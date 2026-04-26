Ce cuvinte a învățat stranierul Rapidului în limba română: „Le știu și p-alea urâte”

Lars Kramer (26 de ani), stâlpul din defensiva Rapidului, a vorbit despre România la emisiunea FANATIK RAPID. Fostul junior de la Ajax Amsterdam a dezvăluit ce cuvinte a învățat în limba română.
Lars Kramer s-a îndrăgostit de România, deși e doar din luna iulie în țara noastră. El a venit la Rapid din postura de jucător liber, după despărțirea de Aalborg. Stoperul mai are contract cu alb-vișiniii până în vara lui 2027, cu opțiune de prelungire pentru încă un sezon.
„Știu câteva cuvinte precum buna dimineața, stânga, dreapta, mulțumesc. Pot să vorbesc 20 de secunde dintr-o conversație, apoi devine dificil. Știu și cuvinte rele, dar nu vreau să le spun aici”, a declarat Lars Kramer, în exclusivitate la FANATIK RAPID.
Fostul junior al lui Ajax a dezvăluit că fiul său e deja „expert” la limba română. „Fiul meu e la școala englezească, dar vorbesc și română acolo. Profesorii spun că el vorbește în română. Cu mine și cu soția nu vrea să vorbească, dar cu copiii sigur are o conexiune în română. Cred că într-un an va vorbi limba română”, a adăugat stoperul olandez al Rapidului.
Cu 6 selecții pentru Olanda U20, Lars Kramer a început fotbalul la juniorii lui Ajax Amsterdam. La nivel de seniori a jucat pentru prima dată la Groningen, o altă echipă de tradiție din Olanda. Până să ajungă în România, el a mai evoluat la Viborg și Aalborg, ambele din Danemarca.