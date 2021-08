Irinel Columbeanu a dezvăluit ce crede despre despărțirea dintre Monica Gabor și Mr. Pink. Afaceristul nu este convins că toate zvonurile apărute recent în presă sunt adevărate.

ADVERTISEMENT

Fostul milionar în euro a vorbit, în cadrul unei emisiuni, despre fost lui soție și relația cu Mr. Pink. Afaceristul și-a spus și părerea despre miliardarul de origine chineză.

Ce crede Irinel Columbeanu despre despărțirea Monicăi Gabor de Mr. Pink: „Unele speculații nu sunt adevărate”

Irinel Columbeanu a vorbit despre despărțirea dintre Monica Gabor și Mr. Pink. și-a exprimat părerea despre omul de afaceri care a fost împreună cu Monica timp de un deceniu.

ADVERTISEMENT

Monica Gabor este o persoană importantă în viața lui Irinel Columbeanu, chiar și la 10 ani după divorț, din moment ce i-a dăruit un copil, pe Irina. Afaceristul susține că știrile apărute despre despărțirea lor sunt doar speculații.

Deși apropiații fostului cuplu susțin că Mr. Pink și Monica Gabor au rupt definitiv relația, Irinel Columbeanu este de altă părere. Acesta susține că atât fosta lui soție este o femeie deșteaptă, la fel ca miliardarul chinez.

ADVERTISEMENT

Întrebat dacă speră la o împăcare cu „Scorpia de la Izvorani”, Irinel Columbeanu a declarat că nu se pune problema de așa ceva, mai ales că au trecut ani buni de la divorț.

Fostul milionar a declarat că nu are nicio confirmare despre relația Monicăi cu Mr. Pink și, chiar daă ar avea, nu ar vrea să vorbească despre viața ei privată.

ADVERTISEMENT

„Nu este vorba că se întoarce la mine. Nu cred ca este posibil. Sincer să fiu și dacă as avea o confirmare despre despărțirea lor, nu cred ca ar fi bine să o spun. Vreau să fac doar câteva atenții.

În presă sunt numai interpretări, nu s-a văzut nimic clar. Nu am de unde să știu ceea ce este în sufletul ei. Eu nu am luat legătura cu Monica. Este ceva diplomat sa nu deschid acest subiecte.

ADVERTISEMENT

Unele speculații nu sunt adevărate nici pe departe. Și să știți că cel mai mare lux este sa spui adevărul. Când am spus că e bine, credeți-mă că e foarte bine.

Mie nu mi place să mă bag în ciorba altuia. Prefer să mă fac dispărut atunci când sunt căutat”, a declarat Irinel Columbeanu, potrivit .

ADVERTISEMENT

Ce crede Irinel Columbeanu despre Mr. Pink

a lăsat-o pe fiica lui și a Monicăi să se mute cu mama ei în SUA, alături de Mr. Pink și de fiul lui. Situația lui financiară nu era foarte bună și a preferat să o lase pe Irina în grija Monicăi.

Acesta l-a cunoscut pe iubitul fostei soții și are o părere foarte bună despre el. Irinel Columbeanu a declarat că Mr. Pink l-a tratat cu respect și crede că ceea ce se întâmplă între el și Monica Gabor ar putea fi un progres.

„Am fost tratat cu respect, nici mai mult nici mai puțin. Totul a decurs foarte bine, mai bine decât mă așteptam.

Ce am avut de transmis am spus. Monica este o femeie deșteaptă, dar și el. Consider că din ce este acum între ei, o să se nască un progres”, a mai spus Irinel Columbeanu.

Zvonurile despărțirii dintre Monica Gabor și Irinel Columbeanu au apărut după ce fostul fotomodel a șters toate imaginile în care apare alături de miliardar. Mai mult, șatena a mers în vacanță la sora ei, Ramona Gabor, care locuiește în Dubai.