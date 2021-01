Ce decizie a luat Maria Dragomiroiu la 65 de ani. Soțul cântăreței de muzică populară nu s-a opus

Maria Dragomiroiu a luat o decizie foarte importantă la vârstă de 65 de ani. Cântăreața de muzică populară a ținut cont și de doleanța partenerul ei de viață, Bebe Mihu, care nu s-a opus absolut deloc.

Renumita solistă va fi nașă la cununia religioasă dintre artistul Gheorghe Gheorghiu și iubita acestuia, Gabriela, care s-au logodit în urmă cu foarte puțin timp. Artista și soțul ei, Bebe Mihu, sunt prieteni buni cu cei doi încă din perioada în care mergeau împreună la spectacole.

Interpreta de muzică populară a mărturisit în cadrul unei emisiuni TV că a aflat despre logodna colegului ei de breaslă de pe rețelele de socializare. Vestea a bucurat-o enorm, dovadă că Maria Dragomiroiu a acceptat să-l cunune în Biserică cu aleasa inimii.

Maria Dragomiroiu, decizie neașteptată. Va fi nașă la cununia lui Gheorghe Gheorghiu cu Gabriela

Maria Dragomiroiu este de părere că Gheorghe Gheorghiu și iubita sa, Gabriela, se potrivesc foarte bine și cu siguranță, nu se vor plictisi unul lângă celălalt. Cântăreața este convinsă că cei doi stau foarte bine la capitolul comunicare.

Solista a ținut să mai adauge că partenera de viață a interpretului piesei „Unde dragoste nu e nimic nu e” îi spunea de foarte mult timp „nașă”, motiv pentru care nu avea cum să refuze să-i cunune.

„Sunt nașă, ne-am cunoscut datorită spectacolelor, ne-am apropiat și pe parcursul timpului, ea ne spunea nașul și nașa și Dumnezeu a făcut să se întâmple lucrul ăsta și suntem foarte fericiți pentru că sunt oameni extraordinari.

Eu am aflat când am văzut pe Facebook că i-a dat inelul și am fost foarte bucuroasă. Mă bucur tare mult pentru amândoi, pentru că Gabriela este un om muncitor. Au ce să discute întotdeauna”, a declarat solista la „Star matinal”.

Pe de altă parte, soțul cântăreței, Bebe Mihu, a dezvăluit că cererea în căsătorie a lui Gheorghe Gheorghiu nu l-a luat prin surprindere. Bărbatul știa de mai mult timp ce are de gând să facă cântărețul, semn că avea în plan de mult să se așeze la casa lui.

„Eu știam de mult timp că urma să îi dea inelul”, a spus partenerul de viață al Mariei Dragomiroiu pentru emisiunea de la Antena Stars, informează spynews.ro.

