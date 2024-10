Adrian Mititelu a vorbit despre datoriile pe care le are FC U Craiova 1948, după retrogradarea în Liga 2. Patronul oltenilor a spus ce soluții are pentru rezolvarea problemelor financiare și a dezvăluit ce buget are gruparea din Bănie în acest sezon.

Ce datorii are FC U Craiova. Cum îl pot ajuta Bauza și Blănuță pe Adrian Mititelu

Patronul celor de la FC U Craiova 1948 a spus că jucătorii, dar și angajații clubului sunt plătiți la zi pentru activitatea din Liga 2. Adrian Mititelu a mărturisit că .

Adrian Mititelu a anunțat că va plăti datoriile către jucători până la sfârșitul anului. Patronul oltenilor speră să rezolve probleme financiare de la FC U Craiova 1948 cu și Vladislav Blănuță.

„Echipa este cu totul la zi pentru activitatea Ligii 2, să fie clar. Există două salarii restante pentru activitatea SuperLigii, salarii de care am mai tras puțin, le-am spus jucătorilor că o să le primească, să aibă răbdare.

Nici nu era cazul ca o echipă cu salarii de Liga 1 care retrogradează să fie plătită la zi. Am preferat să amânăm, probabil că o să le plătim până la sfârșitul anului sau cel târziu o să fim nevoiți să le plătim ca să luăm licența.

Așteptăm și noi să îl transferăm pe Bauza, există interes real pentru el. Sperăm să obținem suma pe care o avem în opțiune, dacă nu o sumă mai mică, dar vrem să luăm cele trei milioane de euro din opțiune. Avem un interes cert pentru Blănuță, probabil că în iarnă o să fie mai multe oferte”, a spus Adrian Mititelu.

„Clubul o să fie pe zero pe 1 martie 2025”

„Sperăm să ne achităm datoriile și să avem bani pentru a putea să ne luăm licența de la 1 martie 2025. Indiferent de evoluția echipei în campionat, noi ne dorim să obținem licența pentru Liga 1. Echipa este cu salariile la zi pentru activitatea Ligii 2.

Avem niște litigii cu unii dintre jucători, ele se derulează la FIFA. Suporterii să nu stea îngrijorați, nu o să avem probleme financiare, pe 1 martie 2025 clubul o să fie pe zero. Chiar dacă nu se vând Bauza și Blănuță o să mai punem un milion și jumătate în club și o să plătim de la noi.

Sperăm ca unul dintre ei se va vinde. Acest club are cheltuieli de 250.000 de euro pe lună, deci clubul ne costă 3 milioane de euro și mai sunt vreo 600.000, 700.000 de euro datorie din urmă. Am mai băgat un milion și jumătate în club în vară.

Ne mai trebuie două milioane de euro să terminăm anul ăsta cu bine, să ne plătim datoriile din urmă și să ne luăm licența. Dacă nu o să reușim să vindem cel puțin unul dintre cei doi jucători înseamnă că în luna februarie să mai punem două milioane de euro în club ca să avem o activitate ca la carte”, a mai spus patronul oltenilor.