Ce decizie a luat Gigi Becali cu Florinel Coman și Tavi Popescu la FC Argeș – FCSB. Schimbarea forțată pe care a pregătit-o. Exclusiv

Cei doi ar urma să joace pe flancuri în linia de atac, după ce Andrei Cordea și David Miculescu au primit cartonașe galbene în partida cu Universitatea Craiova, din etapa precedentă, și pentru jocul de la Pitești.

Florinel Coman și Tavi Popescu vor fi titulari în FC Argeș – FCSB

În aceste condiții, au existat multe discuții legate de formula pe care o va alege Gigi Becali în atac pentru întâlnirea FC Argeș – FCSB, din etapa a 27-a din SuperLiga, care se va desfășura duminică, 26 februarie, de la ora 20:30.

ADVERTISEMENT

FANATIK a aflat că alegerile ”roș-albaștrilor” pentru posturile de pe flancuri din ofensivă sunt Florinel Coman și Tavi Popescu. Cel mai probabil, primul va juca pe poziția sa obișnuită în banda stângă, în timp ce puștiul minune va merge în dreapta, postul descoperit pentru acest meci.

Octavian Popescu va fi cel mai probabil jucătorul care va fi trimis în banda dreaptă și pentru că tânărul fotbalist a arătat că se poate adapta foarte ușor pe orice post. La fel s-a întâmplat și la meciul împotriva Craiovei, când el a evoluat inter în absența lui Dariu Olaru.

ADVERTISEMENT

Căpitanul FCSB-ului va reveni după suspendarea care l-a ținut în afara terenului la derby-ul cu Universitatea, astfel că Octavian Popescu va putea fi urcat din nou în linia ofensivă, chiar dacă de această dată pe partea dreaptă.

Sorescu va rămâne fundaș dreapta

O altă variantă viabilă pentru FCSB era urcarea lui Deian Sorescu mai sus în banda dreaptă și folosirea lui Valentin Crețu pe poziția de fundaș dreapta. Era o opțiune pe care jucătorul venit în această iarnă și-ar fi dorit-o.

ADVERTISEMENT

La finalul întâlnirii cu Universitatea Craiova, Sorescu i-a transmis un că i-ar plăcea să joace mai avansat, deși finanțatorul ”roș-albaștrilor” l-a transferat strict pentru poziția de fundaș și .

”Nu m-a deranjat că am fost înlocuit la meciurile precedente, e normal când schimbi echipa. E alt sistem, ai alte planuri. Era normal să am nevoie de timp să mă acomodez. Am altă poziție și e normal să nu dau randamentul de la Dinamo. Acolo aveam șansa de a marca. Aici joc pe o poziție care îmi place și încerc să aduc un plus echipei”, declara Sorescu.

ADVERTISEMENT

Doar că Gigi Becali a decis ca acesta să rămână fundaș dreapta, . Acesta a ținut să precizeze în conferința de presă premergătoare întâlnirii cu FC Argeș că Sorescu nu va juca extremă dreapta.

ADVERTISEMENT