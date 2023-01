Ce decizie a luat Adrian Mutu după oferta de la Salernitana. Discuția pe care a avut-o cu șefii galeriei Rapidului. Exclusiv

Presa din Italia a scris că , însă antrenorul nu are de gând să plece de la Rapid.

Gigi Corsicanu îi asigură pe suporteri că Adrian Mutu nu pleacă de la Rapid: „El nu a vorbit cu nimeni din Italia”

, fostul lider al galeriei Rapidului și apropiat al lui Adrian Mutu, despre oferta de la Salernitana: „Nu e nimic adevărat. Chiar am vorbit cu Adrian Mutu. S-a făcut o listă și era și el trecut numele lui acolo. El nu a vorbit cu nimeni din Italia și nici nu își dorește să plece acum”.

Corsicanu a explicat că Mutu nu ar lăsa niciodată Rapidul pentru o echipă mai mică, în ciuda faptului că e vorba de Serie A, campionatul în care a scris istorie: „De ce? Consideră că Rapid e o echipă cu mult superioară Salernitanei. A, dacă se invesc oferte la echipe de top ar fi altceva. Dar așa… El e mulțumit că e la Rapid și își dorește să continue. Mi-a spus că nu a discutat cu nimeni de la Salernitana”.

„Briliantul” își dorește foarte ca Rapidul să strălucească din nou pe scena fotbalului românesc și în Europa: „Dacă rămâne la Rapid înseamnă că o să facă performanță, înseamnă că el crede că va avea realizări. Rezultatele îl țin și până acum a fost un an de tranziție asumată. Am înțeles și noi asta și nu am pus presiune”.

Fanii și-ar fi dorit să marcheze 100 de ani de la nașterea Rapidului cu un trofeu: „Ne-am fi dorit totuși de anul acesta, pentru că este centenarul clubului. Măcar Cupa României. E un obiectiv ratat și care trebuia tratat cu multă mai multă seriozitate și responsabilitate din partea conducerii și a echipei”.

Suporterii Rapidului au răbdare cu transferurile: „Au deja banii pregătiți”

Rapid are interdicție la transferuri, însă Gigi Corsicanu e convins că acest lucru nu e o piedică în strategia clubului din această iarnă: „Eu îi înțeleg pe suporteri că își doresc transferuri, dar cred că are și Victor Angelescu dreptate. Vor să vadă că echipa se întărește. Nefăcându-se niciun transfer, lumea are impresia că ei au alt interes.

Am înțeles că au deja banii pregătiți pentru ridicarea interdicției la transferuri. O să plătească într-o săptămână. Dacă apare vreo oportunitate pentru un jucător, se va plăti și mai repede.

Asta e strategia. Nu putem să aruncăm bani pe niște jucători doar de dragul de a arăta că noi facem transferuri. Cum au făcut alții. Noi vrem fotbaliști care să ajute echipe, nu de dragul altora sau să nu ne înjure lumea”.

Valeriu Iftime și Adrian Mititelu, model de urmat pentru Dan Șucu și Victor Angelescu: „Trebuie să își extindă aria de selecție”

Gigi Corsicanu sfătuiește conducerea Rapidului să se reorienteze către jucători din străinătate: „Îi înțeleg, dar ar trebui să își extindă aria asta de selecție, pentru că sunt jucători foarte buni și în America de Sud. Uite Botoșaniul ce jucători reușește să aducă, buni și ieftini, sau Adrian Mititelu la Craiova. Nu știu cum reușește. Din 10 jucători pe care i-a adus Botoșaniul 8 au fost buni.

Din țară chiar nu prea sunt jucători. Eu nu sunt de acord să dăm 200-300 de mii de euro pe Grozav. Te ajută să iei vreun campionat ceva? Nu, îți dă trei goluri și aia e. Dacă nu ne înțelegem acum, poate vine în vară. Cine e om de afaceri înțelege și aspectul ăsta. Nu putem noi să judecăm și să luăm decizii pe banii altora.

Este un an special pentru Rapid. Fiecare meci va fi un motiv de sărbătoare. Noi trăim la intensitate maximă și venim la stadion entuziasm indiferent de adversar”, a mai spus Gigi Corsicanu, în exclusivitate pentru site-ul nostru.