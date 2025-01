Ce decizie a luat fiica lui Liviu Vârciu, după ce i-a spus „adio” fostului. Carmina: „De jumătate de an nu mai fac parte deloc, nu mă mai ocup”

Carmina Vârciu trece printr-o perioadă dificilă chiar din primele zile ale lui 2025. Începutul de an a găsit-o pe fiica lui Liviu Vârciu pe patul de spital. Asta, după ce, cu doar câteva luni în urmă a mai avut parte de o încercare. Acum jumătate de an, aceasta și fostul iubit și-au spus „adio”, după o relație de lungă durată. Ce decizie a luat bruneta în legătura cu afacerea pe care o deținea în Arad, alături de el?

Decizia fiicei lui Liviu Vârciu, după ce i-a spus „adio” fostului

a ajuns pe mâna medicilor, după ce starea de sănătate i s-a deteriorat. Vedeta a stat internată în spital timp de o săptămână. Ajunsă la urgență pentru că, nu mai putea respira și înghiți, a fost supusă unor analize iminente.

În premieră, pentru FANATIK, Carmina povestește ce diagnostic a primit, dar și cu ce dureri infiorătoare s-a confruntat.

„A trebuit să stau internat în spital aproape o săptămână, am zis că nebunesc acolo, dar măcar sunt mai ok. Mai am de urmat un tratament timp șapte-zece zile. Am avut o amigdalită acută, urâtă, rău de tot. Totul a început într-o seară, când am simțit că nu sunt ok. Am luat niște pastile, am făcut o baie, m-am băgat în pat.

Dimineața când m-am trezit, n-am mai putut să respir, n-am putut să înghit. Nu puteam să beau apă, nu puteam să vorbesc. Mi-a urcat durerea la ureche, mă durea timpanul, de la ureche a urcat pe partea dreaptă de cap. A fost ceva groaznic.

L-am sunat pe tata și l-am rugat să vorbească să merg la ORL că eu nu mai rezist, mor. Simțeam că nebunesc, că o iau razna de la dureri.

E groaznic să te simți de putincios, e groaznic să simți că nu poți să te ridici din pat efectiv

Am mers la control, am adormit pe scaun, a fost ceva rău de tot, groaznic. Când m-a văzut doamna doctora a zis că îmi trebuie internare. Din noaptea aia până ieri am stat în spital. Mi-am făcut tot felul de cocktailuri intravenoase. Mi-au luat sânge, mi-au făcut toate lucrurile posibile și imposibile.

Mi-am mai revenit, sunt bine acum. Ce-a fost greu a trecut. Sper din suflet să nu mai se întâmple așa ceva. Nu doresc nimănui așa ceva! E groaznic să te simți de putincios, e groaznic să simți că nu poți să te ridici din pat efectiv că îți e rău. Nu poți să mănânci!

Vreau să le zic și urmăritorilor mei și oamenilor care mă urmăresc și care și-au făcut griji pentru mine, să aibă grijă de ei. În momentele în care ești pe patul ăla de spital, cu chestia aia în mână, cu branula aia în mână, nu mai contează nimic, deci nimic nu mai contează, nimic. Doar tu să fii bine și atât.”, a mărturisit Carmina Vârciu, pentru FANATIK.

În ce relație se află Carmina cu Liviu Vârciu?

, Carmina Vârciu a decis să se mute din nou la București. Cu toate acestea, bruneta nu reușește să-și vadă tatăl foarte des, în schimb, îi este alături ori de câte ori are nevoie. Chiar și telefonic, daca nu se poate fizic. Așa s-a întâmplat și acum, când a fost internată în spital.

„Tata nu mi-a fost alături fizic. Avea deja vacanța planificată când eu am intrat în spital, dar am vorbit la telefon. Ne-am întâlnit când a venit varul meu, Robert, la mine. Pe care jur că-l iubesc de mor. Tot vine și mă vizitează. Ne-am mai văzut toți, am ieșit în oraș. Acum nu mai stau la Arad, m-am mutat iar în București. Am lăsat tot acasă și am venit aici de tot.”, a dezvăluit fiica lui Liviu Vârciu.

Carmina Vârciu: „I-am lăsat lui afacerea, care era a noastră”

Dintr-o discuție, în alta, Carmina Vârciu ne-a povestit adevărul despre separarea de fostul partener. De asemenea, fiica prezentatorului de la Antena 1 ne-a menționat și ce decizie a luat după ce și-au spus „adio”. Ei bine, se pare că bruneta a renunțat în favoarea lui, la afacerea pe care o dețineau împreună în Arad. Cei doi se ocupau cu realizarea lumânărilor și aranjamentelor handmade. Business care se dezvoltare frumos și din care făceau și profituri bunicele.

„Nici de candles (n.r. lumânări) nu mă mai ocup de multă vreme, a rămas afacerea fostului meu, cu care am fost jumătate din viața mea. Așa a fost să fie, am rămas în relații ok. Ne-am dat seama că vrem lucruri diferite de la viață și… aia a fost.

Nu prea am făcut declarații pe subiectul acesta (n.r. afacerea cu lumânări) ca să nu influențez. Urma, pentru că oamenii încă mă mai întreabă, deși de jumătate de an nu mai fac parte deloc. Nu mă mai ocup. I-am lăsat lui afacerea, care era a noastră. Eu m-am retras și se ocupă el acum de ea. Am fost amândoi suficient de maturi și am căzut de comun acord.”, a adăugat Carmina pentru FANATIK.

Fiica lui Liviu Vârciu: „Mi-am ocupat timpul cât am putut ca să nu mă afund”

După separare, Camina, fiica lui Liviu Vârciu a trecut prin clipe mai puțin plăcute. Însă, cu ajutor de la prieteni a reușit să depășească perioada tensionată. Acum, se simte, oarecum în stare, să ofere un sfat pentru toți cei care se confruntă cu o separare.

În încheiere, aceasta punctează că după orice frutună, se arată curcubeul. Așa că, anul 2025 vrea să fie anul ei, profesional cel puțin. Partea de relație fiind puțin pusă pe pauză.

„Perioada de după nu a fost roz, dar mi-am ocupat timpul cât am putut ca să nu mă afund. Am ieșit cu prietenii, am făcut sport, am gătind. Roadtripuri, shopping, orice.

Ca un sfat pentru cei care trec prin asta, dacă nu mai găsesc niciun numitor comun și simt că e timpul să facă o pauză, să o comunice și să o facă amiabil. După atâția ani, nu se mai poate numi o simplă relație. De aceea, e bine și frumos, să nu fie cu scandal. Mereu, după orice furtună, iese curcubeul.

Acum nu mai vreau relație. Cel puțin o perioadă îndelungată, nu caut nimic. Vreau să mă prioritizez pe mine. Anul acesta cel puțin, am multe obiective de atins și nu doresc să mă complic într-o relație. Am planuri pe parte profesională, o să vedeți.”, a spus, în final, Carmina Vârciu, pentru FANATIK.