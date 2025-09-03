Ce decizie a luat soția lui Cătălin Cherecheș în legătură cu afacerile sale. Ce a apărut în vila uriașă a familiei

Cătălin Cherecheș, fostul primar din Baia-Mare, se află la penitenciar, unde ispășește condamnarea de cinci ani de închisoare primită pentru luare de mită. Socrii lui Cherecheș, Claudia și Dorin Gliga, au fost condamnați, în aprilie 2024, la trei ani de închisoare cu suspendare, respectiv la doi ani și șase luni de închisoare cu suspendare, pentru dare de mită, respectiv complicitate la dare de mită.

În 2024, afacerea cu cofetării a adus un profit de 10.280 lei

Și soția lui Cherecheș, Tabita, a fost condamnată, în aprilie 2025, la trei ani de închisoare cu suspendare pentru complicitate la dare de mită. Ca pedeapsă complementară, Tabitei Cherecheș i-a fost interzis, pe o perioadă de patru ani, dreptul de a fi aleasă în autoritățile publice sau în orice alte funcții publice și de a ocupa o funcție care implică exercițiul autorității de stat.

, un lanț de cofetării și patiserii și magazinele de îmbrăcăminte pentru evenimente, toate acestea având locații în Reghin, Târgu-Mureș, Cluj-Napoca și Baia-Mare. Afacerile se derulează prin intermediul a două firme, Elenstab Brod SRL (cofetăriile), respectiv Tabitaelens SRL (magazinele de haine).

Ultimele date de la Ministerul de Finanțe, valabile pentru 2024, consultate de FANATIK, arată că Elenstab Brod SRL a bifat un profit net de 10.280 lei, în condițiile în care cifra de afaceri a fost de 755.163 lei, ceva mai mare de la înființarea firmei, adică din 2019. Datoriile societății comerciale erau de 408.447 lei la finalul lui 2024.

În 2023, Elenstab Brod SRL înregistrase un profit net 19.363 lei, o cifră de afaceri de 643.260 lei și datorii de 277.255 lei. Cel mai bun an al firmei a fost 2020, când s-a bifat un profit net de 233.057 lei, o cifră de afaceri de 252.235 lei și datorii de 88.835 lei. Și 2022 a fost un an bun din punct de vedere financiar, cu un profit net de 193.541 lei și o cifră de afaceri de 452.933 lei.

Afacerea cu haine a Tabitei a fost mereu pe pierdere

Cealaltă firmă, Tabitaelens SRL, a înregistrat o pierdere de 16.218 lei în 2024, la o cifră de afaceri de doar 5.700 lei, în timp ce nivelul datoriilor a fost de 177.105 lei. Firma prin care se derulează activitatea afacerilor cu haine a fost înființată în 2013, iar în 2023 a raportat cifră de afaceri 0, o pierdere de 181.414 lei și datorii de 225.922 lei.

Cel mai bun an de activitate a fost 2017, când firma Tabitei a înregistrat un profit net de 168.721 lei, o cifră de afaceri de 406.403 lei și datorii de 66.639 lei. În 2018, Tabitaelens SRL a bifat cel mai înalt nivel al datoriilor, de 307.137 lei, în timp ce profitul net a fost de doar 3.566 lei, iar cifra de afaceri raportată a fost de 221.977 lei.

În 2021 și 2022, firma nu a avut activitate, care a fost reluată în 2023. În 2019, 2020, 2023 și 2024, Tabitaelens SRL a înregistrat de fiecare dată pierdere, suma totală fiind de 414.492 lei. În aceeași perioadă (2019-2024), Elenstab Brod SRL a bifat de fiecare dată profit, câștigul total net fiind de 650.989 lei.

Tabita Cherecheș a deschis o cofetărie lângă magazinul de haine din Baia-Mare

Cum afacerea cu patiserii și cofetării este mai profitabilă decât cea cu îmbrăcăminte, Tabita a luat recent decizia de a mai deschide o cofetărie, la Baia-Mare, orașul în care locuiește în prezent, chiar în spațiul în care se află și magazinul de haine. Este vorba despre o casă cu etaj, cu o suprafață de 838 metri pătrați și un teren de 827 metri pătrați, , Viorica Cherecheș.

În trecut, în această casă a funcționat un dispensar medical. Curtea acestei case este lipită de terenul altei proprietăți a Vioricăi Cherecheș, care are un teren de 1.395 metri pătrați pe care se află ridicată o casă bătrânească de 106 metri pătrați, după cum FANATIK a dezvăluit în exclusivitate. Când a inaugurat cofetăria, Tabita a pus la intrarea casei o imensă fundă roșie.

Fotografiile din interior arată că cofetăria a fost amenajată într-o sufragerie spațioasă, dotată cu candelabre, tablouri și canapele. Soția lui Cătălin Cherecheș a postat și un anunț publicitar în presa locală: „Pasiunea, gustul şi echilibrul spun povestea noastră. Totul a început cu caietul de prăjituri al bunicii Elena, cea care făcea deserturile copilăriei noastre. Gusturile fine pe care, ani de zile, am încercat să le regăsim. La Elen’s Coffee veţi regăsi, într-o variantă modernă, gustul perfect de altădată”.