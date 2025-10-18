Sport

Ce decizie a luat jucătoarea de tenis care anunța public că își caută iubit. A primit o mulțime de propuneri, însă a stat ceva pe gânduri

Jucătoarea de tenis care anunța că își caută iubit a primit o avalanșă de propuneri. Aceasta s-a gândit de două ori însă înainte să accepte una dintre ele.
Valentina Vladoi
18.10.2025 | 16:24
Ce decizie a luat jucatoarea de tenis care anunta public ca isi cauta iubit A primit o multime de propuneri insa a stat ceva pe ganduri
Ce a decis Leylah Fernandez, sportiva care își căuta iubit. Sursă foto: Facebook, Sportsnet / colaj Fanatik

Leylah Fernandez este jucătoarea de tenis care în această vară anunța că își caută iubit. Gestul ei a fost unul cât se poate de surprinzător la acel moment, însă propunerile nu au încetat să apară.

Ce a decis Leylah Fernandez, sportiva care își căuta iubit

Tânăra, care are 23 de ani, anunța în primă fază că își caută un partener. S-a întâmplat chiar înainte de turneul de la Washington. La acel moment, ea a transmis că vrea să cunoască pe cineva în Montreal.

Și tot Leylah Fernandez i-a încurajat pe cei care vor să iasă la o întâlnire să îi scrie. Și pentru că la următorul turneu disputat chiar în țara sa natală a fost eliminată din primul tur, sportiva a avut timp să iasă la întâlniri.

Care a fost însă rezultatul și ce s-a întâmplat mai departe? După cum era de așteptat, sportiva a fost luată cu asalt de o mulțime de bărbați și de diferite mesaje. A fost însă și destul de selectivă.

Sportiva a ieșit cu un localnic la o întâlnire

Deși o mulțime de bărbați au abordat-o, unul singur i-a captat atenția. Leylah Fernandez l-a analizat bine înainte însă, i-a inspectat profilul și mai apoi le-a cerut și aprobarea apropiaților.

Astfel, sportiva a ieșit la întâlnire cu străinul respectiv. Și se pare că întâlnirea a fost cu adevărat una fabuloasă. De altfel tânăra a avut doar cuvinte de laudă la adresa ”tipului drăguț”. Cei doi s-au întâlnit deja de mai multe ori.

Și totuși ce a motivat-o să îl aleagă? Primul mesaj pe care i l-a transmis. Tânărul s-a dovedit a fi o persoană reală, iar în final, cei doi au stabilit să iasă împreună. Și totul a mers foarte bine.

Cum ar fi abordat-o localnicul ”misterios”

„Primul lui mesaj mi-a atras atenția… L-am urmărit puțin și e real. Așa că am mai așteptat o zi și apoi am dat peste el, iar mesajul lui mi-a atras atenția. Când l-am întrebat: «Ai văzut măcar videoclipul meu?» Și el a zis: «Nu, nu l-am văzut.»

Primul lui mesaj mi-a atras atenția, apoi l-am urmărit puțin să mă asigur că e real. E o persoană reală, părea un tip drăguț, iar apoi am cerut și părerea familiei și a membrilor echipei să mă asigur că sunt de acord. A fost și o a doua întâlnire și ținem legătura, așa că vom vedea.”, a transmis Fernandez, pentru Tennis Channel.

Inclusiv tatăl sportivei a fost încântat. Leylah Fernandez povestește că Jorge Fernandez, nu e un om chiar atât de dificil. Deși este într-adevăr un părinte protector, se pare că noul partener al sportivei ar fi trecut ”testul tatălui”.

Amintim faptul că Jorge Fernandez, tatăl tenismenei, este un fost fotbalist profesionist din Ecuador, care a emigrat în Canada. În prezent, acesta se ocupă de antrenamentele fiicei sale. Astfel, bărbatul pune preț pe condiția ei fizică, pe mentalitate, dar și pe disciplină.

Valentina Vladoi
Valentina Vladoi este redactor pe zona de Lifestyle la Fanatik. A debutat ca redactor online la România Liberă, iar mai apoi a lucrat ca redactor online la PS News și Capital, dar și ca prezentator la Diaspora Online Tv.
