Ce decizie a luat Filipe Coelho după ce Universitatea Craiova a devenit lider în SuperLiga! Exclusiv

Universitatea Craiova a urcat pe primul loc în SuperLiga după remiza din Gruia, cu CFR Cluj, iar Filipe Coelho a luat o decizie importantă după ce oltenii au încheiat ultima etapă din turul campionatului! Din informațiile obținute în exclusivitate de FANATIK, antrenorul portughez le-a oferit câteva zile libere fotbaliștilor care nu au fost convocați la echipele naționale. Este o pauză binevenită pentru jucătorii din Bănie, mai ales că după acțiunile reprezentativelor urmează un adevărat maraton de meciuri, în campionat, Conference League și Cupa României.
Universitatea Craiova intră în pauza competițională din postura de lider al SuperLigii, cu 33 de puncte, iar atmosfera din vestiar este una favorabilă după rezultatele care au propulsat formația olteană în fruntea clasamentului. Filipe Coelho a decis să le ofere o scurtă perioadă de odihnă fotbaliștilor care nu au fost convocați la echipele naționale.
Potrivit informațiilor FANATIK, jucătorii Universității Craiova au primit liber luni, marți și miercuri, urmând să revină la pregătire joi dimineață. Decizia tehnicianului portughez vine ca o recompensă pentru efortul depus de fotbaliști în ultimele luni și pentru faptul că echipa a reușit să ajungă pe prima poziție în SuperLiga înaintea pauzei internaționale. Cele trei zile reprezintă și o oportunitate pentru jucători să se refacă fizic și mental, după o perioadă în care au fost solicitați pe trei fronturi.
Vacanța de scurtă durată se încheie miercuri, iar de joi dimineață Filipe Coelho își va reuni la antrenamente fotbaliștii rămași la dispoziția sa. Nu va fi, însă, vorba despre întregul lot, deoarece mai mulți jucători ai Universității Craiova au fost convocați la reprezentativele naționale pentru acțiunile din luna noiembrie. În aceste condiții, staff-ul tehnic va începe pregătirile cu un efectiv redus, urmând ca internaționalii să se alăture echipei după încheierea meciurilor programate în această perioadă.
Pentru Coelho, pauza internațională reprezintă atât un prilej de a le permite fotbaliștilor să își recapete energia, cât și o perioadă în care poate pregăti următoarele provocări. După pauza echipelor naționale, Universitatea Craiova va intra într-o nouă perioadă extrem de aglomerată, cu partide în toate cele trei competiții în care este implicată. Oltenii vor avea de gestionat meciuri de campionat, confruntări europene și o partidă decisivă pentru parcursul din grupa Cupei României.
În Conference League, echipa lui Filipe Coelho are în față trei adversari dificili: Brighton, Kairat Almaty și FC Copenhaga. Primele două confruntări vor avea loc în deplasare, în Anglia și Kazahstan, în timp ce partida cu formația daneză se va disputa la Craiova.
Nici programul intern nu va fi mai simplu. Universitatea va avea meciuri importante în SuperLiga, inclusiv derby-ul de pe teren propriu cu Dinamo. În plus, oltenii vor întâlni formația bucureșteană și în Cupa României, în ultima partidă din faza grupelor.
După pauza echipelor naționale, Universitatea Craiova are de disputat meciuri în SuperLiga, Conference League și Cupa României. Iată programul în ordine cronologică, cu datele din calendarul competițiilor: