Ce decizie a luat Dan Petrescu, dorit de Gigi Becali la FCSB. Apropiatul lui l-a dat de gol

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Gigi Becali (68 de ani) a vorbit deschis despre posibilitatea de a-l aduce pe Dan Petrescu (58 de ani) la FCSB, cel mai probabil în rolul de director tehnic. Recent, fostul antrenor de la CFR Cluj a anunțat că este pregătit să revină în fotbal, posibil chiar pe banca tehnică, după ce în ultimele luni a fost nevoit să stea deoparte din cauza unor probleme medicale.

Dan Petrescu la FCSB, subiect deja închis? Ce a spus Neluțu Varga

Mai mult, la momentul respectiv cel poreclit „Bursucul” Atunci, el a fost întrebat direct dacă ia în calcul o posibilă revenire în Gruia și a părut mai mult decât încântat de un astfel de scenariu.

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Acum, în contextul discuțiilor despre posibila lui venire la FCSB, Neluțu Varga, finanțatorul de la CFR Cluj, întrebat despre acest subiect, a dezvăluit că Petrescu i-a promis la un moment dat că în România va mai antrena doar la gruparea ardeleană. „Petrescu la FCSB? Niciodată. Mi-a promis că dacă va antrena din nou în România, doar la CFR vine. Punct!”, a spus Varga, potrivit

Ce a spus Gigi Becali despre varianta Dan Petrescu la FCSB

În direct la FANATIK SUPERLIGA, , iar omul de afaceri a fost mai mult decât deschis vizavi de posibilitatea de a lucra cu Dan Petrescu la FCSB: „Meme Stoica a vrut să-l ia. A zis ‘Hai să lucreze cu noi. Să stea și în tribune, să le dea indicații’. Ar sta, mi-ar spune mie la pauză: ‘Bă, Gigi, uite, aia trebuie, aia trebuie’.

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Eu aș vrea Dan Petrescu așa (n.r. director tehnic), dar nu antrenor. Mi-a zis Meme și am acceptat de acum două luni. Mi-a zis: ‘Bă, Gigi, îl luăm pe Dan’. Eu am zis: ‘Da, mă, da, pe Dan oricând’. Mie îmi place de el, e prea cuminte omul. Ca om îmi place de el. Despre celelalte, treaba lui, fotbal ne-fotbal, că înjură, că nu. Nu mai înjură, cred. Repet, eu i-am zis lui Meme de acum două luni da, Dan Petrescu oricând să vină la noi”.