Ce decizie a luat familia lui Radu Mărginean. Imagini cutremurătoare de la căpătâiul fostului fotbalist

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Din păcate, Radu Mărginean s-a stins din viață la vârsta de doar 43 de ani, după ce a fost electrocutat la baza de agrement pe care o deținea la ieșirea din Arad. Tatăl său, Nicu Mărginean, împietrit de durere, a luat o decizie radicală.

Ce se întâmplă cu baza de agrement unde s-a stins Radu Mărginean? Decizia a fost luată

În timp ce voia să repare o defecțiune la unul dintre bazinele cu apă, iar medicii nu au mai putut face nimic. familia sa, prin vocea tatălui Nicu Mărginean, a luat decizia de a suspenda pentru o perioadă nedeterminată activitatea bazei sportive și a piscinei.

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„Cu sufletele copleșite de o profundă durere și o tristețe nemărginită, vă aducem la cunoștință că, în urma tragicului și regretabilului eveniment care a culminat cu pierderea ireparabilă a dragului nostru Radu Mărginean, am fost nevoiți să luăm o decizie extrem de dificilă.

​Pe fondul acestei suferințe profunde și în semn de profund respect, vă informăm pe această cale că Baza Sportivă și Piscina MPA își vor suspenda integral activitatea, porțile noastre rămânând închise pentru o perioadă nedeterminată. Vă mulțumim din suflet pentru înțelegere, empatie și pentru sprijinul moral pe care ni-l oferiți în aceste momente de grea încercare pentru noi toți. Odihnește-te în pace, Radu! Pentru evenimentele programate la piscină și locul de joacă, vă rugăm să ne contactați”, a transmis Nicu Mărginean pe Facebook.

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Ultrașii „Bătrânei Doamne” au fost prezenți la căpătâiul fostului fotbalist

Conform celor de la , care au oferit și un video cutremurător, ultrașii celor de la UTA Arad s-au adunat în număr mare la cimitirul din Fântânele pentru a-i aduce un ultim omagiu lui Radu Mărginean. Îmbrăcați în negru și cu un banner pe care scria „Rămas bun, Radu!”, suporterii „Bătrânei Doamne” nu au scandat și nici nu au aplaudat, doar au aprins fumigene negre.