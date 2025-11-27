„Ce crezi că se întâmplă?”. Alex Mitriță, verdict clar înainte de Universitatea Craiova – Mainz

ADVERTISEMENT

Zi mare pentru fotbalul din Bănie. Universitatea Craiova primește vizita nemților de la Mainz în Conference League. Fosta vedetă a oltenilor, Alexandru Mitriță, nu putea să rateze această partidă. Fotbalistul a ajuns la stadion cu aproximativ o oră înainte de lovitura de start.

Meci istoric în Bănie! Universitatea Craiova primește vizita lui Mainz în Conference League

Oltenii vor să producă surpriza și să obțină un rezultat pozitiv în fața celor de la Mainz în Conference League. Echipa din Bundesliga nu trece prin cea mai bună perioadă și sunt premise pentru un rezultat mare. E nevoie însă de concentrare maximă.

Universitatea Craiova are 4 puncte după primele 3 meciuri jucate în Conference League, însă la cârma oltenilor este un antrenor nou. Portughezul Filipe Coelho i-a luat locul pe banca lui Mirel Rădoi și speră să debuteze în forță în cupele europene.

Nu i-a uitat! Alex Mitriță, în tribune la Universitatea Craiova – Mainz: „Îmi doresc să câștigăm”

s-a asigurat că va fi prezent pe Ion Oblemenco la acest meci de gală. El a ajuns la stadion cu aproximativ o oră înainte de startul jocului, alături de fostul său coleg Mihai Căpățînă.

„(N.r. Ai venit cu victoria?) Da, cu victoria, cu victoria. (N.r. Ce crezi că se întâmplă?) Îmi doresc să câștigăm. Nu vreau să zic un scor, îmi doresc să câștigăm”, a declarat Alexandru Mitriță în momentul în care a ajuns la stadion.

Alexandru Mitriță o duce de minune în China

Alexandru Mitriță a plecat vara trecută din Bănie. Fotbalistul de 30 de ani s-a transferat în China, la Zhejiang Professional, și o duce foarte bine.

De altfel, Alex Mitriță a jucat doar în urmă cu 6 zile un meci în campionatul din China, în care a reușit să se remarce cu o pasă decisivă. Imediat după, a revenit în România pentru a vedea de pe stadion duelul Universității Craiova cu germanii de la Mainz.

