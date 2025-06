Ce cuvânt și-a tatuat Daciana Sârbu pe mână. Ce semnificație are, de fapt

Daciana Sârbu și-a tatuat un cuvânt pe mână, iar semnificația acestuia este foarte importantă pentru femeia de afaceri. Fosta soție a lui Victor Ponta a vorbit despre acest subiect în cadrul unui interviu.

Cuvântul pe care și l-a tatuat Daciana Sârbu pe mână. Ce semnificație are

, a spus ce semnifică tatuajul pe care și l-a făcut pe mână. Aceasta a vorbit și despre lucrurile pe care le-a făcut după divorțul de fostul premier.

ADVERTISEMENT

Psihoterapia a ajutat-o foarte mult pe Daciana Sârbu, dar și sportul i-a fost de mare folos în această perioadă. În plus, credința este foarte importantă pentru ea, motiv pentru care a decis să-și tatueze pe mână cuvântul “believe” (n.r. “crede”).

“Am făcut și fac psihoterapie, sport, întotdeauna am avut credința care a fost pentru mine un punct de sprijin. Și o am și tatuată. Scrie: believe.

ADVERTISEMENT

Cred în Dumnezeu, dar cumva conexiunea mea cu Divinitatea, ce simt în momentul în care mă rog și în momentul în care îmi e greu și găsesc acolo pacea de care am nevoie și mă încarc”, a declarat Daciana Sârbu în cadrul interviului acordat Irinei Gologan, la Puterea unui lider, potrivit .

Întrebată ce înseamnă Dumnezeu pentru ea, Daciana Sârbu L-a descris prin iubire, dar și prin bucuria din sufletul ei în momentele în care se roagă.

ADVERTISEMENT

“Dumnezeul meu este, în primul rând, iubire și bucuria pe care o am în suflet când fac asta. Când mă rog și când am acest moment cu mine și cu Dumnezeu”, a mai spus aceasta.

ADVERTISEMENT

Daciana Sârbu și Victor Ponta, divorț după 19 ani de căsnicie

Divorțul dintre Daciana Sârbu și Victor Ponta a fost anunțat la începutul acestui an. de o declarație de avere depusă de fostul candidat la alegerile prezidențiale din 2014 și 2025, unde apărea ca divorțat.

Victor Ponta are un fiu, Andrei, dintr-o relație anterioară, iar acesta a rămas alături de tatăl său. Fostul premier și Daciana Sârbu au împreună două fiice, Irina și Maria. Pe aceasta din urmă au adoptat-o în anul 2020. Ambele fete locuiesc împreună cu mama lor.

“Trebuie să fii sincer cu tine. Chiar dacă pare foarte complicat sau imposibil uneori, nimic nu îți poate înlocui bucuria și liniștea pe care nu le mai ai. Orice situație în care te afli și nu ești bine cu tine, nu ești liniștit, fericit poate e mult să cerem, dar liniștiți și bine cu noi, atunci nu are cum să fie bine în jur și în rest”, a mai spus Daciana Sârbu în cadrul interviului, atunci când a vorbit despre divorț.