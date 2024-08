Ce decizie a luat medicul de la secția ATI care a sesizat morțile suspecte de la Spitalul Pantelimon. Ce s-a întâmplat înainte să fie dat afară

Cele două cadre medicale din secția ATI a Spitalului de Urgență Sfântul Pantelimon au fost arestate preventiv pentru 30 de zile la finalul săptămânii trecute, fiind acuzate de omor calificat în cazul unui pacient de 54 de ani. Cazul morților subite de la instituția medicală a fost sesizat de medicul Antoaneta Voicu, care era avertizor de integritate.

Fosta șefă de la ATI a dat în judecată Spitalul Pantelimon

Voicu a fost șefă de secție la ATI până la finalul anului trecut. Ancheta procurorilor a început în aprilie 2024, după ce o asistentă a semnalat că în intervalul 4-7 aprilie, , cauza fiind reducerea dozei de nonadrenalină. Ancheta spitalului, cea a Corpului de Control al Ministerului Sănătății și cea a Colegiului Medicilor au ajuns la concluzia că informațiile semnalate nu se susțin.

Cu toate acestea, ancheta procurorilor Parchetului de pe lângă Tribunalul București a dus la reținerea celor două doctorițe de la ATI. Antoaneta Voicu a fost concediată de managerul spitalului, Bogdan Socea, care și-a dat demisia săptămâna trecută. Pe 29 iulie 2024, Voicu a dat în judecată Spitalul Pantelimon, dosarul fiind înregistrat la Tribunalul București, conform datelor consultate de FANATIK pe portalul instanțelor de judecată.

Obiectul acestuia este “contestație decizie de concediere”, iar instanța nu a stabilit, încă, primul termen al dosarului. Voicu susține că a fost dată afară pentru că s-a opus mușamalizării anchetei legate de dosarul morților suspecte și consideră că această decizie a fost luată abuziv de managerul spitalului.

Voicu, fost medic primar ATI cu o experiență de 14 ani în Spitalul Pantelimon, încearcă să își găsească un nou loc de muncă, până se va reîntoarce la spital, în cazul unei decizii favorabile în justiție. „Abuzurile managerului Spitalului de Urgență Sfântul Pantelimon, continuă! Se pare că nimeni nu îl opreşte pe acest manager! Astăzi mi-a fost desfăcut contractul de muncă din motive disciplinare, pentru nişte aşa zise fapte petrecute în urmă cu câțiva ani!”, a postat Voicu pe facebook.

Antoaneta Voicu a mai avut doar două gărzi în luna iulie

„De la începutul scandalului legat de noradrenalină, deşi nu am avut nicio legătură cu el, am fost hărţuită în permanență de către conducerea spitalului și şefa secției ATI, deoarece ei sunt convinși că eu l-aş fi declanşat. În tot acest timp am susținut şi sugerat personalului din secție să spună adevărul şi să nu le fie frică”, a mai mărturisit Antoaneta Voicu.

Conform datelor consultate de FANATIK pe site-ul Spitalului Pantelimon, Voicu a mai efectuat doar două gărzi în linia 1 la secția ATI, pe 23 iulie (marți) și 27 iulie (sâmbătă). Este posibil ca Voicu să își fi luat concediu în luna iulie, înainte să fie concediată. În decembrie 2023, Voicu și-a depus ultima declarație de avere, la 30 de zile după ce a fost înlocuită în funcția de șef de secție.

Din document reiese că medicul primar deține, împreună cu soțul, un teren intravilan de 1.500 metri pătrați la Brănești, cumpărat în 2020, dar și o casă de locuit de 165 metri pătrați, în localitatea ilfoveană Pasărea, construită în 2023. Tot în 2023, Voicu a moștenit 50% dintr-un apartament de 84 metri pătrați din Pitești.

Salariul de șef de secție a fost de 22.380 lei pe lună

Portofoliul imobiliar al familiei este completat de două apartamente în București, unul de 89,18 metri pătrați, cumpărat în 2017, celălalt de 54,03 metri pătrați, cumpărat în 2021. Voicu și soțul ei mai dețin două autoturisme, un Volkswagen Polo fabricat în 2019 și un Volkswagen Tiguan fabricat în 2018.

La momentul completării declarației de avere, familia nu deținea bunuri sub formă de metale preţioase, bijuterii, obiecte de artă şi de cult și nici conturi şi depozite bancare. De asemenea, nu a acordat împrumuturi. În 2022, Voicu a contractat un credit la Libra Bank în valoare de 50.000 euro, acesta fiind scadent în 2027.

, Antoaneta Voicu a notat că a încasat 268.562 lei ca șef secție ATI la Spitalul Pantelimon, ceea ce înseamnă un salariu lunar de 22.380 lei. Soțul medicului primar a avut un contract de muncă la o societate comercială din domeniul construcțiilor, venitul său anual fiind de 96.000 lei, adică 8.000 lei pe lună.