Sport

Ce decizie a luat Teodora Stoica în ziua în care Mihai Stoica și-a anunțat plecarea de la FCSB. Nu a stat deloc pe gânduri

Alexa Serdan, Bogdan Ciutacu
12.11.2026 | 15:15
Ce decizie a luat Teodora Stoica in ziua in care Mihai Stoica sia anuntat plecarea de la FCSB Nu a stat deloc pe ganduri
Postarea făcută publică de fiica lui Mihai Stoica. Sursa foto: Instagram.com
Hotărârea pe care fiica lui Mihai Stoica a decis să o pună în aplicare după ce bărbatul a renunțat la colaborarea cu FCSB.
ADVERTISEMENT

În ziua în care Mihai Stoica și-a anunțat plecarea de la FCSB fata sa, Teodora, a decis să-i fie alături. A anunțat că vrea să plece din stațiunea în care ajunsese în urmă cu câteva zile și unde ar fi vrut să petreacă o săptămână.

Hotărârea luată de fiica lui Mihai Stoica

Gigi Becali (68 ani) a confirmat că Mihai Stoica (61 ani) a părăsit definitiv echipa FCSB, unde ocupa funcția de președinte al Consiliului de Administrație. Înainte de a pleca de la fosta campioană acesta a României a transmis un mesaj colaboratorilor. Ulterior, fiica sa a recurs la o postare pe rețelele de socializare după ce a aflat vestea.

ADVERTISEMENT

Tânăra în vârstă de 32 de ani, aflată departe de România, a luat o hotărâre surprinzătoare. Frumoasa șatenă a decis să plece din stațiunea în care plecase în urmă cu câteva zile. Teodora și-a făcut bagajele și a spus că va părăsi locația spectaculoasă aflată pe malul lacului Wörthersee în Maria Wörth, Austria. Aici a avut parte de un program foare încărcat.

O perioadă scurtă s-a îngrijit de sănătatea sa intestinală și psihică, după ce în urmă cu câteva luni și-a pierdut animalul de companie. Roată, așa cum se numea câinele, era ca un copil pentru ea. Pierderea a făcut-o să aibă parte de o mare suferință, însă acum se întoarce pe meleagurile românești pentru a-i fi alături figurii paterne.

ADVERTISEMENT
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse...
Digi24.ro
Reuniți la Moscova, Putin le-a făcut o propunere trimișilor lui Trump: Trupele ruse vor avea nevoie de 5 zile

Cei doi au o relație foarte apropiată, Mihai Stoica dezvăluind în repetate rânduri că i-a fost aproape în cele mai grele momente din viață. „Nu-mi vine să cred că plec mâine. Timpul zboară când mesteci fiecare înghițitură de 60 de ori și încerci să-ți găsești liniștea interioară”, este mesajul pe care tânăra l-a lăsat în mediul online. Postarea este însoțită de o imagine cu un pliant despre stațiunea austriacă. Se pare că este mulțumită că s-a recules și s-a bucurat de pace sufletească. A citit, a stat în natură și a urmat proceduri medicale despre care nu știa foarte multe lucruri. În plus, a apelat la suplimente alimentare pe care medicii din clinica respectivă i le-au recomandat pentru o stare de bine.

ADVERTISEMENT
Becali a vorbit la telefon cu MM Stoica! Demisie acceptată + Surpriză de...
Digisport.ro
Becali a vorbit la telefon cu MM Stoica! Demisie acceptată + Surpriză de proporții: "A spus 'DA'"

Recunoscătoare pentru semnele primite de la Univers

Într-o postare făcută publică pe contul de Instagram, Teodora Stoica s-a arătat satisfăcută de tot ce trăiește. Tânăra nu a putut să-i fie aproape lui Mihai Stoica când și-a aniversat onomastica. În schimb, a primit semne de la Univers. Astfel, a transmis că este profund recunoscătoare pentru micile dovezi pe care le primește de Sus. Spre exemplu, de Sfinții Mihail și Gavril a ascultat în tăcere mediul înconjurător care s-a sincronizat perfect cu clopotele bisericii. Imediat s-a înseninat și soarele a apărut timid. Cu această ocazie, șatena a subliniat că este fericită că a ajuns în această locație din Austria. Aici liniștea și peisajele superbe de toamnă ”se împletesc” de minune.

ADVERTISEMENT

În plus, Teodora Stoica a învățat că oil pulling-ul este primul lucru cu care trebuie să-și înceapă dimineata. E nevoie să țină uleiul de cocos timp de 10-15 minute în gură și să-l plimbe astfel încât să ajungă în toate zonele cavității bucale. Acesta nu se aruncă niciodată în chiuvetă pentru că poate înfunda țevile.

Mesajul postat de Teodora Stoica
Mesajul postat de Teodora Stoica. Sursa foto: Instagram.com
Cristi Borcea, reacție instantă după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB: „Gigi...
Fanatik
Cristi Borcea, reacție instantă după plecarea lui Mihai Stoica de la FCSB: „Gigi face o greșeală foarte mare!”
Cine i-ar putea lua locul lui Mihai Stoica la FCSB! Gigi Becali și-a...
Fanatik
Cine i-ar putea lua locul lui Mihai Stoica la FCSB! Gigi Becali și-a adus deja un om în organigramă
„Cea mai mare pierdere!”. Un rapidist este propus la FCSB după ce Mihai...
Fanatik
„Cea mai mare pierdere!”. Un rapidist este propus la FCSB după ce Mihai Stoica a plecat de lângă Gigi Becali
Tags:
Alexa Serdan
Alexa Serdan
Alexa Serdan este un jurnalist care și-a început colaborarea cu FANATIK în luna mai 2019. În trecut a avut scurte asocieri cu ciao.ro, ultima-ora.ro și hyperflash.ro.
Parteneri
Șocant! Prunea a indicat o pădure din România în care ar exista extratereștri:...
iamsport.ro
Șocant! Prunea a indicat o pădure din România în care ar exista extratereștri: 'Este plină. Am fost într-o noapte să văd ce se întâmplă'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + cartea „Cei 33”
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!