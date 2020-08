Ce crede cu adevărat Pavel Stratan despre relația Cleopatrei cu Edward Sanda. Gestul părintesc la care nu a renunțat artistul

Cleopatra Stratan trăiește de mai bine de jumătate de an o frumoasă poveste de dragoste cu Edward Sanda. S-a aflat ce crede cu adevărat Pavel Stratan despre relația fiicei sale cu tânărul. Deși îl cunoaște foarte bine pe acesta, artistul are adesea un comportament de tată extra-grijuliu.

La fel ca orice părinte conștiincios, Pavel Stratan dorește să știe orice mișcare făcută de Cleopatra. În plină pandemie cu noul virus are toate motivele să fie îngrijorat. Fiica lui a devenit cunoscută de o țară întreagă încă de la lansarea piesei “Ghiță”, pe când avea doar câțiva anișori.

Ajunsă foarte aproape de momentul în care va fi majoră, în octombrie, aceasta se va bucura și câteva libertăți, nu doar de cadourile primite. Mai mult, și Pavel Stratan a promis prin intermediul a diverse declarații că nu o va mai ține atât de mult sub lupă pe fata lui, odată ce ea va împlini 18 ani.

Ce crede cu adevărat Pavel Stratan despre relația Cleopatrei cu Edward Sanda și la ce gest nu renunță artistul

De curând, Edward Sanda și Pavel Stratan au colaborat chiar și la nivel profesional, pentru o melodie. La fel s-a întâmplat și cu Cleopatra și iubitul său. Cuplul de artiști s-a bucurat recent de lansarea melodiei “Dragoste, vă rog!”.

Anunțul a fost făcut și de către cântăreața de 17 ani. Cleopatra va împlini 18 ani pe data de 6 octombrie, fiind născută în anul 2002. Tatăl ei dorește să îi știe și acum orice mișcare, pentru că o verifică în mod constant. Totul chit că îl cunoștea și pe Edward Sanda de ceva timp.

Artistul originar din Republica Moldova a mărturisit prin intermediul unui interviu și că dorește să îi fie Cleopatrei prin preajmă până când va fi majoră. Dovada că este un părinte cât se poate de grijuliu stă și în modul în care o verifică pe fata lui. Nici mama Cleopatrei nu este departe de astfel de modalități prin care își ține fiica sub mare supraveghere.

”Încă este devreme să o las singură, încă nu are 18 ani, dar o să-i mai fiu prin preajmă. Nu o să iasă singură niciodată. O să iasă doar alături de prieteni în care eu o să am încredere. Nu contează dacă are 17-18 ani, 19 ani, dacă copilul e rău, poate și la 19 ani să facă prostii. Dar Cleopatra cred că niciodată nu o să facă, e o fetiță modestă și cuminte”, susținea Pavel Stratan, cu un an în urmă, potrivit celor de la Libertatea.

Cleopatra Stratan și Edward Sanda par să fie foarte serioși legat de planurile de viitor pe care le au. Cei doi își doresc să se mute împreună anul viitor, discutând chiar despre posibilitatea să își întemeieze o familie. Relația lor pare să meargă în direcția pe care și-o doresc, ei fiind foarte fericiți împreună.

”Ne dorim să ne mutăm împreună la anul.”, susținea Edward Sanda.

De curând, fanii celor doi au mai aflat că dacă lucrurile vor lua turnura dorită, Cleopatra Stratan va dori să aibă o fetiță cu iubitul ei.

”O fetiță va purta hainele mele din clipul piesei «Ghiță», adică fetița noastră.”, a mărturisit la rândul ei Cleopatra Stratan.