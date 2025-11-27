Sport

„Ce crezi că se întâmplă?”. Alex Mitriță, verdict clar înainte de Universitatea Craiova – Mainz

Alexandru Mitriță a revenit în România pentru meciul fostei sale echipe, Universitatea Craiova, cu Mainz în Conference League. Ce a declarat fotbalistul în fața stadionului.
Alex Bodnariu, Tibi Cocora
27.11.2025 | 18:44
Ce crezi ca se intampla Alex Mitrita verdict clar inainte de Universitatea Craiova Mainz
ULTIMA ORĂ
Nu i-a uitat! Alex Mitriță, în tribune la Universitatea Craiova - Mainz
ADVERTISEMENT

Zi mare pentru fotbalul din Bănie. Universitatea Craiova primește vizita nemților de la Mainz în Conference League. Fosta vedetă a oltenilor, Alexandru Mitriță, nu putea să rateze această partidă. Fotbalistul a ajuns la stadion cu aproximativ o oră înainte de lovitura de start.

Meci istoric în Bănie! Universitatea Craiova primește vizita lui Mainz în Conference League

Oltenii vor să producă surpriza și să obțină un rezultat pozitiv în fața celor de la Mainz în Conference League. Echipa din Bundesliga nu trece prin cea mai bună perioadă și sunt premise pentru un rezultat mare. E nevoie însă de concentrare maximă.

ADVERTISEMENT

Universitatea Craiova are 4 puncte după primele 3 meciuri jucate în Conference League, însă la cârma oltenilor este un antrenor nou. Portughezul Filipe Coelho i-a luat locul pe banca lui Mirel Rădoi și speră să debuteze în forță în cupele europene.

Nu i-a uitat! Alex Mitriță, în tribune la Universitatea Craiova – Mainz: „Îmi doresc să câștigăm”

Alexandru Mitriță, fostul star din Bănie, s-a asigurat că va fi prezent pe Ion Oblemenco la acest meci de gală. El a ajuns la stadion cu aproximativ o oră înainte de startul jocului, alături de fostul său coleg Mihai Căpățînă.

ADVERTISEMENT
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se...
Digi24.ro
VIDEO Putin anunță condițiile în care va opri războiul din Ucraina și se jură că nu va ataca Europa: „Pentru noi asta sună ridicol”

(N.r. Ai venit cu victoria?) Da, cu victoria, cu victoria. (N.r. Ce crezi că se întâmplă?) Îmi doresc să câștigăm. Nu vreau să zic un scor, îmi doresc să câștigăm”, a declarat Alexandru Mitriță în momentul în care a ajuns la stadion.

ADVERTISEMENT
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție...
Digisport.ro
Un român a luat decizia istorică: premieră după izbucnirea războiului din Ucraina! Reacție imediată de la Moscova

Alexandru Mitriță o duce de minune în China

Alexandru Mitriță a plecat vara trecută din Bănie. Fotbalistul de 30 de ani s-a transferat în China, la Zhejiang Professional, și o duce foarte bine. În cele 16 meciuri jucate a reușit să înscrie 8 goluri și are la activ în acest sezon și 7 pase decisive.

De altfel, Alex Mitriță a jucat doar în urmă cu 6 zile un meci în campionatul din China, în care a reușit să se remarce cu o pasă decisivă. Imediat după, a revenit în România pentru a vedea de pe stadion duelul Universității Craiova cu germanii de la Mainz.

ADVERTISEMENT

Alex Mitriță, prezent în Bănie la meciul Universitatea Craiova - Mainz

U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Coelho...
Fanatik
U Craiova – Mainz, LIVE VIDEO în Conference League – etapa 4. Coelho se întoarce la sistemul lui Rădoi. Echipele de start
Gabi Tamaș, întrecere în șprițuri cu ”campionul” Serghei Mizil. Cine pe cine bagă...
Fanatik
Gabi Tamaș, întrecere în șprițuri cu ”campionul” Serghei Mizil. Cine pe cine bagă sub masă: „E combatant ca mine”
Vedeta Kurt Zouma a produs un scandal uriaș în vestiarul lui CFR Cluj:...
Fanatik
Vedeta Kurt Zouma a produs un scandal uriaș în vestiarul lui CFR Cluj: „Uite-l pe ăsta care intră să ne mănânce meciul”. Exclusiv
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
Parteneri
Antrenorul care a scris istorie la Dinamo și Rapid se oferă să o...
iamsport.ro
Antrenorul care a scris istorie la Dinamo și Rapid se oferă să o preia pe FCSB: 'S-a dus Figo de la Barcelona la Real, mai e o problemă?'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!