Sport

Ce debut pentru Darius Olaru! Ce a făcut fostul jucător al FCSB-ului la primul meci pentru Union SG. Video

Darius Olaru, debut de vis pentru Union Saint-Gilloise! Fostul căpitan de la FCSB a reușit să facă perfect un lucru pentru care la fosta sa echipă era criticat
Ciprian Păvăleanu
01.07.2026 | 08:35
Ce debut pentru Darius Olaru Ce a facut fostul jucator al FCSBului la primul meci pentru Union SG Video
ULTIMA ORĂ
Darius Olaru a debutat cu două pase decisive la Union Saint Gilloise. Foto: Instagram Darius Olaru
ADVERTISEMENT

Darius Olaru (28 de ani) a părăsit-o pe FCSB după 6 ani și jumătate alături de formația roș-albastră. El nu a ales să aștepte o ofertă pe mulți bani din Golf, ci a ales să plece în vestul Europei, mai exact în Belgia, la Union Saint-Gilloise. Internaționalul român a avut un debut de vis pentru noua sa echipă.

Darius Olaru, debut cu două assisturi pentru Union Saint-Gilloise

Gigi Becali a renunțat la două milioane de euro din clauza stipulată în contractul lui Darius Olaru și l-a vândut în Belgia pentru doar 3 milioane de euro. Fostul căpitan al FCSB visează să joace în Champions League, iar Union Saint-Gilloise îi poate oferi această șansă.

ADVERTISEMENT

În acest moment, românul se află cu noua sa echipă în cantonament, unde deja a disputat primul meci amical al verii, în care a bifat două pase decisive. Ambele contribuții ale lui Olaru au venit în urma a două lovituri de la colț, capitol pentru care la FCSB era extrem de criticat în rândul suporterilor.

Darius Olaru o va reîntâlni pe FCSB

Exact cum a făcut-o în ultimii ani, FCSB a ales să-și facă stagiul de pregătire în Olanda. Thomas Neubert a pregătit un cantonament dur pentru fotbaliștii fostei campioane, mai ales că pentru prima dată în ultimii doi ani startul noului sezon va veni mai târziu cu aproximativ două săptămâni, deoarece FCSB nu mai trebuie să joace în turul 1 din Champions League.

ADVERTISEMENT
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco
Digi24.ro
Cine este Vadim Ermolaev, oligarhul ucrainean rănit în explozia de la Monaco

În această perioadă, echipa antrenată de Marius Baciu va disputa un singur meci amical, chiar împotriva echipei lui Darius Olaru. Astfel, pe 5 iulie, suporterii roș-albaștrilor îl pot vedea pentru prima dată pe Darius Olaru împotriva echipei căreia i-a dedicat o mare parte din carieră.

ADVERTISEMENT
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și...
Digisport.ro
Neverosimil! Șeful securității SUA: ”Sunt foarte bucuros că au pierdut! Am cântat și am dansat de bucurie”. A venit replica
Imaginea serii la Mondiale! Un stadion întreg a făcut liniște și i-a privit...
Fanatik
Imaginea serii la Mondiale! Un stadion întreg a făcut liniște și i-a privit pe jucătorii Norvegiei. Gestul face deja înconjurul planetei
Paradoxul Haaland! Ce s-a întâmplat cu atacantul lui Manchester City la ultimul meci...
Fanatik
Paradoxul Haaland! Ce s-a întâmplat cu atacantul lui Manchester City la ultimul meci al Norvegiei
A fost haos total la aeroport! Fanii l-au înjurat pe selecționer și l-au...
Fanatik
A fost haos total la aeroport! Fanii l-au înjurat pe selecționer și l-au amenințat cu moartea. Ce au pățit și jucătorii după eliminarea de la CM 2026
Tags:
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
Parteneri
Argentina lui Lionel Messi, pusă la zid: 'O rușine monumentală care nu joacă...
iamsport.ro
Argentina lui Lionel Messi, pusă la zid: 'O rușine monumentală care nu joacă nimic! Zero barat pentru istoria fotbalului'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 100 de pagini de emoții + AFIS PROGRAM CM 2026
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!