ținta lui Gigi Becali pentru noul sezon al FCSB: „Jucător cu calitate”

FCSB a câştigat titlul şi Gigi Becali începe repede perioada de mercato. Patronul roş-albaştrilor a anunţat că transferul lui Kiki e ca şi făcut, iar .

Ce crede Adi Ilie despre Alex Pop, ținta lui Gigi Becali pentru noul sezon al FCSB

Adrian Ilie a vorbit la FANATIK SUPERLIGA despre Alex Pop, spunând că pentru ambiţiile europene ale roş-albaştrilor ar mai trebui un atacant de experienţă, deşi Pop este un jucător talentat:

ADVERTISEMENT

“Un jucător interesant pentru campionatul nostru. Dacă vrea să acceseze Europa League sau grupele unei competiţii europene, aş prefera un alt atacant, cu mai multă experienţă.

Este un jucător interesant. Depinde de presiune dacă va face faţă. Au fost mulţi jucători talentaţi la FCSB care nu au jucat din cauza presiunii. Cum a zis şi Răzvan Lucescu…

ADVERTISEMENT

“Pe Alex Pop l-am văzut la Galaţi, joacă într-un alt sistem, cu Dorinel care îi pune să muncească foarte mult”

Din punctul meu de vedere, presiunea este foarte bună. Nu poţi câştiga titlul fără presiune. Pe Alex Pop l-am văzut la Galaţi, joacă într-un alt sistem, cu Dorinel care îi pune să muncească foarte mult.

Ajunge uşor la finalizare şi înscrie goluri, dar la FCSB este un mare semn de întrebare. Transferurile care au venit în iarnă, cei doi jucători, sunt transferuri nereuşite.

ADVERTISEMENT

“Are un viitor frumos dar trebuie să se adapteze”

Nu o văd ca pe un risc. Şi eu am venit la Steaua/FCSB de la o echipă mică. E adevărat, am terminat pe locul trei în campionat. Şi am făcut faţă. Doar că, nu este un jucător atât de valoros.

Dacă ar fi jucat la U21 titular la nivel de echipă naţională şi avea meciuri internaţionale în picioare îl vedeam mai mult la FCSB. Are un viitor frumos dar trebuie să se adapteze”, a spus Adrian Ilie la FANATIK SUPERLIGA.

ADVERTISEMENT

FCSB a câştigat titlul fără un atacant de careu în ultima parte a campionatului. În luna februarie, Andrea Compagno, ultimul atacant clasic al roş-albaştrilor .