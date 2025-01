Ce decizie a luat Larisa Iordache în legătură cu nașterea. Fosta gimnastă va deveni mămică în câteva săptămâni: „Îmi doresc ca eu și copilul să fim bine”

Fosta concurentă a show-ului Asia Express, Larisa Iordache va deveni mamă în doar câteva săptămâni. Până atunci cunoscuta gimnastă va trebui să termine de făcut toate pregătirile și să se reseteze emoționat pentru nașterea propriu-zisă.

Ce decizie a luat Larisa Iordache cu doar câteva săptămâni înainte să nască?

Cvadruplă medaliată mondială și de 12 ori medaliată europeană, Larisa Iordache face declarații exclusive, pentru FANATIK, despre emoțiile care o încearcă înainte de a-și ține în brațe micuța, pe care o consideră „cea mai importantă medalie” a vieții ei.

ADVERTISEMENT

, dar încă mai antrenează la Dinamo, deși mai are 30 de săptămâni de sarcină. Larisa Iordache s-a căsătorit anul trecut cu Cristian Chiriță, jucător de tenis de masă, cu care, împărtășește fiecare trăire, după cum spune chiar ea.

„Așteptăm momentul cu nerăbdare. Ne organizăm și încercăm să fim foarte calmi și echilibrați pentru că urmează o perioadă nouă, dar foarte frumoasă pentru noi. Sunt emoții, însă încercăm să le ținem sub control, astfel încât să nu ne copleșească.

ADVERTISEMENT

Tot ce este important, e că suntem unul lângă celălalt. Ne susținem și ne înțelegem nevoile, stările și comunicăm despre tot ce simțim!”, a mărturisit Larisa Iordache, fosta coechipieră a Dianei Bulimar, de la Asia Express, pentru FANATIK.

Larisa Iordache: „Îmi doresc ca eu și copilul nostru să fim bine”

Larisa Iordache și soțul ei, Cristian Chiriță au decis că o vor numi pe bebelușă Amira, care înseamnă „prințesă” în arabă. Pe lângă numele de botez, cei doi au hotărât că vor să-și crească micuța alături, chiar în cameră cu ei. Asta pentru că își doresc să le fi mai ușor, dar și pentru a o proteja clipă de clipă.

ADVERTISEMENT

De asemenea, Larisa Iordache ne dezvăluie că nașterea își propune să fie naturală, asta doar în măsura în care medical vorbind este totul aprobat de doctorul care îi urmărește evoluția sarcinii.

„O să stea cu noi în cameră bebelușa noastră! Cred că așa va fi mai ușor. Suntem în plină desfășurare cu pregătirile, ca atunci când vin acasă, după naștere, să fie totul pus la punct. Mai am timp, pentru că nasc în martie. Doar că nu știm exact o dată.

ADVERTISEMENT

Am ales să merg pe naștere naturală, însă vom vedea cum decurg următoarele vizite la medic. Nu am un motiv anume pentru care am ales așa. Mi-aș dori natural, dar dacă va trebui să merg pe cezariană, nu o să forțez nimic. Îmi doresc ca eu și copilul nostru să fim bine.”, a mai explicat Larisa Iordache.

Cine este Larisa Iordache?

, au format una dintre perechile care au participat la reality show-ul „America Express”, ajuns la al 5-lea sezon în România.

Anul 2008 este marcant pentru Larisa Iordache, deoarece atunci a intrat în lotul național de gimnastică. De-a lungul anilor a fost comparată cu Nadia Comăneci, prin prisma calităților sale. A câștigat o singură medalie olimpică în cariera ei, la Londra, în 2012, când a luat bronzul cu echipa României. 21 de medalii are Larisa Iordache în palmaresul ei de gimnastă.