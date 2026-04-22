Ce decizie radicală a luat Cătălin Cîrjan, criticat de fanii lui Dinamo: „Acum sunt cel mai slab”

Căpitanul și unul dintre cei mai importanți jucători, Cătălin Cîrjan a vorbit despre problemele pe care le-a trăit în ultimul timp după ce a avut momente în care nu a reușit să aibă cele mai bune execuții.

Cătălin Cîrjan, deranjat de criticile primite. Decizia luată de căpitanul lui Dinamo

Ratarea din finalul partidei cu CFR Cluj i-a adus din nou critici lui Cîrjan, cel care spune că a luat decizia de a nu mai fi activ pe rețelele sociale, acolo unde a primit mesaje urâte din partea suporterilor. Fotbalistul trupei bucureștene consideră că nu a fost la un nivel atât de slab precum s-a vorbit în spațiul public și să anumite detalii au făcut diferența.

„S-a vorbit foarte mult de perioada mea, cred că am început play-off-ul foarte bine, am dat gol, după care am dat pasă de gol cu CFR Cluj foarte frumoasă. Din păcate am ratat acea ocazie, cred că dacă dădeam gol toată lumea zicea de perioada extraordinară a mea. Acum sunt cel mai slab, cel mai criticat, dar așa e la fotbal, lucrurile se uită de la o săptămână la alta, acum am înscris, toată lumea e fericită, sper să o țin tot așa.

Sincer am încetat să mă uit pe rețelele de socializare în ultimul timp, am încercat să mă deconectez, să vin la Săftica și să dau totul, iar când sunt acasă să nu mă mai uit la mesaje. Sincer să fiu am fost dezamăgit de ce s-a întâmplat, de mesajele pe care le-am primit, îmi doresc să intru pe teren și să demonstrez ce știu să fac. Din partea suporterilor cred că ei se așteaptă să conduc echipa și să câștigăm meci de meci. Își doresc trofee, să câștigăm titlul, dar ce pot să le spun e că și noi vrem același lucru.

Încerc să-mi ajut echipa meci de meci, să dau gol sau pasă de gol, și să câștigăm. Suntem oameni, toți greșim, toți avem perioade bune, perioade mai puțin bune. Ar fi ceva extraordinar să câștigăm Cupa, la începutul sezonului am vorbit să câștigăm măcar un trofeu. E un meci foarte dificil, cum a fost mereu cu ei în acest campionat, dar cred eu că ne-am pregătit foarte bine și o să câștigăm”, a spus Cătălin Cîrjan.

Se anunță atmosferă incendiară pentru meciul dintre Dinamo și Universitatea Craiova

a produs un interes important printre fanii formației bucureștene, care au cumpărat deja un număr impresionant de bilete pentru duelul ce va avea loc pe Arena Națională. Cu 2 zile înainte de meci s-au vândut peste 17.000 de tichete, iar organizatorii se așteaptă la o asistență de peste 25.000 de fani.

Acestui număr li se va adăuga și o susținere importantă pentru formația oaspete, care va fi încurajată de aproximativ 1500 de fani. Astfel duelul din semifinalele Cupei României se anunță a fi unul excelent și pe teren, și în tribune.