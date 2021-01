Carmen de la Sălciua a organizat din nou o sesiune de întrebări pe contul ei de Instagram, iar fanii au profitat și i-au cerut părerea despre Oana Zăvoranu și despre cum le critică aceasta pe influencerele din România.

Cântăreața a fost sinceră și a recunoscut că fosta soție a lui Pepe este o persoană amuzantă și inteligentă, foarte asumată în ceea ce face.

Carmen de la Sălciua este foarte activă pe rețelele de socializare și ține legătura cu fanii prin intermediul postărilor și al story-urilor, unde internauții îi adresează diverse întrebări sau îi cer sfaturi de viață, la care vedeta răspunde cu plăcere.

Ce crede Carmen de la Sălciua despre Oana Zăvoranu. Fanii au fost șocați de opinia artistei

Carmen de la Sălciua este o artistă apreciată în România și foarte sinceră atunci când trebuie să-și spună părerea despre anumite lucruri. Întrebată ce crede despre Oana Zăvoranu și despre vedetele pe care le critică, Carmen a declarat că îi place de ea și i se pare comică.

„Recunosc că îmi place Oana Zăvoranu! E o tipă mega inteligentă și foarte comică!”, a scris cântăreața pe InstaStory.

De asemenea, artista a recunoscut că a primit mai multe oferte de a promova diverse branduri, însă nu le-a acceptat pe toate, considerând că trebuie să facă reclamă doar la produsele în care are înredere și să nu le facă pe urmăritoare să cumpere orice.

În plus, nu își dorește să primească hate din partea urmăritorilor după ce au încercat un produs costisitor, dar care le-a făcut rău.

„Nu mă interesează această controversă a lor! Am primit multe oferte fiind probabil cunoscută de o masă de oameni, de a face reclame la diferite produse, haine, etc! Am ales cu grijă ce promovez, numi place să bag pe gât nimănui nimic..nu mă pricep să laud un produs decât dacă acest produs mie mi-a făcut bine! Știu că se fac bani mulți din asta și ești considerat de mulți ‘Wow ce tare- asta, îi vin banii numai că promovează diferite chestii’.

Dar în viață nu totul e despre bani! Dacă te înjură lumea după ce cumpără acel produ și vede că nu e bun de nimic? Sau poate unii privitori te văd ca pe un etalon și au încredere în cuvântul tău…și poate omul își dă jumătate de salar pe o cremă că a văzut-o la tine! În unele cazuri…Oana Zăvoranu chiar spune adevărul!”, a mai declarat bruneta.

Internauții i-au reproșat cântăreței că nu ar mai fi fost de acord cu Oana Zăvoranu dacă actrița ar fi luat-o și pe ea în vizor, așa cum a făcut cu alte vedete, și că nu o interesează dacă spune ceva și despre ea, o admiră în continuare.

„Am fost luată în vizor de foarte multe persoane publice! Din fericire…nu mă afectează absolut deloc! Știu cum sunt ca om, îmi cunosc și defectele și calitățile…îmi asum și ce spun!

Ce spun alții despre mine nu mă interesează deloc! Părerea mea despre ei rămâne aceeași! Cum am spus…o femeie inteligentă!”, a mai spus Carmen de la Sălciua.