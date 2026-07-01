Ce debut pentru Darius Olaru! Ce a făcut fostul jucător al FCSB-ului la primul meci pentru Union SG. Video

ADVERTISEMENT

Darius Olaru (28 de ani) a părăsit-o pe FCSB după 6 ani și jumătate alături de formația roș-albastră. El nu a ales să aștepte o ofertă pe mulți bani din Golf, ci a ales să plece în vestul Europei, mai exact în Belgia, la Union Saint-Gilloise. Internaționalul român a avut un debut de vis pentru noua sa echipă.

Darius Olaru, debut cu două assisturi pentru Union Saint-Gilloise

din clauza stipulată în contractul lui Darius Olaru și l-a vândut în Belgia pentru doar 3 milioane de euro. Fostul căpitan al FCSB visează să joace în Champions League, iar Union Saint-Gilloise îi poate oferi această șansă.

ADVERTISEMENT

În acest moment, românul se află cu noua sa echipă în cantonament, unde deja a disputat primul meci amical al verii, în care a bifat două pase decisive. Ambele contribuții ale lui Olaru au venit în urma a două lovituri de la colț, capitol pentru care la FCSB era extrem de criticat în rândul suporterilor.

7️⃣ goals to start the pre-season. See you tomorrow! 🟡🔵 — Royale Union Saint-Gilloise (@UnionStGilloise)

Darius Olaru o va reîntâlni pe FCSB

Exact cum a făcut-o în ultimii ani, FCSB a ales să-și facă stagiul de pregătire în Olanda. Thomas Neubert a pregătit un cantonament dur pentru fotbaliștii fostei campioane, mai ales că pentru prima dată în ultimii doi ani startul noului sezon va veni mai târziu cu aproximativ două săptămâni, deoarece FCSB nu mai trebuie să joace în turul 1 din Champions League.

ADVERTISEMENT

În această perioadă, echipa antrenată de Marius Baciu va disputa un singur meci amical, chiar împotriva echipei lui Darius Olaru. Astfel, pe 5 iulie, suporterii roș-albaștrilor împotriva echipei căreia i-a dedicat o mare parte din carieră.