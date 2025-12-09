Sport

Ce decizie a luat antrenorul lui PSV în privința lui Dennis Man! Premieră după 3 luni

Antrenorul lui PSV, Peter Bosz, s-a hotărât cu privire la primul 11 din partida pe care olandezii o joacă cu Atletico Madrid, iar pentru Dennis Man este o premieră după mai multe luni.
Mihai Alecu
09.12.2025 | 21:12
ULTIMA ORĂ
Internaționalul român al echipei olandeze, PSV, va începe confruntarea cu Atletico Madrid, din grupa principală a Champions League, de pe banca de rezerve.

Dennis Man, doar rezervă pentru confruntarea lui PSV cu Atletico

După ce a reușit să-și câștige postul de titular în planurile lui Peter Bosz, fotbalistul crescut de UTA Arad a primit o veste surprinzătoare. Pentru partida din grupa principală a Champions League, cu Atletico Madrid, tehnicianul olandez a decis să-l lase pe român pe banca de rezerve.

Ultima dată când a început pe bancă un duel din Champions League a fost în eșecul din prima rundă pe care PSV l-a suferit acasă, cu Union SG, din Belgia, 1-3 pe 16 septembrie. Atunci el a fost trimis pe teren pentru ultimele 11 minute și nu a avut timpul necesar să aibă un impact pozitiv pentru echipa sa.

PSV vs Atletico: Kovar – Dest, Schouten, Gasiorowski, Salah-Eddine – Mauro Júnior, Veerman, Wanner – Driouech, Til, Saibari

Titular de drept pentru PSV de la transfer

Trecerea din Serie A, de la Parma, în Eredivisie, a fost un pas înainte pentru Dennis Man, drept dovadă evoluțiile bune pe care internaționalul român le-a avut în Olanda. Acesta părea că s-a plafonat la trupa din Italia, iar lupta pentru evitarea retrogradării și stilul defensiv al grupării nu îl avantaja deloc pe acesta, așa că plecarea a venit la momentul oportun.

În tricoul lui PSV, acesta a fost titular în toate meciurile din Liga Campionilor, iar românul a răsplătit încrederea antrenorului și a înscris de două ori în victoria categorică, cu Napoli, 6-2. De altfel, Man are 15 meciuri pentru olandezi, 4 goluri și 5 pase decisive, iar prestațiile sale au fost lăudate public de Peter Bosz, cel care a spus că are așteptări și mai mari de la român, care are potențialul să fie mai bun decât până acum.

