Ce dar de nuntă a dat Gigi Becali la căsătoria nepoatei sale: “Ai mei vor avea mereu bogăție”

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Gigi Becali a vorbit despre darul oferit la nunta nepoatei sale și despre felul în care își dorește să își ajute familia pe termen lung. Patronul FCSB a dezvăluit, la FANATIK SUPERLIGA, că i-a cumpărat tinerei o mașină și a explicat că vrea ca rudele sale să nu ducă lipsă de nimic. De partea cealaltă, Mihai Stoica a relatat o întâmplare amuzantă de la eveniment: oficialul FCSB a ajuns la biserică la ora la care credea că începe cununia, doar pentru a descoperi că slujba avusese loc cu două ore mai devreme.

Gigi Becali i-a cumpărat o mașină nepoatei sale: „Le dau, sute de mii chiar”

Patronul FCSB a dezvăluit că darul oferit nepoatei sale nu a fost unul obișnuit. Becali a precizat că îi cumpărase deja o mașină, cu ceva timp înainte de nuntă, și a explicat că este dispus să cheltuiască sume importante pentru oamenii din familia sa.

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„Darul la nuntă… e nepoata mea, i-am luat mașină. Le dau, sute de mii chiar. I-am luat-o mai demult, nu acum. Tot ce este din sânge, sămânță și neam Becali nu are voie să fie sărac. Ai mei vor avea mereu bogăție. Tot ce înseamnă la mine sora mea, copiii ei, nepoții, strănepoții etc., voi face testament ca tot ce iese din neamul Becali să aibă de toate”, a declarat Gigi Becali, în exclusivitate la FANATIK SUPERLIGA.

Gigi Becali a legat această dorință și de respectul pe care îl poartă tatălui său, Tase Becali. Patronul FCSB a povestit că a întrebat persoane mai în vârstă cum era tatăl său și că răspunsurile primite l-au făcut să înțeleagă cât de mult era respectat acesta.: „Eu m-am născut din Tase Becali, care nu sufla nimeni în fața lui. Am întrebat pe cei bătrâni, cum era tata? Mi-au spus: «Era el, iar apoi începeam noi, dar la mare distanță». Mi-a spus că nu calcă nimeni pe urmele lui”, a relatat Becali.

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Mihai Stoica a încurcat ora cununiei religioase și a ajuns la altă nuntă

La același eveniment a fost prezent și Mihai Stoica, însă . Acesta a povestit că plecase de la meci și își organizase programul astfel încât să ajungă la biserică înainte de a merge la stadion, dar a confundat ora ceremoniei.

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„Eu mă îmbrac în funcție de starea de spirit. De la meci am plecat la nuntă, la nepoata lui Gigi. De acolo acasă un pic, apoi stadion. Sunt prieten bun cu părinții miresei și am zis că vin la biserică. La 18.30 era slujba și m-am dus la 18.23, dar când colo la biserică fusese deja la 16.30”, a povestit Mihai Stoica.

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Cum a ajuns Mihai Stoica la restaurant după victoria FCSB cu Oțelul

Mihai Stoica nu a renunțat însă la ideea de a-și respecta promisiunea făcută familiei miresei. Acesta a trimis locația socrului mic și i-a explicat că ajunsese la biserică, chiar dacă ratase ceremonia. Răspunsul primit a fost unul relaxat, cu o condiție legată de : „Am trimis un share location socrului mic, i-am spus că am venit și eu la biserică, cum am promis. Mi-a spus: «Bravo, nu e problemă, ia tu 3 puncte și e ok». I-am spus că dacă le iau, vin cu ele la nuntă, la restaurant”, a relatat oficialul FCSB.

După partida cu Oțelul Galați, Mihai Stoica s-a ținut de cuvânt și a mers la restaurant îmbrăcat cu tricoul FCSB. A stat puțin, a mâncat sarmale, a oferit darul și apoi a plecat, încheind astfel o zi în care programul de fotbal și cel de familie s-au suprapus într-un mod neașteptat: „Și după meciul cu Oțelul m-am dus îmbrăcat cu FCSB pe piept la nuntă. Am stat puțin, am mâncat sarmale, am dat darul și am plecat”, a încheiat Mihai Stoica.