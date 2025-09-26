Ce deficit a avut, de fapt, comuna din România despre care toată lumea vorbește. Banii pe care i-a primit de la Guvern

Comuna Ciugud, județul Alba, este de ani buni considerată a fi comuna cu cea mai bună administrație din România. Modul în care primarul Gheorghe Dămian, inițial PSD, dar devenit apoi independent, a reușit să transforme comuna cu câteva mii de locuitori într-un exemplu pentru întreaga țară a devenit o adevărată legendă. Declarat „Administratorul anului 2021”, Dămian conduce localitatea din Alba încă din anul 2000, iar anul trecut a fost reales cu peste 75% din voturi.

Ce buget are comuna Ciugud pentru anul 2025

Pe anul în curs, Primăria Ciugud are prevăzut un buget cu venituri record: nu mai puțin de 84,3 milioane lei. Suma este uriașă pentru o localitate cu doar 3.200 de locuitori. Totuși, veniturile proprii ale localității, adică strict ce colectează localitatea singură, sunt de doar 12,6 milioane lei. Dacă adăugăm și transferurile anuale/ sumele defalcate de la bugetul de stat sau alte instituții ajungem la venituri de 15,4 milioane lei.

Diferența este făcută de banii de la bugetul de stat și UE. Mai exact este vorba de 68,2 milioane lei. Cea mai mare parte a acestei sume (45 de milioane lei) vine din fonduri PNRR nerambursabile. La această sumă se mai adaugă alte 9,5 milioane lei, bani de la bugetul de stat pentru proiecte în cadrul programului Anghel Saligny. Totalul este completat de alte 2 milioane lei din PNRR, partea de împrumuturi, 8 milioane TVA la PNRR nerambursabil (sumă care în unele cazuri e rambursată de la UE sau acoperită din bugetul de stat) și alte 1,3 milioane din fondul de modernizare.

Toate aceste sume sunt destinate unei mega investiții în comună: prima școală smart din mediul rural, construită de la zero, pe un teren de 5 hectare, înconjurată de un parc natural și o bază sportivă (construită de CNI). În total, investiția se ridică la suma de 63,5 milioane lei.

Cum a fost împărțit bugetul la Ciugud

Astfel, în timp ce majoritatea primăriilor mici din țară se plâng la guvern că riscă să nu aibă bani nici pentru salariile angajaților, la Ciugud se construiește una dintre cele mai moderne școli din țară. Per total, din totalul cheltuielilor prevăzute pe acest an, ce se ridică la suma de 91 milioane lei, 75,7 milioane sunt destinate investițiilor.

Strict pe partea de funcționare, cheltuielile primăriei sunt estimate să ajungă la 15,25 milioane lei. Altfel spus, la finalul anului, Primăria Ciugud ar trebui să termine pe plus cu circa 230.000 lei.

Per total (toate instituțiile din subordine), cheltuielile de personal ar trebui să ajungă la 3,6 milioane lei, iar pentru achiziția de bunuri și servicii au fost alocate alte 6,8 milioane.

În ceea ce privește alocările, cei mai mulți bani merg la învățământ (52 milioane), locuințe și dezvoltare (6,2 milioane), transporturi (21,7 milioane), iar pentru cultură și religie au fost alocate doar 2 milioane lei. Pentru o comparație pe acest capitol bugetar, FANATIK , acolo unde avem printre cele mai bogate localități din țară.

Anii în care comuna Ciugud a fost pe deficit

Execuția bugetară arată că Primăria Ciugud a fost pe deficit în doar doi ani din ultimii zece ani. Mai exact este vorba de 2023, atunci când la finalul anului primăria a rămas cu un minus de 273.000 lei. Și în acel an, cei mai mulți bani s-au dus la transporturi, învățământ (3,95 milioane lei) și asistență socială. Funcționarea primăriei a fost abia pe locul patru, cu costuri de 2,75 milioane. Salariile personalului din primărie au însemnat 1,8 milioane lei în acel an. 17,4 milioane lei au fost cheltuielile comunei în 2023.

Al doilea an în care Primăria Ciugud a fost pe minus a fost anul 2017. În acel an primăria a avut venituri de 5,7 milioane lei și cheltuieli de 6,9 milioane, ajungând la finalul anului la un minus de 1,2 milioane lei. Cei mai mulți bani au mers în acel an la locuințe și dezvoltare publică, transporturi, cheltuielile pentru funcționarea primăriei fiind abia pe locul 3. Atunci 1,25 milioane lei au fost necesari, cu puțin peste cei 1,15 milioane lei, bani care au mers către învățământ.

Comuna cu excedent bugetar

În anul 2016, Primăria Ciugud a avut un buget de 7,66 milioane lei, terminând anul cu un excedent de 431.000 lei. În acel an, cele mai mari cheltuieli au fost cu „autoritățile executive”, adică funcționarea primăriei.

În anul 2018, excedentul la bugetul primăriei a fost de 2,1 milioane lei. Primăria a avut venituri de 11,42 milioane lei și cheltuieli de 9,32 milioane lei.

Primăria a continuat să raporteze venituri pe plus la finalul fiecărui an: 1,19 milioane în 2019, 2,81 milioane lei în 2020, 330.000 lei în 2021 și 1,74 milioane în 2022. În acel an veniturile la bugetul primăriei ajunseseră la 19,5 milioane lei.

Cel mai mare excedent a fost înregistrat anul trecut, când Primăria Ciugud a încheiat anul cu un plus de peste 4 milioane lei. Anul trecut, cea mai mare sumă a fost alocată pentru transporturi 6,45 milioane lei, cea mai mare parte din sumă fiind destinată construcției/ modernizării drumurilor – 5,79 milioane lei. Costurile de funcționare a primăriei au fost de 3 milioane lei.

Dobânzile pe care primăria le-a plătit anul trecut în contul datoriei publice interne s-au ridicat la 154.771 lei.