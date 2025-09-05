Ce decizie au luat profesorii de la școala fiicei lui Nicușor Dan. Președintele spune că va participa la deschiderea de an școlar, pentru că nu știe de vreo grevă

Școala la care învață fiica lui Nicușor Dan a notificat părinții încă de la mijlocul acestei săptămâni în legătură cu protestul împotriva măsurilor fiscale ale guvernului Bolojan.

Președintele Nicușor Dan spune că nu a fost anunțat că profesorii de la școala fiicei sale vor intra în grevă

Cadrele didactice din școala la care învață fiica președintelui Nicușor Dan dar că nu vor întoarce spatele elevilor care decid să se prezinte la unitatea de învățământ, în prima zi a anului. Anunțul a fost distribuit încă de la mijlocul acestei săptămâni pe grupurile de părinți.

Nicușor Dan a declarat într-un interviu difuzat joi seara, la Observator că nu a fost înștiințat că școala la care învață fiica lui că ar intra în grevă. El spune că, cel mai probabil, va fi prezent luni, 8 septembrie, împreună cu soția și cei doi copii, .

„Să vedem… Știți ca și mine că unele școli plănuiesc grevă. Pentru moment, pe rețeaua de părinții, nu am primit informația asta, deci foarte probabil ne vom duce toți patru la școală, așa cum ne-am dus în fiecare an, s-o lăsăm pe fetiță, să stăm pe lângă careu pe acolo. Soția este (n.r. în grupul de părinți), dar eu n-am fost niciodată. Eram primar și aveam niște probleme foarte mari la primărie. Îmi aduc aminte atunci și cineva m-a propus să fiu în comitetul de părinți și am zis că… mulțumesc”, a declarat Nicușor Dan într-un interviu oferit jurnalistei Sandra Stoicescu de la .

Decizia cadrelor didactice pentru prima zi a noului an școlar. Ce se întâmplă cu fiica lui Nicușor Dan dacă vine la școală

Într-un mesaj distribuit miercuri pe grupurile de părinți, reprezentanții școlii au anunțat că unitatea de învățământ se alătură protestului programat luni, când va avea loc un miting și un marș de protest împotriva pachetului de măsuri fiscal-bugetare.

Potrivit anunțului, elevii care vor fi prezenți în incinta școlii vor fi invitați în clase, unde vor rămâne sub supravegherea unui cadru didactic. Profesorii au făcut apel la susținerea părinților și a elevilor precizând că ne aflăm în fața unei situații delicate pentru învățământul românesc și că măsurile luate de guvern îi va afecta indirect și pe copii.

Tot pe grupurile de părinți a fost distribuit un mesaj comun al Federației Sindicatelor Libere din Învățământ, al federației Sindicatelor din Educație ”Spiru Haret” și al Federației Naționale Sindicale ”Alma Mater” pentru elevi și părinți.

Sindicatele anunță că marșul profesorilor va ajunge la Palatul Cotroceni

Acestea transmit că la data de 8 septembrie 2025 vor organiza pichetarea sediului Guvernului României, urmată de un marș de protest până la Palatul Cotroceni.

”Este evident că măsurile de ”eficientizare” aplicate în domeniul învățământului prin Legea nr 141/2025 vor avea un cost mult mai mare pe termen mediu și lung, afectând direct calitatea educației și statutul profesional și social al angajaților din învățământ și viitorul beneficiarilor primari.

Protestul nostru este un protest pentru stoparea acestor măsuri abuzive, prin care arătăm că nu suntem de acord ca învățământul și cercetarea din România să fie în continuare subfinanțate și desconsiderate. Trebuie să îi convingem pe guvernanți că cheltuielile pentru educație sunt o investiție, nu un cost. (…)

Vă rugăm să înțelegeți importanța luptei noastre și să ne fiți alături, întrucât este în joc și viitorul vostru, al tinerelor generații care se formează și se vor forma în sistemul educațional”, se arată în mesajul sindicatelor din învățământ, transmis părinților.

Nicușor Dan, implicat în viața fiicei sale

Aheea, fiica președintelui Nicușor Dan, este în clasa a treia la o școală situată în cartierul Cotroceni. În perioada când a fost primar, Nicușor Dan obișnuia să-și ducă sau să-și ia fiica de la școală. Același lucru se întâmplă și după ce fostul edil a ajuns la Palatul Cotroceni, cu diferența că acum președintele este însoțit în permanență de agenții SPP care au misiunea de a asigura securitatea șefului statului și a familiei sale.