Ce decizie a luat ”Dalida” din “Las Fierbinți” după 10 ani de căsnicie. Vedeta de la Pro TV: „Eu cu trei copii, sub nicio formă nu pot”

Actrița ce o interpretează pe ”Dalida” în celebrul serial Las Fierbinți, de la Pro Tv, și soțul ei au sărbătorit 10 ani de căsnicie. Cei doi au reușit să fugă de acasă două zile, singuri, într-o mini‑vacanță. Lucru mare pentru o familiei cu trei copilași mici.

”Dalida” din ”Las Fierbinți”, 10 ani de căsnicie și trei copii

Ecaterina Ladin, pe numele ei din buletin, este mamă, iar asta îi ocupă tot timpul, pe lângă rolul ”Dalidei” în celebrul serial Las Fierbinți. Din acest motiv, escapadele doar cu soțul sunt un mare eveniment. Pruncii de 9 ani, respectiv 4 ani și unul mic, care abia sunt îngrijiți în proporție foarte mare doar de ei. Însă, atunci când amândoi părinți au treabă, apelează la bonă sau la bunici.

Vara, când copiii au vacanță, toată familia se mută la mare la Costinești, sau la Fierbinți. Luna august și-o petrec la Fierbinți, la casa pe care au cumpărat-o acolo, unde actrița are filmări pentru serial.

„Noi avem o casă acolo, de vacanță, la Fierbinți. Și da, vara, în august, când filmăm, stăm acolo ca să nu mai fac nici drumul și să nu mă mai trezesc chiar atât de dimineață. Într-adevăr câștig o oră de somn dacă stau acolo. Dar în rest copiii sunt la școală, grădiniță, nu avem cum să facem naveta asta așa de mare”, a declarat Ecaterina Ladin, pentru FANATIK.

În celelalte luni de vară, de principiu, stau la Costinești, unde soțul ”Dalidei” are o afacere. Practic, în acest an, mai tot timpul au fost plecați din București. Câteva zile au fost în vacanță în Grecia, apoi în stațiunea Costinești au stat o bună perioadă, iar în august au locuit în Fierbinți.

„Nici nu mai țin minte ce vacanță am avut. Am fost în Grecia, da. Și noi stăm la mare toată vara. Dar bine, cu trei copii nu pot să zic că e vacanță. Cumva schimbi orașul unde ai grijă de copii. Soțul meu are o afacere la Costinești și avem apartamentul nostru unde stăm.

Vara și-o petrece la Fierbinți și la Costinești

Dar să știi că faci mai puțină baie în mare dacă stai acolo. Că zici “Ei, lasă că nu mai merg azi, merg mâine”… și cu trei copii, soțul având treabă, nu poate să meargă în fiecare zi cu noi la plajă. Eu cu trei copii, sub nicio formă nu pot. Și bona are și ea casa ei, nu pot să o iau toată vara la mare. Am bonă acasă, în București, nu este internă. Mă ajută când nu sunt eu. Nu avem bonă internă, încercăm cumva să ne descurcăm și să petrecem timp cu copiii”, a mai spus actrița.

Totuși, deși este foarte ocupată în general, fie cu copiii, fie cu proiectele în care este implicată, Ecaterina Ladin și soțul ei au reușit să fugă două zile de acasă, cu ocazia împlinirii a 10 ani de căsnicie.

”Dalida” din ”Las Fierbinți”, escapadă romantică după 10 ani de căsnicie: „Am fugit două zile de acasă”

„Am făcut 10 ani de când ne-am căsătorit religios și am fost cu soțul, . A fost o vacanță pentru noi. Am fost la noi aici, nu putem să plecăm mai departe.

Când copilul încă e mic și totuși sunt trei, n-ai cum să pleci departe. Trebuie să fie totul la îndemână. Dacă Doamne Ferește s-a îmbolnăvit sau s-a întâmplat ceva, ai urcat în mașină și ai venit repede”, a dezvăluit ”Dalida”.

Ecaterina Ladin, actrița care o interpretează pe ”Dalida”: „Sunt 13 ani deja de când facem asta. E un stil de viață”

Zilele trecute, actrița a fost la evenimentul organizat de Radar de Media pentru a ridica premiul pentru emisiunea Las Fierbinți.

„Suntem obișnuiți cu premii și mai vrem premii. Pentru asta muncim și pentru asta suntem acolo ca lumea să ne voteze, lumea să ne aleagă. Sunt 13 ani deja de când facem asta. E un stil de viață. Acum suntem într-o pauză și parcă ceva nu-mi ajunge, parcă ceva nu e ok. Mie îmi lipsește să mă trezesc la 5 dimineața și să plec la Fierbinți”, a explicat actrița, pentru FANATIK.

În această perioadă nu are filmări pentru Las Fierbinți, dar muncește la alte proiecte de teatru și are grijă de cei trei copii. Practic, fiecare zi este plină pentru Ecaterina Ladin, chiar dacă momentan nu filmează pentru serialul de la Pro Tv.

„E mult de povestit, ar trebui să stăm aici până mâine (n.r. râde). Mă trezesc la 06:00, 06.30, trimis la școală copil, dus copilul la grădiniță, pachete pentru școală… și repetiții.

Acum repet la două piese, scot o premieră în decembrie și e multă muncă, multe repetiții. Avem și Mamma Mia la sfârșitul lui decembrie. Sunt în pauză că am terminat filmările, și nu e “Ah, ai intrat în vacanță”. Nu, e mai multă muncă acum, dar asta e perioada noastră a actorilor, acum se muncește foarte mult”, a mai mărturisit ea.

”Dalida” din ”Las Fierbinți”, repetiții pentru spectacole de teatru: „De Crăciun nu pot să plec nicăieri”

Așteaptă cu nerăbdare sărbătorile pentru că va avea câteva zile libere și își dorește să le petreacă cu copiii. De Crăciun nu va pleca departe de casă pentru că are de muncă, iar imediat după va fi pe scena teatrului, însă, de Revelion, se bucură de o scurtă perioadă liberă.

„Nu știm ce facem de sărbători, nu avem niciun plan, nimic. De Crăciun nu pot să plec nicăieri, fiindcă am Mamma Mia după Crăciun și avem și generală, și repetiții până în Crăciun. Și imediat după Crăciun, repetiții și spectacol, 28 și 29 decembrie.

De Revelion vrem să plecăm neapărat, trebuie să plecăm undeva, să vedem lângă ce gașcă ne alăturăm. Să avem trei-patru zile acolo, și copiii merită și ei vacanță, mititeii vor și ei”, a încheiat actrița.