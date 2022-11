CE de handbal feminin, 4-20 noiembrie 2022. Medaliata cu bronz la Mondial, înfrângere surpriză în prima partidă

În perioada 4-20 noiembrie crema handbalui feminin continental se reunește pentru disputarea ediției a 15-a turneului final al CE. Pentru prima dată în istoria competiției turneul final va avea loc nu într-o țară sau două, cum s-a mai petrecut la unele dintre edițiile anterioare, ci în trei țări, decizia fiind luată la Congresul EHF de la Glasgow din 20 iunie 2018.

Unde se joacă turneul final al CE de handbal feminin 2022

Ediția 2022 a turneului final al CE feminin de handbal are loc în premieră în trei țări: Slovenia, Macedonia și Muntenegru, toate trei făcând parte din spațiul ex-iugoslav. Foarte interesant de subliniat este faptul că, greu de crezut, dar așa stau lucrurile, candidatura comună a celor trei țări a fost singura privind organizarea competiției din 2022 și în aceste condiții, fără concurență, a fost imediat aprobată!

Participă 16 echipe naționale, trei dintre acestea fiind ale țărilor gazdă. Printre echipele prezente se numără și naționala României, care îl va avea în funcția de selecționer pe fostul antrenor de la Râmnicu Vâlcea și apoi ȚSKA Moscova, Florentin Pera, acesta înlocuindu-l pe antrenorul CSM București, Adi Vasile.

România nu are nici un cuplu de arbitri la turneul final al CE de handbal feminin 2022

Arbitrii sunt din 12 țări, România nu are nici un cuplu prezent, dintre care nouă cupluri sunt femei și doar trei masculine: Austria, Bosnia-Herțegovina, Danemarca, Grecia, Ucraina, Spania, Germania, Portugalia, Serbia, Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru, tandemul din Portugalia fiind singurul alcătuit din surori: Vania și Marta Sa.

Cele patru orașe gazdă ale turneului final al CE de handbal feminin sunt Ljubljana și Celje în Slovenia, la Ljubljana urmând să aibă loc și finala, Skopje în Macedonia și Podgorica în Muntenegru. Arena Stozice din Ljubljana este cea mai mare sală, cu 12.480 de locuri, urmată de Centrul sportiv Boris Trajkovkski din Skopje, 6173 locuri, de Centrul sportiv Moraca din Podgorica, 6000 locuri și de Dvorana Zlatorog din Celje, 5800 locuri.

Marile favorite la turneul final al CE de handbal feminin sunt Norvegia și Franța. România, în a treia urnă valorică

Norvegia și Franța sunt considerate principale favorite la câștigarea trofeului la turneul final al CE de handbal feminin, organizat în comun de Slovenia, Macedonia de Nord și Muntenegru. Țările de Jos sau Danemarca ar putea fi principalele echipe care pot încurca această ierahie, ambele având și performanțe la nivel mondial sau european și loturi extrem de valoroase.

România a căzut mult în ultimii ani, având evoluții modeste la ultima ediție, când a terminat pe locul 12. Singura peformanță o reprezintă medaliile de bronz în 2010 și apoi clasarea pe locul 4 la ediția din 2018. Doar la ediția din 2006 nu s-a obținut calificarea la turneul final al CE, fiind învinși în baraj de Serbia.

Componența grupelor și programul CE de handbal feminin 2022

Grupa A: Norvegia, Ungaria, Croația, Elveția – toate meciurile au loc la Ljubljana

Grupa B: Danemarca, Suedia, Slovenia, Serbia – toate meciurile au loc la Celje

Grupa C: Franța, Țările de Jos, Macedonia de Nord, ROMÂNIA – toate meciurile au loc la Skopje

Grupa D: Polonia, Muntenegru, Germania, Spania – toate meciurile au loc la Podgorica

Etapa 1

Vineri, 4 noiembrie

ora 19:00 Danemarca – Slovenia

ora 19:00 Ungaria – Elveția

ora 21:30 Norvegia – Croația

ora 21:30 Suedia – Serbia

Sâmbătă 5 noiembrie

ora 19:00 Franța – Macedonia de Nord

ora 19:00 Muntenegru – Spania

ora 21:30 ROMÂNIA – Țările de Jos

ora 21:30 Polonia – Germania

Etapa a 2-a

Duminică, 6 noiembrie

ora 19:00 Croația – Ungaria

ora 19:00 Slovenia – Suedia

ora 21:30 Elveția – Norvegia

ora 21:30 Serbia – Danemarca

Luni, 7 noiembrie

ora 19:00 Germania – Muntenegru

ora 19:00 Țările de Jos – Macedonia de Nord

ora 21:30 Spania – Polonia

ora 21:30 ROMÂNIA – Franța

Etapa a 3-a

Marți, 8 noiembrie

ora 19:00 Croația -Elveția

ora 19:00 Slovenia – Serbia

ora 21:30 Danemarca – Suedia

ora 21:30 Norvegia – Ungaria

Miercuri, 9 noiembrie

ora 19:00 ROMÂNIA – Macedonia de Nord

ora 19:00 Polonia – Muntenegru

ora 21:30 Franța – Țările de Jos

ora 21:30 Germania – Spania

Meciurile din faza a 2-a, grupa principală A au loc pe 10, 12, 14 și 16 noiembrie iar cele din grupa principală B pe 11, 13, 15 și 16 noiembrie. Semifinalele și partida pentru locurile 5-6 se joacă vineri, 18 noiembrie, finala și finala mică duminică, 20 noiembrie.

Lotul României la turneul final al CE de handbal feminin 2022 mult slăbit de accidentări și interdicția de participare a EHF pentru jucătoarele nevaccinate

România face parte din grupa C a turneului final, o grupă infernală, alături de Franța, Țările de Jos și Macedonia de Nord, toate partidele urmând a avea loc în perioada 5-9 noiembrie la Skopje. Se califică pentru grupele principale primele trei clasate din fiecare grupă, fetele noastre, dacă vor termina în primele trei urmând a da apoi de trei dintre echipele din grupa D, unde se află Polonia, Germania, Muntenegru și Spania.

să pună la punct un mecanism de joc puternic, întrucât există numeroase absențe în lot, cauzate de accidentări sau de o cerință obligatorie de participare din partea EHF. Blestemul accidentărilor a continut și în partidele de verificare, în ultimul meci, cu Germania, victima fiind Laura Pristavița, despre care medicii sunt sceptici că s-ar putea reface.

Cinci debutante în echipa României

România are la turneul final multe jucătoare tinere, patru dintre ele sub 20 de ani și două sub 18 an. Mezina lotului este Diana Lixăndroiu, de la CSM Slatina, care are 17 ani, interul stânga având evoluții bune în Liga Națională, 25 de goluri marcate în primele 6 etape. I se prevede o carieră foarte frumoasă, fiind deja în atenția marilor cluburi de la noi, dar și a unor grupări importante din campionatele de top din Europa.

Tot sub 18 ani are și extrema dreapta Mihaela Mihai, de la CSM București, cea care a avut nevoie, ca și Diana Lixăndroiu, de procură din partea părinților pentru a merge cu ”naționala” la Campionatul European. Corina Lupei (20 de ani) și Andreea Țîrle (20 de ani) vor debuta și ele la un turneu final. Va fi primul turneu final din carieră și pentru Sorina Grozav-Tîrcă (23 de ani).

Lotul României la turneul final al CE de handbal feminin

Portari: Daciana Hosu (SCM Rm. Vâlcea), Iulia Dumanska (Gloria Bistrița), Diana Ciucă (Rapid)

Extreme: Alexandra Dindiligan (CSM București), Nicoleta Dincă (Gloria Bistrița), Corina Lupei (SCM Rm. Vâlcea)

Interi : Cristina Neagu (CSM București), Sorina Grozav (Rapid), Bianca Bazaliu (Gloria Bistrița), Diana Lixăndroiu (CSM Slatina)

Pivoți: Crina Pintea (CSM București), Lorena Ostase (Rapid), Andreea Tîrle (Minaur Baia Mare)

Centri: Eliza Buceschi (Rapid), Laura Pristăvița (Gloria Bistrița)

Absențe din lotul României

Jucătoare care au refuzat vaccinarea: Andra Moroianu, Bianca Harabagiu, Alina Ilie, Dana Baed-Kader, Elena Dache Roșu, Andreea Mihart, Alexandra Severin și Andreea Popa.

Accidentate: Anca Mițicuș, Cristina Laslo , Daria Bucur, Mădălina Zamfirescu