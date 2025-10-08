Ce decizie a luat directorul general de la Hidroelectrica în legătură cu averea sa. Motivul pentru care Bogdan Badea a ajuns în instanță

Bogdan Badea a devenit director general al Hidroelectrica în septembrie 2025, când l-a înlocuit pe Borbèly Kàroly, care a fost nevoit să părăsească funcția după ce România risca să piardă milioane de euro din PNRR din cauza conflictului de interese din momentul numirii acestuia la conducerea companiei de stat. Badea a mai ocupat aceeași funcție la Hidroelectrica și în perioada 2017-2023.

Bogdan Badea a donat fiului său trei terenuri și un apartament

Cât timp Karoliy a fost director general, Badea și director financiar al companiei care, în 2024, a înregistrat o cifră de afaceri de 9,66 miliarde de lei, fiind în topul companiilor din România. Compania la care statul român e acționar majoritar, prin intermediul Ministerului Energiei, a raportat, tot în 2024, un profit net de 4,07 miliarde lei.

Numele lui Bogdan Badea apare ca petent, alături de cel al soției sale, Monica, într-un dosar al cărui obiect este „tutelă-autorizări date tutorelui”, în timp ce intimat figurează socrul lui Badea, C.M, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Bogdan Badea și soția sa au solicitat instanţei să autorizeze încheierea contractelor de donație de către fiul lor minor cu rezervarea de către părinți a dreptului de uzufruct viager, cu privire la mai multe imobile.

Acestea sunt un teren în suprafață de 13.537 mp situat în extravilanul comunei Costești, punct „Caline”, județul Argeș, teren în suprafață de 5.217 mp, situat în extravilanul comunei Costești, sat Vărateci, punct „Caline”, teren livadă în suprafață de 5.500 mp, situat în extravilanul aceleiași comune și apartamentul situat în București, notarea interdicțiilor de înstrăinare și grevare în favoarea acestora și numirea bunicului matern C.M. în calitate de curator special pentru minor, pentru a-l reprezenta/asista la notar cu ocazia încheierii actelor juridice.

Bogdan Badea și soția sa au arătat că sunt părinții minorului, precum și faptul că sunt proprietarii imobilelor descrise în petitul acțiunii, dobândite prin contracte de donație, respectiv contract de vânzare cumpărare, pe care doresc să le doneze fiului lor, actul juridic ce urmează a fi încheiat fiind în interesul minorului, întrucât va dobândi în proprietate imobilele descrise în petitul acțiunii. S-a arătat că numirea curatorului special este necesară având în vedere dubla calitate a petenților, aceea de reprezentanți legali ai minorului și de coproprietari ai bunurilor ce se doresc a fi donate.

Instanța a arătat că interesul minorului este să își mărească patrimoniul

O persoană poate fi numită curator special dacă nu se află în vreunul din cazurile de incompatibilitate prevăzute la art. 113 Cod civil. Nu poate fi numit curator: a) minorul, persoana pusă sub interdicţie judecătorească sau cel pus sub curatelă; b) cel decăzut din exerciţiul drepturilor părinteşti sau declarat incapabil de a fi tutore; c) cel căruia i s-a restrâns exerciţiul unor drepturi civile, fie în temeiul legii, fie prin hotărâre judecătorească, precum şi cel cu rele purtări reţinute ca atare de către o instanţă judecătorească; d) cel care, exercitând o tutelă, a fost îndepărtat din aceasta în condiţiile art. 158; e) cel aflat în stare de insolvabilitate; f) cel care, din cauza intereselor potrivnice cu cele ale minorului, nu ar putea îndeplini sarcina tutelei; g) cel înlăturat prin înscris autentic sau prin testament de către părintele care exercita singur, în momentul morţii, autoritatea părintească.

Instanța a observat că socrul lui Bogdan Badea, C.M., nu se află în vreun caz de incompatibilitate prevăzut de lege, nu este înscris în cazierul judiciar și nu are fapte înscrise în cazierul fiscal. De asemenea, conform raportului de anchetă socială, înscrisurilor depuse la dosar şi susţinerilor părţilor, C.M. este bunicul matern al minorului. Prin declarația autentificată din 14.03.2024, C.M. și-a exprimat acordul de a fi numit curator special în interesul minorului pentru încheierea contractelor de donație.

În cauză s-a cerut autorizarea încheierii contractelor de donație de către minor, cu rezervarea de către părinți a dreptului de uzufruct viager, cu privire la imobilele menționate anterior, acceptarea donației unui bun depășind limitele unui act de administrare, fiind un act de dispoziție, astfel încât efectuarea lui este supusă încuviințării instanței de tutelă. Instanţa a arătat că îşi va însuşi observaţiile reprezentanților Serviciului de Autoritate Tutelară Sector 4 şi va reţine că este în interesul superior al minorului primirea donației, întrucât astfel își va mări patrimoniul, acesta fiind un folos neîndoielnic pentru minor.

Bogdan Badea a încasat un salariu de peste 23.000 euro pe lună

În ceea ce privește solicitarea de autorizare a notării interdicției de înstrăinare și grevare a bunurilor în favoarea petenților, instanța a considerat-o neîntemeiată, apreciind faptul că această notare în cartea funciară reprezintă un act de administrare, pentru care nu este necesară autorizarea instanței. Prin urmare, instanţa a menționat că va admite în parte cererea și va autoriza încheierea contractelor de donație de către minor, cu rezervarea de către părinți a dreptului de uzufruct viager cu privire la imobilele menționate și va desemna pe C.M. să reprezinte interesele minorului, în calitate de curator special, în vederea încheierii contractelor de donație.

Această decizie a fost luată de Judecătoria Sectorului 4 pe 8 aprilie 2024, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată. Din declarația de avere a lui Bogdan Badea, completată în iunie 2024, după efectuarea donației, reiese că acesta deține, împreună cu soția sa, trei terenuri agricole în comuna Costești (cu suprafețe de 13.537 metri pătrați, 16.200 metri pătrați și 10.717 metri pătrați), două dobândite prin donație, iar altul prin vânzare-cumpărare.

Soții Badea mai dețin un teren de 500 metri pătrați în localitatea portugheză Santo Pinto, , pe care l-au achiziționat în 2022, și un apartament de 77 metri pătrați în București, cumpărat în 2006. Bogdan Badea mai are bijuterii și ceasuri în valoare de 65.000 euro. El a vândut socrilor săi, în 2023, un teren intravilan și o casă de vacanță pentru 50.000 euro. Badea a notat că deține acțiuni la Hidroelectrica în valoare de 642.047 lei. Ca președinte directorat la Hidroelectrica, Badea a încasat un venit anual de 1.373.942 lei, adică 114.495 lei (aproximativ 23.000 euro) pe lună.