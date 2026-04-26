Ce cuvinte a învățat stranierul Rapidului în limba română: „Le știu și p-alea urâte”

Lars Kramer e de niciun an în România, dar deja s-a atașat de țara noastră. Invitat la emisiunea FANATIK RAPID, olandezul a dezvăluit ce cuvinte a învățat în limba română
Cristian Măciucă
26.04.2026 | 09:00
Ce cuvinte a invatat stranierul Rapidului in limba romana Le stiu si palea urate
Ce cuvinte a învățat stranierul Rapidului în limba română: „Le știu și p-alea urâte”. FOTO: Fanatik
Lars Kramer (26 de ani), stâlpul din defensiva Rapidului, a vorbit despre România la emisiunea FANATIK RAPID. Fostul junior de la Ajax Amsterdam a dezvăluit ce cuvinte a învățat în limba română.

Ce cuvinte în limba română știe Lars Kramer

Lars Kramer s-a îndrăgostit de România, deși e doar din luna iulie în țara noastră. El a venit la Rapid din postura de jucător liber, după despărțirea de Aalborg. Stoperul mai are contract cu alb-vișiniii până în vara lui 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.

„Știu câteva cuvinte precum buna dimineața, stânga, dreapta, mulțumesc. Pot să vorbesc 20 de secunde dintr-o conversație, apoi devine dificil. Știu și cuvinte rele, dar nu vreau să le spun aici”, a declarat Lars Kramer, în exclusivitate la FANATIK RAPID.

Fostul junior al lui Ajax a dezvăluit că fiul său e deja „expert” la limba română„Fiul meu e la școala englezească, dar vorbesc și română acolo. Profesorii spun că el vorbește în română. Cu mine și cu soția nu vrea să vorbească, dar cu copiii sigur are o conexiune în română. Cred că într-un an va vorbi limba română”, a adăugat stoperul olandez al Rapidului.

Kramer a fost junior la Ajax Amsterdam

Cu 6 selecții pentru Olanda U20, Lars Kramer a început fotbalul la juniorii lui Ajax Amsterdam. La nivel de seniori a jucat pentru prima dată la Groningen, o altă echipă de tradiție din Olanda. Până să ajungă în România, el a mai evoluat la Viborg și Aalborg, ambele din Danemarca.

  • 1,5 milioane de euro e cota de piață a lui Lars Kramer, conform transfermarkt.com
  • 30 de meciuri și 2 goluri are fundașul olandez în tricoul Rapidului

Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!