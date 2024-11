Ce decizie a luat Dan Ciotoi după ce a scăpat de cancer în mod miraculos: „Nu o mai fac”

Dan Cioitoi a trecut printr-o intervenție chirurgicală de urgență, după ce a fost diagnosticat cu cancer la colon. Artistul a învins boala în mod miraculos, însă este conștient că ar putea recidiva oricând.

Ce s-a schimbat în viața lui Dan Ciotoi de când a învins cancerul

La începutul acestui an, Dan Ciotoi a acuzat stări de rău, astfel că a mers la control la un medic din Târgoviște. Acesta i-a zis că este sănătos tun și l-a trimis acasă, dar

Așa a ajuns să ceară părerea unui alt specialist, de data aceasta de la București. A fost decizia care i-a salvat viața, pentru că în urma controlului a fost diagnosticat cu cancer la colon și

Intervenția a fost un succes, iar la ultimul control, a primit vești bune. Totuși, Dan Ciotoi nu se culcă pe o ureche. Artistul și-a schimbat obiceiurile și își protejează cu orice preț sănătatea.

„Am fost la control în urmă cu două luni și sunt OK. Acum mai merg la următorul control la anul, în septembrie. Am scăpat ca printr-o minune. Majoritatea nu scapă de cancerul ăsta așa repede cum am scăpat eu.

Bine, cancerul este mare hoț, se poate întoarce dacă nu am grijă mai multă la alimentație. Pot avea probleme și este mai greu de intervenit acum. Practic, nu mai are ce să taie de acolo ca să mă repare. Ar mai putea fi făcută o singură intervenție, dar ar fi ultima și nu vreau să ajung acolo”, a spus Dan Ciotoi pentru

A renunțat și la mâncarea favorită

Artistul nu iese din cuvântul doctorilor. A renunțat până și la mâncarea favorită. „Nu trebuie să mănânc mâncare care se digeră greu, ci mai ușor. Trebuie să mă feresc de prăjeli și mezeluri, dar asta se aplică și la oamenii sănătoși.

Mie îmi plac mult micii la grătar, dar nu mai am voie să mănânc decât în anumite condiții. Trebuie să îi fac acasă și să nu fie la grătar. Există acele aparate de gătit cu aer cald”, a afirmat solistul.

Totodată, a decis să pună mai mult preț pe liniștea sa. Dan Ciotoi muncește mai puțin și încearcă să nu mai lase micile neplăceri de zi cu zi să-l afecteze. „Nu mă mai necăjesc pentru nimic, sunt mai liniștit, nu mai am așteptări de la cei din jurul meu.

Noi cântam foarte mult, aveam distanțe mari de parcurs în fiecare weekend. Acum aranjăm în așa fel, încât să nu mai mergem atât de mult. Reducem din concerte, cântăm la mai puține și facem pe cât posibil să fie pe același traseu, să nu mai fie distanțe mari de parcurs.

Făceam câte 2.000-3.000 de km pe weekend. Nu mai alerg după bani cum alergam înainte, ci cu viteză mai mică. Sănătatea este pe primul loc”, a încheiat Dan Ciotoi.