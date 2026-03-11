Ce decizie a luat Coreea de Nord. Nimeni nu se aștepta la așa ceva

ADVERTISEMENT

Coreea de Nord a luat o decizie șoc. Pe 5 aprilie urma să aibă loc Maratonul Internaţional de la Phenian, dar competiția a fost anulată. Decizia a fost comunicată de către Koryo Tours, un tur-operator partener al evenimentului. Autoritățile nu au oferit însă nicio explicație.

Coreea de Nord a anulat Maratonul Internațional de la Phenian

Luni, 9 martie, Koryo Tours, cu sediul la Beijing, declarat că a fost notificat cu privire la decizia luată de către Federaţia nord-coreeană de atletism: Maratonul Internațional de la Phenian a fost anulat! În mesajul său, Federația nord-coreeană de atletism a transmis doar că „va anula Maratonul Internaţional de la Phenian din 2026 din anumite motive”, fără să dea alte detalii.

Anularea acestei ediții a venit de nicăieri, iar Koryo Tours spune că hotârârea „s-a luat la un nivel superior organizatorilor evenimentului, fără să fie oferite informații suplimentare”. Ediția din 2026 trebuia să fie a doua post-pandemie după cea din 2025. COVID-19 a dus la anularea Maratonului Internațional de la Phenian în perioada 2020-2024.

200 de străini din 40 de țări diferite au participat la ediția din 2025

Restartul Maratonului Internațional de la Phenian era văzut ca un semn al redeschiderii acestei țări închistate. La ediția de anul trecut, competiția din Coreea de Nord a strâns peste 500 de participanți, printre care și aproximativ 200 de străini din 40 de țări diferite.

Cursa din 2025 a avut loc pe 6 aprilie și s-a încheiat pe stadionul Kim Il Sung (n.r. – bunicul , numit după fondatorul actualului regim și, a cărui zi de naştere, 15 aprilie, face obiectul unor sărbători importante în Coreea de Nord.

Cine e românul care a alergat în Maratonul Internațional de la Phenian

România a fost și ea reprezentată la maratonul de anul trecut. Brașoveanul Ștefan Iulius Gavril (36 de ani) s-a clasat pe locul al 11-lea. Născut la poalele Tâmpei, Gavril s-a mutat la Torino, în 2003, împreună cu familia. În capitala regiunii Piemont din nordul Italiei, alergătorul român a început să practice artele marțiale și kickboxingul. În 2011, el a câștigat Cupa Mondială Bestfighter (kickboxing). Ulterilor, Gavril și-a descoperit pasiunea pentru atletism.

Alergat pentru prima dată în 2013, la Torino, iar după jumătate de an s-a mutat în Suedia. Acolo a început să se antreneze alături de echipa IFK Umea. Din 2019, Ștefan Gavril locuiește în Franța și concurează pentru clubul Nice Cote d’Azur Athletisme, cu care are performanțe remarcabile. În decembrie 2019, alergătorul român a stabilit un nou record național la 10 km, iar în februarie 2020 a bifat și recordul la 5 km.

„HaiHui în Doi”, descoperiri uluitoare în Coreea de Nord

În martie 2025, cu o lună înainte de startul Maratonului Internațional de la Phenian, vloggerii Andreia și Ionuț de la „HaiHui în Doi” au fost primii români care au vizitat Coreea de Nord în ultimii cinci ani. După mai bine de doi ani, în care regimul lui Kim Jong-un a închis granițele din cauza pandemiei COVID-19 și a tensiunilor cu Coreea de Sud, vloggerii români au reușit să ajungă în Coreea de Nord. Ei au fost însoțiți de un ghid cu dublă cetățenie, nord-coreeană și americană.

Cred că ne-a luat două ore să ieșim din China și 10 minute să intrăm în Coreea de Nord. Nu putem filma chiar tot, mereu trebuie să așteptăm indicațiile ghidului” – Andreia și Ionuț

Pe parcursul vizitei, cei doi vloggeri, Andreia și Ionuț, au avut ocazia să participe la un prânz tradițional, au fost la un un magazin internațional de suveniruri pentru turiști străini și au au vizitat o școală internațională. Cei doi au stat cinci zile în Coreea de Nord și au povestit că de multe ori au simțit frica: „Ne înregistrau cu telefoanele pe ascuns, dar într-un mod vizibil. Ei probabil se gândeau că nu ne dăm seama”.

Începând cu a treia zi, lucrurile s-au schimbat total. Se înregistrau ghizii între ei și probabil că dădeau rapoarte seara. În grup cu noi a mai fost un vlogger internațional și filma tot. Filmam orice până ghidul îmi spunea să închid. Ne era frică să nu ne șteargă imaginile. Până în ultimul moment ne-a fost teamă că ne vor confisca imaginile. Noi am intrat și cu laptop. (…) Nu ai voie să părăsești țara cu materiale de propagandă. Nici nu aveam acces la ziarele lor. Nu puteai să te plimbi singur pe unde voiai. Noi aveam paznic inclusiv la coridorul hotelului. Nu puteai să faci nicio mișcare. Andreea a zis într-o zi că ‘aici e pușcărie’, iar apoi s-a schimbat tot. Atunci ne-am gândit că poate avem microfoane în cameră și am încetat să mai vorbim. Poate că am fost paranoia, dar am încercat să minimizăm riscurile” – Andrea și Ionuț

Cine sunt vloggerii Andreia și Ionuț și ce alți influenceri au mai ajuns în Coreea de Nord

Andreia și Ionuț Chiperi sunt doi vloggeri de călătorie români, cunoscuți sub numele de „HaiHui în doi”. Ei au renunțat la viața de birou din București și la apartamentul în rate pentru a călători prin lume. Își documentează experiențele lor pe YouTube și Instagram de peste 6 ani. Pentru a își împlini visul, ei au luat o decizie radicală.

Au vândut tot ce aveau în România pentru a explora planeta, alegând experiențele în locul rutinei. În tot acest timp, soții Chiperi au vizitat țări de pe toate continentele, inclusiv Indonezia, Thailanda, Vietnam, Cambodgia, Sri Lanka și Malaysia. Au călătorit cu avionul, cu trenul, au fost în croaziere și au ajuns chiar și în Coreea de Nord. Despre călătorii puteți să aflați pe site-urile dedicate – , sau pe platformele mult mai mari, gen , etc.

De altfel, Andreia și Ionuț sunt printre puținii influenceri care au intrat în această țară și au primit acceptul să filmeze. – un vlogger din Germania cunoscut în întreaga lume, , și vloggerul de călătorii american Alex Page care chiar a participat la maratonul de la Phenian – sunt alți influenceri cu zeci de milioane de urmăritori care au ajuns în această țară.

Alex Page a povestit întreaga experiență în presa internațională și a explicat .