Ce credea Gabriel Cotabiță despre soția cu 30 de ani mai tânără: „Lumea a spus că este din interes”

Viața lui Gabriel Cotabiță nu a fost deloc una ușoară. Artistul a murit la vârsta de 66 de ani, după un trecut tumultos, atât din punct de vedere profesional, medical, dar și personal.

Părerea lui Gabriel Cotabiță despre soția sa mult mai tânără

Gabriel Cotabiță s-a confruntat cu mai multe probleme de sănătate de-a lungul timpului. Acum șase ani, după un efort intens depus la sala de forță, artistul a suferit un infarct și a stat mai multe luni în spital, cu șanse de recuperare minime. După ce și-a revenit, ca prin minune, a decis să își schimbe viața. S-a căsătorit cu Alina, care cu 27 de ani și a hotărât să își petreacă restul vieții alături de ea. Din păcate, însă, la începutul lunii octombrie 2024 a ajuns din nou la spital. Alături în tot acest timp i-a stat soția sa, ajutându-l să treacă, cel puțin emoțional, peste toate cumpenele.

Cei doi s-au întâlnit întâmplător, la un concert de-al regretatului artist. Până la acel moment, Alina, care lucrează în domeniul IT, nu îl cunoștea pe Gabi Cotabiță, decât din auzite. Cântărețul a fost fermecat de mai tânăra lui parteneră, astfel că a decis că vrea să își petreacă viața alături de ea, indiferent de impedimentele apărute ulterior. Timp de 11 ani, cei doi s-au iubit necondiționat, chiar dacă gurile rele au tot avut de comentat cu privire la relația lor.

„Alina a ajuns la spectacole pentru că maică-sa a luat-o pe ea la un spectacol de-al meu. Nici măcar nu ştia cine sunt (n.r. actuala soţie). Ea a reuşit să facă pentru mine nişte lucruri pe care foarte puţine femei le-au făcut în viaţa asta pentru mine. Şi-a câştigat locul, pe care oricum nu şi-l dorea. Atunci când i-am zis «N-ar fi bine să ne căsătorim?», a zis «Tu eşti serios? Sigur ţi-ai revenit?». Toată lumea a zis că este din interes. În nici un fel. Ea este o femeie care mă iubeşte şi eu o iubesc foarte mult pe ea. Am avut noroc şi am noroc în continuare. Fetele sunt bune prietene (n.r. cu soţia). Au fost cu ea în vacanţă”, a declarat cântăreţul, acum ceva timp, la .

Gabriel Cotabiță are trei fiice din căsnicia avută cu Ioana Nagy, Aela, în vârstă de 40 de ani și gemenele Eliza și Milena, în vârstă de 34 de ani. Vârstele apropiate ale femeilor din viața lui Cotabiță au făcut ca soția acestuia și fiicele lui să se înțeleagă atât de bine. Chiar dacă fiica cea mare este mai mare cu cinci ani decât Alina, iar gemenele cu doar un an mai mici decât ea, acestea se bucură de prezența mamei lor vitrege, ba chiar petrec vacanțe împreună și ies în oraș des.

Probleme grave de sănătate pentru marele artist

Din păcate, chiar dacă viața lui Gabriel Cotabiță a părut una liniștită în ultimii ani, după ce și-a revenit în urma infarctului suferit, problemele de sănătate au reapărut. În 2021 a fost internat din nou, infectat cu Covid-19. În octombrie anul acesta, el a ajuns iar la spital, de această dată cu simptome de accident vascular cerebral. Artistul a recunoscut în trecut că face tot posibilul să supraviețuiască problemelor medicale de care suferă, semn că îi era frică pentru viața lui, deși nu voia să recunoască pentru a nu impacienta pe nimeni, cu atât mai mult pe cei dragi.

„De vreo doi ani doar supravieţuiesc. De când am schimbat anul, am trecut prin tot felul de probleme de sănătate. Ultima oară când mi se întâmplase toată lumea credea că am terminat-o. Se pare că anul acesta în care am intrat a fost unul nefast pentru mine. Mi-am petrecut Revelionul în spital, apoi am avut o problemă cu tiroida luna trecută. Problemele vin, tu doar trebuie să fii pregătit şi să nu te sperie. Şi mai ales să nu se sperie cei din jurul tău”, a spus Gabriel Cotabiţă, în emisiunea „La Măruţă”.

Un episod marcant pentru Gabriel Cotabiță a fost în 2015, când după o sesiune de fitness. După efortul depus, artistul a căzut din picioare, chiar în sala de sport a hotelului din București unde se afla. El a stat în comă timp de trei săptămâni la Spitalul Floreasca din Capitală, iar medicii erau sceptici cu privire la șansele lui de revenire, dat fiind faptul că, timp de 10 minute, inima sa nu a mai pompat sânge. În mod miraculos, artistul și-a revenit și, încet, încet, și-a reluat activitățile.

„Dumnezeu m-a iubit și mă iubește în continuare. Foarte multă lume care s-a gândit la mine în acea perioadă grea. Ei au reușit să mă aducă înapoi. Toate memoriile din trecut mi-au revenit. Îmi aduc aminte tot dinainte de comă. Dar ce s-a întâmplat de la acel accident, până mi-am revenit, am uitat total”, spunea Gabriel Cotabiță despre minunea de a-și reveni, aducându-și aminte inclusiv ce a văzut și auzit în perioada de comă: „Lumina albă o vezi dacă vrei să mori. Era ceva negru acolo. Am început să vorbesc în latină. Primeam mesaje precum «Nu te speria, nu te speria»”.