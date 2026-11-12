Ce decizie a luat Teodora Stoica în ziua în care Mihai Stoica și-a anunțat plecarea de la FCSB. Nu a stat deloc pe gânduri

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În ziua în care Mihai Stoica și-a anunțat plecarea de la FCSB fata sa, Teodora, a decis să-i fie alături. A anunțat că vrea să plece din stațiunea în care ajunsese în urmă cu câteva zile și unde ar fi vrut să petreacă o săptămână.

Hotărârea luată de fiica lui Mihai Stoica

Gigi Becali (68 ani) a confirmat că Mihai Stoica (61 ani) a părăsit definitiv echipa FCSB, unde ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Înainte de a pleca de la fosta campioană acesta a României . Ulterior, fiica sa a recurs la o postare pe rețelele de socializare după ce a aflat vestea.

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Tânăra în vârstă de 32 de ani, aflată departe de România, a luat o hotărâre surprinzătoare. Frumoasa șatenă a decis să plece din stațiunea în care plecase în urmă cu câteva zile. Teodora și-a făcut bagajele și a spus că va părăsi în Maria Wörth, Austria. Aici a avut parte de un program foare încărcat.

O perioadă scurtă s-a îngrijit de sănătatea sa intestinală și psihică, după ce în urmă cu câteva luni și-a pierdut animalul de companie. Roată, așa cum se numea câinele, era ca un copil pentru ea. Pierderea a făcut-o să aibă parte de o mare suferință, însă acum se întoarce pe meleagurile românești pentru a-i fi alături figurii paterne.

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Cei doi au o relație foarte apropiată, Mihai Stoica dezvăluind în repetate rânduri că i-a fost aproape în cele mai grele momente din viață. „Nu-mi vine să cred că plec mâine. Timpul zboară când mesteci fiecare înghițitură de 60 de ori și încerci să-ți găsești liniștea interioară”, este mesajul pe care tânăra l-a lăsat în mediul online. Postarea este însoțită de o imagine cu un pliant despre stațiunea austriacă. Se pare că este mulțumită că s-a recules și s-a bucurat de pace sufletească. A citit, a stat în natură și a urmat proceduri medicale despre care nu știa foarte multe lucruri. În plus, a apelat la suplimente alimentare pe care medicii din clinica respectivă i le-au recomandat pentru o stare de bine.

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Recunoscătoare pentru semnele primite de la Univers

Într-o postare făcută publică pe contul de Instagram, Teodora Stoica s-a arătat satisfăcută de tot ce trăiește. Tânăra nu a putut să-i fie aproape lui Mihai Stoica când și-a aniversat onomastica. În schimb, a primit semne de la Univers. Astfel, a transmis că este profund recunoscătoare pentru micile dovezi pe care le primește de Sus. Spre exemplu, de Sfinții Mihail și Gavril a ascultat în tăcere mediul înconjurător care s-a sincronizat perfect cu clopotele bisericii. Imediat s-a înseninat și soarele a apărut timid. Cu această ocazie, șatena a subliniat că este fericită că a ajuns în această locație din Austria. Aici liniștea și peisajele superbe de toamnă ”se împletesc” de minune.

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În plus, Teodora Stoica a învățat că oil pulling-ul este primul lucru cu care trebuie să-și înceapă dimineata. E nevoie să țină uleiul de cocos timp de 10-15 minute în gură și să-l plimbe astfel încât să ajungă în toate zonele cavității bucale. Acesta nu se aruncă niciodată în chiuvetă pentru că poate înfunda țevile.